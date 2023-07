En los 60 años del Instituto David

El Instituto David tuvo sus inicios en 1963 con una matrícula de 15 grupos de primer año. Cedida

Los últimos viajes a Chiriquí han sido de recuerdos profundos y de encuentros sin igual. El 19 de julio cumpliría mi adorada madre Fidelina González Cabrera 93 años. Ella se fue, para ese mundo que soñaba, luego de sus plegarias y oraciones. Al igual que mi padre, en los últimos días de su vida exclamó: “¡Me voy con Cristo Jesús!” Su partida ocurrió el 16 de abril de 2021 y la de mi padre el 17 de diciembre de 1987. En la adolescencia se dan los episodios más importantes que te marcarán para bien o mal. Un amor desenfrenado; los sueños por cumplir; los fatídicos vicios, como fumar o ir a una droga más nociva. Es el momento donde los padres deben estar con los ojos bien abiertos para advertir cualquier desvío de sus hijos. Hoy, al igual que los más de 400 compañeros que nos graduamos del Instituto Normal de David en 1974, podemos decir que aprovechamos y cumplimos con nuestros propósitos. A esos hombres y mujeres que abrazaron la educación los vine a ver el 22 de junio de 2019, luego de 45 años de no saber de ellos. Nuestra promoción fue la cuarta una vez el colegio lo convirtieron en un centro para formar a maestros. La primera fue en 1971.

La semana pasada estuve recorriendo los pasillos y los salones de lo que ahora es el Instituto David. Lo primero que advertí fue la entrada del plantel y a unos 10 metros de distancia se lee… Ministerio de Educación, Instituto David, 1963. La actual directora, la excompañera de estudios Nitzia Muñoz, no podía disimular la felicidad de encontrarnos. Fue allí donde me informó que ese centro educativo cumple en este mes 60 años de estar formando a diferentes bachilleres donde destacó por ser el alojamiento de miles de ciudadanos que hoy forman a los estudiantes en las escuelas, colegios y las universidades. ¡Sí señores, ese colegio inició labores el 18 de julio de 1963! Recorrimos los pasillos, los salones, el comedor, la biblioteca, los jardines y la superficie que utilizan para los deportes y para la agricultura. Mientras íbamos de un lado a otro escuchaba los gritos de mis compañeros que estuvieron allí, conmigo, durante los años 1972, 73 y 1974. En aquellos tiempos sentíamos que la vida se pasaba con mucha lentitud, pero en un abrir de ojos ya estábamos en el umbral del trabajo en la montaña o en la universidad.

Allí observé el altillo donde se iza la bandera y se realizan dramatizaciones y demás actos culturales. Dicen que todavía retumba lo que hizo mi generación el 15 de mayo de 1973. Allí dramatizamos el juicio injusto y el fusilamiento del Cholo Victoriano Lorenzo. Y es que nuestro grupo tenía muchas iniciativas inter y extramuros. Así como promovimos campañas sociales en el colegio, también nos encontraban en las cárceles, los hospitales o los asentamientos campesinos haciendo labor social. Me llamó la atención un mural donde se leen las palabras mágicas que todo ser humano debe tener en cuenta como: buenos días, gracias, silencio, por favor y muchas más que sirven para formar a una persona respetuosa y de buenas costumbres.

El colegio lo encontré igual o mejor que cuando lo dejé. Sus paredes están recién pintadas y a pesar del poco presupuesto los estudiantes pagan el servicio social con trabajos de pintura y otros oficios. Para eso cuentan con una directora dinámica que siempre está activa pensando en los mejores intereses del colegio. Una de las mayores preocupaciones de ella es el estatus legal de los terrenos del colegio. Hubo un tiempo en que se produjo mucha presión para vender más de la mitad de la tierra y extender la superficie que tiene la Feria Internacional de San José, de David. Por suerte eso no ocurrió. Espero que las autoridades no se les ocurra retomar una idea que será nefasta para el crecimiento de ese colegio.

Hablemos un poco de la historia de ese colegio. Cuando se pensaba en la apertura de un nuevo colegio público, a principios de la década del 60 ya funcionaban en David la escuela Antonio José de Sucre; la escuela república de Francia; escuela El Retiro, hoy escuela José María Roy; escuela Elisa Chiari; escuela primaria de las Lomas y la escuela de Pedregal. También operaba el colegio Félix Olivares Contreras que ofrecía estudios de Primer Ciclo, Bachilleres en Ciencias, Letras y Comercio, Magisterio, Electricidad, Fontanería, Metal-Mecánica, Refrigeración y Agricultura. En su tercer piso del edificio principal existía un internado para niñas que estudiaban para ser maestras y en el sector de El Varital un dormitorio para varones.

