Stephanie Cardoze: Debemos mejorar los empredimientos para que puedan cotizar en la CSS

Stephanie Cardoze, precandidata panameñista por el 8-4 Abel Herrera | La Estrella de Panamá

La economía pospandemia ha dejado en Panamá un panorama complicado en términos laborales. Miles de panameños todavía no han recuperado sus trabajos y entre los que mantienen empleo, hay algunos que laboran en situaciones precarias.

Un escenario sobre el cual hay diversos análisis y propuestas para atenderlo. En el caso de la precandidata a diputada Stephanie Cardoze, el asunto podría “mejorar” si se impulsan políticas públicas que faciliten el desarrollo del “emprendimiento”.

“Es preocupante lo que está pasando; el año pasado creció el desempleo y durante la pandemia muchas personas crearon negocios, pero no los formalizaban, y por ende no cotizaban en la Caja de Seguro Social (CSS). Significa que no aportaron para su jubilación”, subrayó Cardoze este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Entre las propuestas que plantea de llegar a la curul del circuito 8-4 con el Partido Panameñista, están la de promover normativas que “agilicen el proceso para los emprendimientos”.

“Que sea más fácil formalizar (los emprendimientos) y a la vez cotizar en la CSS para garantizar una calidad de vida”, dijo.

Insistió en que dentro de sus planteamientos estaría “incorporar tecnología” para “modernizar” los mecanismos de afiliación de los “emprendedores” a la CSS.

Otro de los temas que la precandidata a diputada pretende plantear en la Asamblea, es sobre las condiciones de las mujeres, particularmente aquellas que enfrentan dificultades al momento de pasar por un embarazo o tienen niños pequeños, al mismo tiempo que deben trabajar para sostener a su familia económicamente.

“Tenemos mujeres empoderadas que quieren trabajar, pero no pueden porque tienen dos o tres hijos que no tienen con quien dejarlos. Aquí estamos hablando del tema de los Coif (Centro de Orientación Infantil y Familiar), lamentablemente tenemos muy pocos Coif públicos en el país”, señaló Cardoze. Hace referencia a las guarderías que, según dijo, no existen en su circuito.

En cuanto al escenario electoral que enfrentará –de conseguir la candidatura en las primarias panameñistas del próximo 23 de julio– remarcó que “cada elección es distinta” y aunque el 8-4 es un circuito donde los aspirantes por la libre postulación tuvieron un desempeño electoral destacado en 2019, esto no necesariamente se puede repetir en los comicios de 2024.

Sobre la críticas a los partidos tradicionales, como el Panameñista, considera que el problema “no son los partidos, sino los valores de las personas”.