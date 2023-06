El uso de este tipo de vehículos está regulado por el Decreto Ejecutivo No. 206 del 30 de abril de 2021 Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

“Estaba en el hospital con un montón de luces blancas sobre mi cara, y mi esposa al lado. Cuando desperté ya había pasado una semana del accidente”. El único recuerdo que tiene Maisong Lee del momento que cambió su vida. “Ya había pasado una cirugía, morí y me revivieron. Estuve en coma durante cinco días. Mi esposa me decía que usara el casco, y yo no me lo ponía”. Era septiembre de 2021, el influencer se trasladaba en un scooter por las calles de Boston, Estados Unidos.

En un año, los accidentes en vehículos de dos o tres ruedas causan unas 286 millones de muertes en el mundo. Así lo afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su manual de seguridad vial publicado en el año 2017. La cifra ha impulsado, en diferentes países, la creación de leyes que establecen medidas de seguridad al trasladarse en este tipo de vehículos, la construcción de infraestructuras especiales para la circulación de los mismos y otros aspectos.

En el mundo “se ha incrementado el uso del scooter como método de movilidad alternativa, por ende en Panamá estamos empezando a verlos”, afirmó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a La Estrella de Panamá.

En Panamá, el uso de este tipo de vehículos ha aumentado en los últimos años. Así lo confirmó a este medio Derek Teo, gerente comercial de Chiva Scooters. “Comenzamos con 200 scooters en el año 2020, prácticamente ese año no se cuenta. En 2021 teníamos 138 clientes. Actualmente hemos llegado a tener 2.600 clientes y en un día entre 200 y 300 descargas de la aplicación. Cada día son más las personas que se movilizan en scooter, no necesariamente las de nosotros, sino que las compran para su utilización personal”, dijo.

Unos sí, otros no Uso del casco al trasladarse en 'scooter'

Con relación a las ventas, el director general de Movit Panamá, Abraham Beniflah, reveló que, al mes, la tienda vende entre 20 y 25 scooters. “La empresa tiene tres años de fundada y ya contamos con dos sucursales (...) Se vio un incremento en la utilización de estos vehículos luego de la pandemia, las personas prefieren movilizarse de forma individual, además que se trasladan mucho más rápido”, dijo.

Beniflah añadió que en Movit tienen disponible scooters Lamborghini, Ducati e Inokim, siendo esta última una de las más buscadas, “están hechas para andar por las calles de Panamá, tienen buenos amortiguadores y llantas grandes, esto permite transitar por las vías que tienen huecos”. Acerca de los implementos de seguridad, el director destacó que hacen lo posible para que el cliente adquiera siempre un casco, “por seguridad y porque así lo exige la ley”.

Tras casi dos años del accidente, Maisong Lee no sabe con exactitud qué ocurrió. No había cámaras alrededor de dónde lo encontraron, no sabe si impactó con algún objeto fijo o un vehículo lo atropelló. El también comediante ha relatado su testimonio en su cuenta de Instagram. Además, diversos medios de comunicación divulgaron la noticia en aquel entonces. Mientras estaba hospitalizado, su esposa abrió una campaña de recaudación para costear los gastos. No tenían ahorros ni seguro médico.

Durante una entrevista publicada en el canal del youtuber Joel Santiago, muestran algunas fotos de cuando Lee estaba en recuperación. En una de ellas se ve su cabeza plana del lado derecho pues le quitaron un fragmento del cráneo. “Huesos del cráneo se me incrustaron en el cerebro y la operación duró como nueve horas”, dijo. También contó que en otra operación, el médico le colocó la parte que recuperaron del cráneo y aunque no está completa, la cabeza ya no se le ve plana, “tengo huecos en ciertas partes de la cabeza”.

El objetivo del casco es disminuir el riesgo de lesiones graves en la cabeza. Shutterstock

“Los médicos decían que no podría caminar, me iban a dejar meses en el hospital, que no podría hablar y mover mi parte izquierda del cuerpo, que hasta me pondría la ropa al revés, el cepillo dental y los cubiertos [los agarraría] al revés... Ahora me queda un proceso de recuperación, de terapia física y mental para ir solucionando los daños cerebrales”, escribió el influencer en su cuenta de Instagram.

