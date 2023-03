Hurto de fentanilo compromete la farmacia de la CSS: Rosa Buitrago

Rosa Buitrago, decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

El reciente escándalo por la pérdida de mas de 10 mil dosis de fentanilo en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), ha disparado las alarmas entre especialistas, sobre las graves consecuencias que tendría este hecho para el centro hospitalario. Un escenario que incluso podría comprometer el funcionamiento de la farmacia del centro hospitalario.

Así lo señaló la decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, Rosa Buitrago, quien estuvo este jueves en “Portada” de La Estrella de Panamá.

La farmacéutica clínica y catedrática explicó que el fentanilo, un opioide sintético de uso controlado para diversos tratamientos –entre ellos para aliviar dolores extremos–, pasa por un estricto proceso de adquisición y utilización. En el caso de encontrarse irregularidades la farmacia involucrada queda inhibida de emplear dicho fármaco.

“¿Que va a suceder? En primer lugar, la farmacia del hospital no puede ejercer su regencia (...) lo que sucedió con esa pérdida, tenemos una situación muy delicada, esa farmacia no va a poder funcionar, que es todavía más grave”, advirtió Buitrago.

La decana precisó que mientras no se resuelva esa situación, la farmacia del Complejo no solo no podrá adquirir el fentanilo, sino que ni siquiera podrá utilizar el que ya tiene almacenado, lo que representaría una afectación directa para pacientes con enfermedades crónicas o aquellos que requieren someterse a cirugías complejas, como las de corazón abierto.

“Bien utilizado puede dar calidad de vida al paciente. Imagínese una cirugía sin un medicamento que no le alivia el dolor, simplemente no se puede hacer o el paciente sufre dolores extremos (...) un paciente en los últimos meses de vida, que tiene metástasis de un cáncer de hueso, es un dolor indescriptible. Esa pérdida a quien va a poner en estado de vulnerabilidad es al paciente”, dijo Buitrago, quien es miembro del Grupo de Expertos en Farmacodependencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Remarcó que casos como estos son de gran preocupación para el ámbito médico, en la medida en que es un peligro, tanto para el paciente que no recibe el tratamiento que necesita, como los usuarios que lo consumen ilegalmente en las calles.

En EEUU se mueren cien mil personas en un año por el uso desviado o inadecuado de esta sustancia. porque prescripciones que son para pacientes se desvían o un mercado negro que está sintetizando sustancias parecidas al fentanilo. Las personas que lo usan tienen una sensación extremadamente placentera, explicó Buitrago.

Añadió que muchas veces al fentanilo se le incluyen otros componentes que hacen más letal el producto que se comercializa ilegalmente.

Panamá es signatario de varios acuerdos internacionales que regulan mundialmente este tipo de opioides, para evitar que caigan en el mercado negro, normalmente dominado por redes del narcotráfico, explicó.

De allí que tanto la CSS como el regente farmacéutico –personal idóneo encargado de la farmacia– tendrán que explicar esta situación ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo de la ONU responsable de fiscalizar esas sustancias.

Sobre el comportamiento de las personas que usan este tipo de sustancias en Panamá, la especialista señaló que los opiodes tipo fentanilo no son las más recurrentes, esto en contraste con otros países donde es un negocio altamente lucrativo.

La pérdida de las 10 mil dosis de fentanillo ocurrió el año pasado, pero fue esta semana cuando salió a la luz pública el caso.