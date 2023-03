Panamá recurre a descuentos en los registros para recuperar hegemonía

Al cierre del año 2022, Panamá contaba con el 16% de la flota marítima mundial con 8.650 naves registradas. Archivo | La Estrella de Panamá

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) intenta recuperar la hegemonía en el registro de buques.

Durante todo el año 2022, la AMP otorgó descuentos de hasta 100% a todas las naves nuevas que se registraron con bandera panameña.

Lo anterior parece formar parte de la estrategia de la AMP para aumentar el récord de registro de buques, donde Panamá mantiene el primer lugar desde 1993.

Y es que en la resolución N°106-167 DGMM con fecha del 23 de noviembre de 2021, se aprueba otorgar una dispensa adicional a los descuentos contemplados en la Ley N°57 del 6 de agosto de 2008, con base en el artículo 8, de hasta el 100% a todas aquellas naves de nueva construcción que se inscriban en la Marina Mercante panameña, en los siguientes derechos y tasas: tasas de registro, tasa anual consular, tasa de investigación de accidentes, tasa de inspección, tasa de 0,03% por cada tonelada neta.

Las naves que quisieran optar por los descuentos deberían cumplir con los parámetros dispuestos por la Dirección de Marina Mercante de la AMP, bajo el mando de Rafael Cigarruista, el mismo que hace apenas unos meses mostraba su preocupación por la inminencia de que Panamá perdería su condición de líder mundial en el abanderamiento de naves.

Estos descuentos rigieron todo 2022, sin embargo, un documento con fecha del 26 de noviembre de 2021, con la solicitud de descuento para unas 150 naves, lo que podría indicar es que la estrategia se estaría gestando meses antes de su aprobación.

Para el exdirector de Marina Mercante, Guillermo Márquez Amado, los descuentos no son garantía de que con ello se aumente el registro de buques, pues según el jurista, durante su gestión no se otorgó ni un solo descuento y esto no fue impedimento para que se llegara al primer lugar en el registro de naves.

“Los descuentos no son garantía de que con ello se aumente el registro de buques” GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO

EXDIRECTOR DE MARINA MERCANTE

En cambio, Francisco Carreira, abogado especialista en derecho marítimo dijo que la estrategia de la AMP es como si estuvieran poniendo el país “en rebaja”, lo que no es bueno para la imagen internacional de Panamá.

Al igual que Márquez Amado, opina que los dueños de naves esperan que Panamá dé un servicio con eficiencia y rapidez, ya que ellos están acostumbrados a pagar altas sumas de dinero en temas de impuestos y registros. “El tema de los descuentos se ha convertido en un relajo, porque se dan unos descuentos que parece que el país está en baratillo”, dijo.

Aseguró que nuestro país cuenta con muchas ventajas en materia de competitividad y por lo que es reconocido a nivel internacional.

Desde 1993, Panamá ocupa el primer lugar en abanderamiento de buques a nivel mundial, después de superar a Liberia que entonces se encontraba inmersa en una guerra. Irónicamente, Liberia podría convertirse nuevamente en líder del mercado.

Panamá está perdiendo competitividad. De acuerdo con las estadísticas de Clarkson's Research Portal, Panamá crece 1,6%, islas Marshall 2,4% y Liberia 5,5%. El crecimiento que experimentan estas dos banderas exige una estrategia para mantener esa primera posición.

El director del registro de Liberia, Alfonso Castillero, exdirector de Marina Mercante durante las administraciones de Martín Torrijos y Ricardo Martinelli, señaló en una entrevista con The Maritime Exclusive, que una de las desventajas que tiene Panamá es que todo se maneja desde el gobierno, incluso el tema de los registros. Algo que no sucede con Liberia, cuyo registro se maneja de forma privada. Castillero llegó a Liberia en 2014, cuando estaba empatada con las islas Marshall, en cuanto a registro, 70 millones de toneladas por debajo de Panamá. Ocho años después está 32 millones arriba de islas Marshall y solo 15 millones por debajo de Panamá.

Al cierre del año 2022, Panamá contaba con el 16% de la flota marítima mundial con 8.650 naves registradas, las cuales equivalen a 245 millones de TRB.