Solo el 30% de las personas que se trasladan en 'scooter' en Panamá usa casco

Así como Lee, muchas personas no utilizan casco ni otros elementos de seguridad al trasladarse en scooter u otros vehículos personales. “De un 30% a 35% de las personas usan casco, el resto no. La mayoría de las personas que no se lo ponen es porque lo usa por un rato en la cinta costera. Normalmente se colocan el casco quienes se transportan a diario”, comentó Teo.

La ATTT detalló que “los vehículos de movilidad personal, como los scooters, son de reciente regulación en el ordenamiento jurídico vigente, y no es sino hasta la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 206 del 30 de abril de 2021, que tal regulación nació a la vida jurídica”.

Una de las ventajas de las scooters es que pueden servir como transporte de la última milla. Shutterstock

A través del mencionado decreto se reglamentan las diferentes formas de movilidad no motorizada, es decir, movilidad peatonal, ciclismo y otras, contempladas en la Ley 74 de 13 de noviembre de 2017. “El artículo 16 del Decreto Ejecutivo indica que toda persona que transite en bicicleta en vías públicas, ciclorrutas, ciclovías o cualquier otro lugar destinado para ello, deberá usar casco protector como medida de seguridad personal. La obligatoriedad se extiende a los pasajeros”, destacó la entidad.

La ATTT también recalcó que atendiendo a lo dispuesto en el capítulo III del referido decreto ejecutivo, “cuando estos sean utilizados en la vía pública quedan sujetos a todas las regulaciones relativas a la movilidad en ciclismo, es decir, lo que es obligatorio para el ciclista, lo es para el conductor de scooter”.

En cuanto a las sanciones contempladas en la ley, la entidad explicó que “la inobservancia en el cumplimiento de estas obligaciones son sancionables según lo dispuesto en el artículo 241 del reglamento de tránsito vehicular (Decreto Ejecutivo No. 640 de 2006), con la infracción No. 35: Conducir bicicletas y motocicletas sin medidas de seguridad conlleva una multa de $15,00”.

Transporte de la última milla

Derek Teo explicó que una de las ventajas de este tipo de vehículos es que pueden servir como transporte de la última milla. “Si te bajas en alguna de las estaciones del Metro de Panamá, que están en el mapa de Chiva Scooters, y vas a algún sitio que esté a cinco minutos caminando, puedes utilizar uno para llegar más rápido y dejarlo en el lugar de destino”.

Para poder usarlo es necesario descargar en el teléfono celular la aplicación de Bird, que es la empresa que brinda el servicio internacional. Tras registrarse y localizar el scooter más cercano, con el móvil se escanea el código QR que está en el manillar y luego el sistema avisa al usuario cuando está listo para llevárselo.

La tarifa actual contempla que desde el instante del desbloqueo se cobra un dólar, y después se irán sumando 35 centavos por cada minuto de uso. El precio total se cobra al final del viaje a la tarjeta de crédito, débito o a la cuenta de Google Pay.

Otra ventaja notable de este tipo de vehículos es que su diseño compacto y pequeño, permite al conductor tener maniobrabilidad y movimiento entre el congestionado tráfico de la ciudad. También permite estacionar en cualquier lugar sin ocupar mucho espacio.

Además, su utilización no afecta al medio ambiente. El que sea un vehículo eléctrico supone una reducción total de impacto en la huella de carbono, contribuyendo de esta manera a un transporte sostenible y ecológico.

Infraestructura deficiente

“Nuestro gran reto es que hay muchos sitios por los que no se puede transitar porque la infraestructura vial es un caos”, aseguró Teo. “La micromovilidad en general va en incremento, muchas más personas están optando por una bicicleta o por un scooter, hasta por patineta. En las avenidas hay ciertas cosas que se pueden hacer, todavía tenemos muchos retos por delante”, añadió.

“Nuestro gran reto es que hay muchos sitios por los que no se puede transitar porque la infraestructura vial es un caos” DEREK TEO

GERENTE COMERCIAL DE CHIVA SCOOTERS

“Una tendencia en el mundo es que la sociedad civil pide o exige al gobierno –porque es el tomador de decisiones e interviene en las infraestructuras– que cree ciclovías o ciclorrutas (...) En Panamá se tiene que trabajar seriamente en el diseño y construcción de estas”, expresó Osiris Gratacós, directora ejecutiva de la Fundación Educación Vial.