El Instituto David tuvo sus inicios en 1963 con una matrícula de 15 grupos de primer año en las instalaciones del Colegio Félix Olivares Contreras. En ese entonces se divide la jornada en matutina y vespertina, el alumnado de segundo a quinto año le correspondió asistir en horas de la mañana y los grupos de primero y sexto año en el turno de la tarde. La profesora Zoraida Anguizola conocida como "Meme" fue designada como sub directora de la tarde.

En el año 1964, con población educativa de 15 grupos correspondientes a primer año, 15 grupos de segundo año y 2 grupos de tercero se trasladan al edificio del centro escolar Antonio José de Sucre. En el año 1965 se crea el NUEVO PRIMER CICLO DE DAVID, siendo la Profesora Zoraida Anguizola la directora del Plantel. En este año se gradúa la primera promoción y se coloca la primera piedra de lo que sería, años después, el Instituto Normal de David y luego volver a su raíz… el Instituto David. El golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 le dio un revolcón a la educación. Con el general Torrijos a la cabeza se abrieron distintas escuelas para preparar a maestros. Un año después del golpe, en 1969 comienzan a estudiar aquellos que aspiran a ser maestros en el nuevo centro escolar. La primera promoción fue en 1971 en las instalaciones que volvimos a visitar. No hay duda de que en este proceso de la educación surgió la figura de la profesora Zoraida, Meme, Anguizola como directora del plantel. A ella la conocimos por un año. Ya estaba a punto de jubilarse. Una señora con temple de acero, pero con vocación de una madre auténtica. Y es que para tener en las manos la suerte de cientos de adolescentes hay que dirigir con mano de hierro. Todavía la veo recorriendo los pasillos de su amada obra… el Instituto Normal de David. Por lo anterior, sugiero y propongo que a ese centro educativo se le ponga el nombre de Zoraida Anguizola, quien fue una dama entregada a la educación. También es bueno resaltar la actitud altruista de la señora Raquel Lassonde, quien donó los terrenos para que se levantaran las estructuras del Instituto David.

En la actualidad, y como Instituto David, el colegio ofrece los bachilleratos de Ciencias y Tecnología Informática según la transformación curricular. La actual directora es la profesora Nitzia Muñoz. Ella, al igual que la finada Meme Anguizola, actúa con mano férrea para salvaguardar la vida y honra de los casi dos mil estudiantes que asiste al plantel. La profesora Muñoz formó parte de esa promoción de 1974. Allí aprendimos, de la mano del profesor Gonzalo Brenes Candanedo, a enseñar a través del canto. Hoy, cada vez que nos reunimos, no pueden faltar aquellas canciones que enseñan a los niños la importancia de la higiene bucal; a cómo hacen los animales; a rendirle tributo al periquito y a la lorita real y a cantarle a la madre esa canción que tanto gusta llamada… El Besito. ¡Y qué decir de los caballitos blancos y moros! No hay duda de que esa fue la época dorada de muchos. Fue una adolescencia sana, con amores profundos y la conformación de grandes amigos. Al recordar estos 60 años del Instituto David no queda más que agradecer y felicitar a su principal motivadora la profesora Zoraida Anguizola. También a los educadores que nos formaron y a los maestros que salieron de sus aulas para cambiarle el rumbo a miles de seres humanos de la campiña interiorana.

En el mensaje por tan fecha especial, la directora Nitzia Muñoz destacó: “El colegio se ha ganado un sitio muy importante en la comunidad chiricana y a nivel nacional, toda vez que se ha destacado en programas de calidad y excelencia académica en los últimos años. Son muchos los logros obtenidos, entre ellos, el Primer lugar en la Feria científica Regional y representación de nuestra provincia en la Feria científica del Ingenio Juvenil 2019, Medalla de Oro en Olimpíadas Nacionales de Física en 2018, En 2022, el departamento de inglés obtiene el primer lugar en Teatro en la Universidad Autónoma de Chiriquí. También obtuvo el Campeonato Nacional de Samsung 2021 y el Primer lugar en Comunidades Virtuales a nivel Latinoamericano en 2021.”

¡Felicito a quienes dirigen el Instituto David… a los 117 docentes, a los 1,731 estudiantes y al personal administrativo! De esa alma máter han salido representantes dignos de la provincia chiricana para brillar con luz propia, tanto en el sector privado como en el público. Cierro con una frase que utilizara el rector de la Universidad de Panamá Eduardo Flores Castro durante una entrevista en Canal Dos: “La educación es la única manera de revelar los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros”.