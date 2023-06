Apede hará énfasis en situación del agua y la movilidad sostenible en próximo foro

Edgar Ivankovich, presidente de la Comisión de Medio Ambiente (i); Temístocles Rosas, presidente de Apede (c) y Abdiel Cano, presidente de la Comisión de Urbanismo y Movilidad (d). Larish Julio | La Estrella de Panamá

El próximo jueves 29 de junio, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) realizará el Foro de Ambiente y Urbanismo: Agua, Ambiente y Movilidad Sostenible desde las 9:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. con la finalidad de analizar la situación actual de estos temas, así como el pronóstico de expertos a futuro.

En el caso del agua harán énfasis en el retraso de la temporada lluviosa de 2023 y una entrada adelantada de la temporada seca de 2024, lo que a juicio de Edgar Ivankovich, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Apede, “debe ser una alerta para la toma de conciencia, así como de acción en el país con el fin de minimizar el impacto que tienen este fenómeno en meses que restan de este año y el otro”.

Este foro también contará con la participación de representantes de MiBus y el Metro de Panamá, quienes compartirán sus aportes en cuanto al tema de movilidad sostenible. Otros temas de actualidad que abordarán en el foro son el proyecto de biorrefinería, la actividad económica en el sector ambiental y las políticas fiscales, que existen para regular el tema, y que también formarán parte de la agenda de este foro.

Invitados internacionales y nacionales se darán cita en el Foro de Ambiente y Urbanismo, entre estos el Ministro de Ambiente, personal del Canal de Panamá, MiBus, el Metro de Panamá y especialistas en temas de agua, movilidad y urbanismo.

En esta conferencia, el presidente de la Apede, Temístocles Rosas, se manifestó sobre la problemática de Cerro Patacón y otros temas ambientales que aquejan al país en Panamá.

“La administración y la forma en cómo deben manejarse los desechos no ha sido la más acertada. Actualmente, estamos viviendo en un entorno en el cual hay un posible riesgo a incendios o focos de contaminación y no hay un proceso adecuado para el depósito de los desechos”, dijo Rosas. También destacó que Apede anteriormente mencionó la necesidad de un sistema que le dé prioridad al reciclaje y que el repositorio no tenga efectos secundarios en el medio ambiente.

El foro tendrá un valor de $25 para el público general, $15 para estudiantes y sin costo para los socios de Apede. Para la inscripción a este evento, acceder a las redes sociales o la página web de la asociación.