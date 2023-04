Realizando Metas, la tabla de salvación de los diputados disidentes de CD

El 9 de julio se define el futuro político de los diputados disidentes de CD. |Archivo

El próximo 9 de julio, día en que se realizan las elecciones primaria del partido Cambio Democrático (CD), es una fecha clave para definir quién será el abanderado presidencial de esta agrupación política; pero no solo eso, también se definirá el futuro de los 14 diputados disidentes de la facción “El cambio es ya”, opuestos a la dirección del partido presidido por Rómulo Roux.

Un triunfo de Roux sobre la diputada Yanibel Ábrego, de la facción “El cambio es ya”, acabaría con las aspiraciones de este grupo de diputados de ser postulados con la bandera de CD; y aunque prefieren no reconocerlo públicamente, de ser derrotados el 9 de julio su tabla de salvación sería obtener la postulación a través del partido Realizando Metas (RM), liderado por el presidente y precandidato presidencial Ricardo Martinelli.

De hecho, el diputado Alaín Cedeño, quien era parte de este grupo, ya se encuentra en las filas de RM, tras renunciar a Cambio Democrático. Cedeño reconoce que su estructura no tendría mayor complicación para ser asimilada a lo interno de RM, porque ya venían trabajando para esta nueva agrupación política.

El resto de los diputados disidentes aún se mantiene firme en CD y con la esperanza de que Yanibel Ábrego derrote a Roux en las primarias del 9 de julio, para lograr sus postulaciones y obtener el control del partido.

En tal sentido, la diputada Mayín Correa manifestó que se mantiene luchando contra el poder político y económico que tiene Roux en el Tribunal Electoral. “Cometieron un fraude escandaloso (en la elección de convencionales) y si el Tribunal Electoral pasó por alto ese fraude, eso puede pasar en las próximas elecciones generales de 2024”, dijo.

Correa precisó que no ha tomado una decisión sobre la posibilidad de buscar la reelección; no obstante, indicó que seguramente aceptaría una postulación para diputada por el partido RM. “No he decidido nada de eso, pero por supuesto que me la han ofrecido”, aseguró.

En tanto, la diputada Fátima Agrazal dijo estar segura de que van a ganar el 9 de julio, así como lo hicieron contundentemente en la elección de convencionales, “a pesar de la trampa que se dio en es proceso”. “Esta vez vamos a estar preparados para las trampas que ellos quieren hacer, estamos seguros de que somos el equipo que vamos a ganar junto con Yanibel Ábrego, de la mano con Ricardo Martinelli”, afirmó.

Mientras que la diputada Dalia Bernal sostuvo que están trabajando para ganar y “no será como en las elecciones de convencionales en donde nosotros ganamos todas las posiciones, pero hay una fuerza mayor dentro de ese grupo que dice que ganaron ellos”

Bernal al ser consultada si mantiene reservada una postulación para diputada en RM en caso de que salgan derrotados el 9 de julio, expresó que: “Vamos a ganar. Soy Cambio Democrático, trabajo en mi partido, y creo que el partido tiene que manejarse a nivel de todos los inscritos y no de un minúsculo grupo”.