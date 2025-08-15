Canal de Panamá celebra 111 años impulsando sostenibilidad y desarrollo social

El Canal de Panamá conmemora 111 años de operaciones. Desde su apertura en 1914, con el histórico tránsito del vapor Ancón, que conectó por primera vez el Pacífico con el Atlántico, la vía interoceánica se ha consolidado como un motor del desarrollo económico, social y del comercio marítimo global.

Durante los últimos 25 años bajo administración panameña, el Canal ha reportado $28.266 millones en aportes directos al Tesoro Nacional y ha invertido $15.000 millones en proyectos de capital, mantenimiento y gestión de cuencas, fortaleciendo su capacidad, ampliando esclusas y garantizando la seguridad de la operación.

“Cada dólar generado se reinvierte para mantener la vía al servicio del mundo, y todo excedente contribuye al desarrollo social de Panamá”, destacó Ricaurte Vásquez Morales, Administrador del Canal.

Sostenibilidad y compromiso ambiental

La vía interoceánica mantiene una estrategia sólida de sostenibilidad, con énfasis en la descarbonización y adaptación al cambio climático, apuntando a la neutralidad de carbono para 2050, en línea con la Organización Marítima Internacional.

Entre las medidas implementadas se incluyen metas de reducción de emisiones y la incorporación de remolcadores híbridos. Hoy se bautizaron los dos primeros: Isla Barro Colorado e Isla Bastimentos, que mejorarán la eficiencia energética, disminuirán el consumo de combustible y reducirán el ruido subacuático, beneficiando la fauna marina.

Impacto social y gestión hídrica

La administración del Canal también ha desarrollado proyectos socioambientales que impactan directamente a miles de personas en la cuenca hidrográfica, incluyendo programas de reforestación, educación ambiental, agronegocios y titulación de tierras.

Entre ellos destaca el proyecto del lago del río Indio, cuyo objetivo es garantizar la seguridad hídrica de más de dos millones de panameños y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, equilibrando desarrollo y preservación ecológica.

Proyecciones estratégicas para el futuro

El Canal impulsa cuatro iniciativas estratégicas con enfoque nacional y regional: corredor energético, nuevas terminales portuarias, corredor logístico y fortalecimiento del sistema hídrico. Estos proyectos buscan consolidar a Panamá como un nodo clave del comercio internacional, fomentando innovación y desarrollo sostenible.