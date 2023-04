Arzobispo Ulloa: Panamá merece vivir una democracia más auténtica

José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano de Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá

El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, afirmó este domingo que Panamá "merece vivir una democracia más auténtica", y pidió a los laicos una participación activa en las elecciones generales de mayo de 2024.

Durante la Eucaristía por la Resurrección del Señor, celebrada en la capitalina Catedral Basílica Santa María la Antigua, el arzobispo recalcó que ya el país vive un "adelanto de la campaña de las próximas elecciones", con precandidatos de las diversas fuerzas políticas y los independientes promoviendo sus opciones.

Los comicios generales de mayo de 2024 "son una oportunidad para renovar la vocación ciudadana", dijo Ulloa, que recalcó que "no se puede ser un buen cristiano si no se es un buen ciudadano" e invocando a San Juan Pablo II afirmó que los fieles laicos no pueden "de ninguna manera abdicar de la participación política (...) destinada a promover de manera orgánica e institucionalmente el bien común".

Es por ello que frente a la próxima contienda electoral hizo un llamado a "todos" a participar activamente según su propia condición y desde su ámbito.

"De los candidatos necesitamos plataformas claras y coherentes, así como un sincero respeto a los contrincantes. De los partidos políticos (que) no se pueden olvidar que la sociedad espera que presenten a sus mejores candidatos y que eviten las campañas dispendiosas", señaló Ulloa.

Agregó que "del Órgano Electoral se exige transparencia e imparcialidad", de los medios de comunicación "verdad y equidad, porque la sociedad panameña merece vivir una democracia más auténtica y participativa".

"Y a los electores les toca la gran responsabilidad de discernir entre los candidatos cuáles reúnen el mejor perfil para el cargo para el que es postulado", analizando factores como "el conocimiento de la historia, las reales necesidades del pueblo, la coherencia y honestidad en su trayectoria familiar, la honestidad y transparencia en el manejo de los recursos económicos".

Panamá avanza hacia el proceso electoral en medio de constantes denuncias de corrupción y amiguismo dentro de una administración pública paquidérmica y poco eficiente, y con aspirantes marcados por escándalos de malos manejos de la cosa pública.

En junio pasado, al convocar oficialmente las elecciones del 5 de mayo de 2024, el entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE) Heriberto Araúz hizo un llamado a los electores a "descartar de plano el populismo y clientelismo", es decir, pagar con cargos públicos o dádivas el apoyo político, unos males que están deteriorando la democracia en Panamá

.Los partidos políticos están en el proceso de elegir en primarias a sus candidatos para los comicios del 5 mayo de 2024, en los que se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con su respectivo suplente.