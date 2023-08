CEN del Molirena se reunirá el 7 de agosto para hablar de alianzas

Judy Meana vicepresidenta del partido Molirena. Cedida

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Moviento Liberal, Republicano, Nacionalista (Molirena) acordó durante una reunión llevada a cabo el domingo, 30 de julio dejar su candidatura abierta para el cargo de presidente de la República e iniciar el período de discusión para alianzas a partir el 7 de agosto, informó la vicepresidenta del partido, Judy Meana.

Explicó que el CEN del partido, que esta conformado por 44 miembros que representan a las bases, es el encargado de decidir sobre las alianzas electorales.

“El 7 de agosto nos reunimos para hablar de alianzas, en esa reunión definimos si arrancamos las conversaciones para definir la alianza con el PRD o se abrirá el compás con otros partidos”, explicó Meana.

La exvicealcaldesa del distrito capital opinó que debido a la actual alianza que tienen con el gobernante Partido Revolucionario Democrático deberían iniciar las conversaciones con ellos.

“Posteriormente -agregó- podemos conversar con los demás”, pero aclaró que todo esto dependerá de la reunión de 7 de agosto, reiteró.

Meana ha dicho en ocasiones anteriores que se inclina por mantener la alianza con el PRD, pero dentro de partido hay otros grupos que se inclinan por conversar con otras facciones políticas.

Asegura que en base a la instrucción que dio el presidente del Molirena, Francisco 'Pancho' Alemán, quien asignó a varios miembros del grupo político para que conozcan sobre los planes de gobierno de otros partidos, ella se ha reunido con Janaina Tewaney Mencomo, coordinadora del plan de gobierno de PRD, para conocer su propuesta para la gestión 2024-2029.

“El equipo de campaña me envió las líneas básicas de como será el plan de gobierno y me reuní con la ministra Janaina quien me explicó cuales serán las bases de plan”, dijo.

Agregó que esta abierta a conocer sobre las propuestas de otros partidos, pero asegura que hasta el momento no ha recibido ninguna invitación de otra facción política.

Según el calendario publicado por el Tribunal Electoral, los partidos políticos tienen hasta el día 30 de septiembre para determinar las alianzas políticas.

En las últimas administraciones, el partido Molirena ha formado gobierno con varios partidos, entre ellos la con la Democracia Cristiana y el Liberal Auténtico en la Administración de Guillemo Endara Galimani; el Arnulfista, CD y Morena durante la presidencia de Mireya Moscoso; con el CD en el gobierno de Ricardo Martinelli y con el PRD en la administración Cortizo.