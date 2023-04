Diplomáticos panameños: 'pensar en el departamento de Panamá es inadmisible'

Janaina Tewaney Mencomo, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá Archivo

“No hay que escarbar mucho en la historia para demostrar que Panamá ya no es un departamento de Colombia ni tampoco que aún mantenemos compromisos con EE.UU. Baste decir que Colombia reconoció la separación a regañadientes y la selló con el tratado Urrutia-Thompson de 1914, con EE.UU.”, reconoció Julio Yao, como reacción a las últimas réplicas del cuerpo diplomático de Panamá a las palabras de Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.

Y es que las aseveraciones del canciller colombiano se han ganado las calificaciones de “irrespetuosas” y “poco amistosas” por parte de Janaina Tewaney Mencomo, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, quien espera que las declaraciones de Leyva sobre Panamá sean solo resultado de un “lapsus”, sin embargo la comunidad diplomática panameña no ha sido tan comprensiva con Leyva.

“Desde 1903 somos un país soberano e independiente, no somos ningún departamento de Colombia, país del que nos separamos, y en nuestro territorio no existe ni una sola presencia de tipo colonial”, dijo Janaina Tewaney como respuesta a las palabras de Leyva.

Julio Yao también le recuerda al canciller colombiano lo siguiente: “fue Colombia y no Panamá el país que permitió a EE.UU. intervenir en el antiguo departamento conforme al tratado Mallarino-Bidlack de 1846, el cual legalizó la injerencia estadounidense en el istmo y facilitó la separación en 1903. Fue Colombia y no Panamá la que permitió la intervención de EE.UU. en la Guerra Civil de los Mil Días entre liberales y conservadores, preámbulo de la separación”.

Por su parte, el excanciller panameño José Miguel Alemán, quien compartió su reacción con 'La Decana', considera apropiadas las primeras acciones de Tewaney ante la situación, recordando que las respuestas diplomáticas son manejadas por niveles y que Panamá está reaccionando de manera verbal por su figura más alta, pero también señala que “de insistir la contraparte colombiana en su ofensiva actitud, procedería pasar a una segunda etapa, que podría ser llamar a consulta a nuestro embajador en Colombia”.

Alemán también destaca que es importante que se tome en consideración la importancia de mantener en la medida de lo posible las relaciones en positivo con Colombia debido a la cercanía, así como la crisis de gabinete en la que se ve envuelto actualmente el gobierno del presidente Gustavo Petro, que por segunda vez en menos de 12 meses en el puesto, pide la renuncia protocolaria del mismo.

“Esta ocasión podría resultar oportuna para la salida del ignorante y altanero Álvaro Leyva, y su reemplazo por una figura mejor calificada para el alto cargo que supone el puesto que ocupa”, concluyó el excanciller.

La internacionalista Briseida Allar también emitió su opinión al respecto, mencionando que el Gobierno Nacional tiene la obligación de dejar claro que Panamá es una república soberana e independiente de Colombia o cualquier otro país.

“Como dijo la canciller, tal vez se trate de un lapsus. Me da la impresión de que es una persona que tiene poca experiencia y que [las declaraciones de Álvaro Leyva] están ligadas a un error, no podemos admitir que a estas alturas esté pensando en el departamento de Panamá, porque eso no existe”, destacó la analista política.

La experta también comentó a este medio que lo apropiado sería que Leyva se disculpara después de mencionar que las relaciones entre Estados Unidos, Colombia y Panamá han sido abordadas de manera equivocada en los últimos 200 años, al punto de considerar que ambos países podrían estar conversando en el “departamento de Panamá” así volver a referirse a Panamá como un departamento de Colombia en otra ocasión.