Fiscalía apunta a Martinelli en sus alegatos

El fiscal superior Emeldo Márquez durante su alegato en la audiencia. Tomado del Órgano Judicial

En la séptima jornada del juicio de New Business, la fiscalía continuó con sus alegatos que sustentan la existencia del delito de lavado de activos en la compra de Editora Panamá América (Epasa).

En las tres primeras horas de ayer, el fiscal Emeldo Márquez apuntó directamente al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) como quien impulsó una estructura de blanqueo de capitales para comprar los tres diarios de la editora (Día a Día, Panamá América y Crítica).

Márquez explicó cómo el entonces presidente utilizó su poder político para solicitar a los contratistas estatales que depositaran en la cuenta de New Business el 10% de las obras contratadas, para recolectar el dinero y comprar Epasa, en diciembre de 2010, por un monto de $43,9 millones. New Business, una sociedad creada para importar y exportar productos de Zona Libre de Colón, recibió millones de dólares de distintas sociedades en dos semanas. La fiscalía está convencida de que ese dinero no era producto de ninguna relación comercial.

Un testigo dijo que participó de una reunión en la Presidencia donde estaba Eugenio del Barrio, ejecutivo de la empresa constructora FCC, de la que el entonces presidente Ricardo Martinelli requirió un porcentaje de todas las obras contratadas en el país, entre ellas, la Ciudad Hospitalaria.

Julio Caslas, propietario del 100% de las acciones de Construcciones Hospitalarias, en su declaración indagatoria coincidió con el testigo protegido. “Fue una imposición que se nos hizo (sobre el pago de comisiones a cambio de contratos y gestiones administrativas). De no acceder, no cobraríamos lo que nos adeudaba y nos dificultaría la tramitación de todos los expedientes y a la postre no podríamos volver a trabajar en Panamá”, dijo.

El porcentaje que pagarían no saldría de los contratos que estaban en ejecución porque esto representaría pérdidas para la constructora española, sino que se crearían adendas ficticias de proyectos. “No se brindaba ningún servicio por esas adendas”, reconoció Eugenio del Barrio, un ejecutivo de la contratista española que otorgó $40 millones en comisiones por todos los contratos que entonces mantenía en Panamá.

Gabriel Btesh declaró que el exmandatario le pidió que recibiera $3 millones que serían usados para la compra de los diarios de Epasa.

Btesh aceptó que recibió cheques de Transcaribe Trading (TCT), que en ese entonces mantenía contratos con el Estado por $249 millones.

TCT aportó un 23% del anticipo de $22 millones para la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera. Es decir, $5,05 millones del dinero que debía usarse para iniciar la construcción de la obra, pararon en la cuenta de New Business, dijo el fiscal.

La constructora giró también cheques a cinco diputados de la Asamblea de dinero procedente de proyectos de construcción de carreteras por $663.500,00. Uno emitido a nombre de la diputada Yanibel Ábrego era por $20.000. La fiscalía pidió anular el testimonio de la diputada, que había aportado la defensa del expresidente, por esta causa.

La investigación de la fiscalía identificó 22 transacciones: 18 procedentes de sociedades jurídicas y 4 de personas naturales que llegaron a la cuenta “canasta” de New Business para comprar los periódicos de Epasa.

El banco donde estaba la cuenta no hizo los reportes “sospechosos”, porque quienes estaban en la junta directiva eran los hermanos Martinelli, que eran parientes del beneficiario final, que era una persona políticamente expuesta (PPE), concluyó el fiscal.

En un informe posterior, el banco confirmó que el perfil del cliente de la cuenta de New Business era excesivo, es decir, que sus depósitos estaban por encima de lo normal.

La fiscalía continúa hoy su alegato, del que según el fiscal Márquez solo restan unos 25 minutos.