De acuerdo con Gratacós, el uso de la multimovilidad es una tendencia mundial, “hacer tramos cortos en scooter o en bicicleta, y luego usar el Metro, metrobus o un vehículo propio. Otra tendencia es la micromovilidad, evitar el congestionamiento vehicular”.

Factores de riesgo

Uno de los comportamientos que incrementa el riesgo de sufrir accidentes mortales es no utilizar el casco

La OMS destacó que los factores de riesgo relacionados con el usuario de las vías de tránsito, tienen que ver con la actuación de los conductores. Sin embargo, hay comportamientos específicos que tienen que ver con los usuarios de los vehículos de motor de dos o tres ruedas.

Uno de los comportamientos que incrementa el riesgo de sufrir accidentes mortales es no utilizar el casco. De acuerdo con la OMS, esto 'incide en el riesgo de traumatismo craneal y muerte a raíz de un accidente de tráfico'. La entidad añade que 'las lesiones en la cabeza y el cuello figuran entre las causas principales de defunción, traumatismos graves y discapacidad'.

El objetivo del casco es disminuir el riesgo de lesiones graves en la cabeza y el cerebro, al reducir el impacto de la fuerza en la cabeza o de la colisión con esta. 'El riesgo de traumatismo craneal y muerte también varía en función de la calidad del casco y la protección de la cara (...) el uso de cascos de mala calidad y no homologados expone al conductor a un mayor riesgo de traumatismo craneal o muerte en caso de accidente'.

Otros factores que detalla la OMS en el manual son, conducir bajo los efectos del alcohol, la velocidad excesiva, edad y experiencia del conductor, errores de frenado, consumo de drogas, comportamientos arriesgados, falta de visibilidad. Igualmente existen factores de riesgo relacionados con el entorno vial como el tráfico mixto, el diseño de la infraestructura vial, condiciones del pavimento, y otros.

¿CIRCULAR POR LA ACERA O POR LA VÍA PÚBLICA?

De acuerdo con el artículo 25 del Decreto 206, la circulación de los vehículos de movilidad personal queda sujeta a dos condiciones:

Los vehículos con capacidad para una persona, con peso de hasta 50 kg y velocidad máxima de hasta 30 km por hora, tales como monociclos eléctricos, patinetes eléctricos o scooters, hooverboards, segways, etc, podrán circular por senderos o lugares destinados para ello, así como en áreas para movilidad peatonal, respetando siempre la prioridad del peatón. En tal sentido, rigen para ellos todas las regulaciones contenidas en el capítulo I del presente título, y queda prohibido su uso en la vía pública.

Los vehículos con capacidad de uno a tres pasajeros, peso de hasta 300 kg y velocidad máxima de hasta 45 km por hora, quedan sujetos a todas las regulaciones contenidas en el capítulo III, sobre movilidad de ciclismo, y en consecuencia pueden circular en la vía pública quedando sujetos al hacerlo, a dicha normativa y a las normas generales de circulación contenidas en el reglamento de tránsito vehicular.

Regulación en otros países

En Singapur la normativa más contundente es la pena de prisión para todas aquellas personas que circulen en scooter sobre las aceras. Su uso ya había sido prohibido en las calles por donde circulan los autos y actualmente está limitado a ciclovías. Los senderos peatonales son solo para peatones.

En Francia figura la limitación a 25 km por hora de la velocidad máxima de estos dispositivos, que además tendrán prohibido circular por las aceras, salvo en aquellas específicamente señaladas por las alcaldías. Allí donde existan, deberán hacerlo por las vías para bicicletas y, si no, en las carreteras que tengan una velocidad máxima de 50 km por hora.

En Israel, desde enero de 2019 se implementó la licencia de conducir tipo A3, la cual es necesaria para conducir bicicletas y scooters eléctricos. En este caso, la edad mínima del solicitante debe ser de 15 años y medio. Las obligaciones de los conductores de patinetes eléctricos en Israel también incluyen llevar siempre el casco y chaleco reflectante durante las horas de menos luz.

En Japón, de acuerdo con la ley japonesa, los scooters eléctricos son vehículos motorizados, por lo tanto deben tener placa patente y señales de giro, mientras que los usuarios deben usar cascos y tener licencia de conducir.