Juncá: 'Estamos conscientes de que necesitamos salvaguardar este proceso electoral'

Los magistrados Eduardo Valdés Escoffery (izq.), Alfredo Juncá (c) y Luis Guerra (der.) Cedida

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá, afirmó que tanto él como sus colegas magistrados Eduardo Valdés Escoffery y Luis Guerra están conscientes de que necesitan salvaguardar el actual proceso electoral, rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Durante la sustentación del presupuesto del TE que para 2024 será de $234 millones, ante la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez planteó sus dudas sobre qué certeza puede dar el TE de que los miembros de las juntas de escrutinio circuitales hagan su trabajo de manera correcta ante la posible cercanía de algunos de ellos con aspirantes a puestos de elección popular.

Al respecto, Juncá manifestó que a pesar de que se tenga en las juntas de escrutinio al ciudadano más decente e impoluto, “no tenemos el cien por ciento de certeza de que ese ciudadano va a hacer lo correcto”.

No obstante, Juncá manifestó que el TE si tiene un sistema de pesos y contrapesos y los controles respectivos de lo que se hace en las juntas de escrutinio.

“Lo que hacen las juntas de escrutinio lo ven los representantes de los partidos políticos, los representantes de los candidatos, el público en general que observa lo que está pasando; pero además de eso está el sistema de transmisión de resultados (TER) que canta a viva voz a lo largo y ancho del país cómo va la elección, y encima de eso tenemos un visor de actas que fue utilizando por primera vez en las elecciones pasadas”, sostuvo Juncá.

Manifestó que “estamos conscientes de que necesitamos salvaguardar este proceso porque no va a ser este ni ningún otro proceso en donde yo tenga participación, donde se van a robar una elección, eso no va a pasar, ni en las elecciones nacionales ni en gobiernos locales, pero eso no es un trabajo solamente del Tribunal Electoral, sino de todos nosotros como ciudadanos”, enfatizó.

En materia de transparencia y seguridad informática, Juncá aseguró que el TE está en la capacidad de llevar adelante el proceso electoral.

“Estamos redoblando nuestras medidas de seguridad. Yo sé que todos ustedes están alarmados con las noticias que han circulado de jaqueo de problemas con la seguridad informática en procesos electorales de otros países”.

Frente a esa situación manifestó que se están preparando en estos momentos con los recursos que tienen para este fin. “Si necesitamos más recursos para poder hacerle frente a esto, ténganlo por seguro que personalmente yo voy a venir (a la Asamblea) a solicitarlo “porque la democracia hay que cuidarla... hay que protegerla”, concluyó Juncá.