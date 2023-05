Medio de Annette Planells manipula la información

En un video que posteó el medio de Annette Planells, se confirma cómo se manipula la información. El video empieza así: “Hoy hablaremos de todas las mentiras que rodean el caso Waked. Pero antes entendamos algo: Abdul Waked está incluido en la Lista Clinton, específicamente para lavar dinero del Cártel de Sinaloa, específicamente metiendo maletines en efectivo a sus múltiples negocios, según el documento oficial de los Estados Unidos.

Mentira número uno: ¿Waked salió inocente? Falso, Abdul Waked nunca ha tenido las pelotas de ir a Estados Unidos para enfrentar sus procesos judiciales, Nidal Waked, su sobrino, fue capturado en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 27 meses y a devolver $150,000 procedentes de lavado de dinero…”.

La realidad es que Estados Unidos, al inicio del caso, el entonces embajador John Feeley hizo una fuerte manifestación pública en esa dirección. Hasta la fecha, Estados Unidos no ha presentado una sola prueba que compruebe el delito supuesto de Waked.

En el caso de Nidal, éste fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos. Cuando se realizó el juicio en su contra no fue por narcotráfico ni lavado de dinero, porque nunca existió. Esto fue lo que dijo el juez Robert Scola en la sentencia: “Al señor Waked (Nidal) me lo trajeron pidiendo 70 años de prisión y terminamos en 27 meses. ¿Cómo puede ser esto? Estamos en el estado de La Florida, donde más trampa se hace en los Estados Unidos. Yo tengo 45 años de ejercicio y este caso nunca lo había visto antes. Es absolutamente inusual. La intención del señor Waked no fue falsificar nada ni perjudicar a nadie; no existe víctima alguna que haya perdido un solo dólar. Se pagaron los intereses, se pagó todo al día. El señor Waked merece mis respetos. Señor Waked, mis respetos para usted y toda la gente que pasó por esta situación”.

Como bien lo sentenció Miguel de Cervantes: “La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua”.