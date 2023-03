Declaran nulidad sobre el caso de las 'mocihilas con sobrecosto'

La noticia de que el caso de las "mochilas con sobre costos" fue declarado nulo, no sorprendió a la exministra de Educación, Lucy Molinar. "Cuando este tema surgió provocó cientos de titulares, ahora resulta ser que por tercera vez se decreta nulo, un proceso que nunca debió existir", comentó la exfuncionaria, en conferencia de prensa.

Este 31 de octubre, el Segundo Tribunal de Justicia, decretó la nulidad sobre un caso de supuesto sobre costo de $12 millones en la compra de mochilas y útiles escolares, entre 2012 y 2014, en que supuestamente estaba vinculada Molinar.

"Aquí lo único que había era un proceso montado, fruto de la maldad, de personas que decidieron someter al Ministerio Público a sus caprichos", aseguró la también periodista, quien no descarta presentar una demanda. "

Molinar plantea que, durante el proceso, se registraron una larga lista de irregularidades, tanto en el Tribunal de Cuentas, como en el reciente fallo del Órgano Judicial.

"La justicia y la verdad son valores con vida propia, no importa cuánto la tuerzan, escondan o manipulen. Nos hicieron creer que se trataba de 'lucha anticorrupción' pero el tiempo demostró que todo se limitaba a ataques selectivos a 'ciertos' enemigos", agregó.

Futuro político

Tras ser cuestionada sobre su futura participación en un cargo político, la exfuncionaria dijo que, aunque actualmente no lo tiene contemplado, el país "no puede seguir en manos de quien no debe estar". "Yo no voy a cerrar la boca, porque el silencio de los buenos queda apagado ante el grito de quienes quieren utilizar las instituciones a su favor", sentenció.