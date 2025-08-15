Canal de Panamá celebra 111 años impulsando sostenibilidad y desarrollo social

El<b> <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> conmemora <b>111 años de operaciones.</b> Desde su apertura <b>en 1914</b>, con el histórico tránsito del vapor Ancón, que conectó por primera vez el Pacífico con el Atlántico, <b>la vía interoceánica se ha consolidado como un motor del desarrollo económico, social y del comercio marítimo global</b>.Durante los últimos 25 años bajo administración panameña, el Canal <b>ha reportado $28.266 millones en aportes directos al Tesoro Nacional</b> y <b>ha invertido $15.000 millones en proyectos de capital, mantenimiento y gestión de cuencas, fortaleciendo su capacidad, ampliando esclusas</b> y garantizando la seguridad de la operación. <i>'Cada dólar generado se reinvierte para mantener la vía al servicio del mundo, y todo excedente contribuye al desarrollo social de Panamá'</i>, destacó Ricaurte Vásquez Morales, Administrador del Canal.<b>Sostenibilidad y compromiso ambiental</b>La vía interoceánica mantiene una estrategia sólida de sostenibilidad, con énfasis en la descarbonización y adaptación al cambio climático, <b>apuntando a la neutralidad de carbono para 2050</b>, en línea con la Organización Marítima Internacional. Entre las medidas implementadas se incluyen metas de reducción de emisiones y la incorporación de remolcadores híbridos. Hoy se bautizaron los dos primeros: Isla Barro Colorado e Isla Bastimentos, que mejorarán la eficiencia energética,<b> disminuirán el consumo de combustible y reducirán el ruido subacuático, beneficiando la fauna marina</b>.<b>Impacto social y gestión hídrica</b>La administración del Canal también <b>ha desarrollado proyectos socioambientales que impactan directamente a miles de personas</b> en la cuenca hidrográfica, incluyendo programas de reforestación, educación ambiental, agronegocios y titulación de tierras. Entre ellos destaca el proyecto del lago del río Indio, cuyo objetivo es garantizar la seguridad hídrica de más de dos millones de panameños y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, equilibrando desarrollo y preservación ecológica.<b>Proyecciones estratégicas para el futuro</b>El Canal impulsa cuatro iniciativas estratégicas con enfoque nacional y regional: <b>corredor energético, nuevas terminales portuarias, corredor logístico y fortalecimiento del sistema hídrico</b>. Estos proyectos buscan consolidar a Panamá como un nodo clave del comercio internacional, fomentando innovación y desarrollo sostenible.