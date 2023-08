Ricardo Lombana: 'Hay gente de la Asamblea que debe estar presa'

Ricardo Lombana, candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (Moca) Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Ricardo Lombana fue la gran sorpresa en las elecciones presidenciales de 2019, tras obtener un honroso tercer lugar con 368.962 votos, haber superado al candidato del entonces gobernante Partido Panameñista, y siendo candidato presidencial por la libre postulación sin contar con el respaldo de ningún partido político.

Pero ahora, después de un largo recorrido político por recónditos lugares de todo el país, que asegura le ha tomado seis años, Lombana, ahora como candidato presidencial y líder del partido Movimiento Otro Camino (Moca), dice sentirse con la fortaleza suficiente y cree tener el respaldo para ganar la Presidencia de la República en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

El joven político, que por segunda ocasión aspira a la Presidencia de la República, conversó con miembros del Consejo Editorial del Grupo El Siglo-La Estrella de Panamá (GESE), donde expuso algunos temas como la necesidad de realizar una trasformación en los tres órganos del Estado, efectuar una consulta pública para reformar la Constitución, además de cuestionar a diputados de la Asamblea Nacional y hablar sobre la posibilidad de lograr alianzas o acuerdos con otros partidos políticos o grupos independientes que respalden su proyecto.

Alianzas: 'No estamos cerrados a ninguna posibilidad'

Lombana sostuvo un diálogo con miembros del Consejo Editorial del Grupo GESE. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Por el lado político Lombana detalló que Moca tiene ya el 50% de la oferta electoral definida para todos los cargos de elección a nivel nacional y el otro 50% está por definir.

“La ley nos da hasta el 31 de octubre para llenar las vacantes de ese 50% y esas vacantes serán llenadas de aquí al 31 de octubre con candidatos de libre postulación, o con candidatos de Moca o con algún acuerdo o alianza que se pueda dar en el camino. Nosotros no estamos cerrados a ninguna posibilidad, cuando digo ninguna posibilidad, me circunscribo exclusivamente a quienes piensen igual que nosotros, a quienes están dispuestos a hacer los cambios que requiere el país”, dijo.

Reveló que ha recibido mensajes de interesados en conversar y ponerse de acuerdo en esas reformas que requiere el país. “Hemos dicho claramente que estamos dispuestos a escuchar y conversar, pero no dispuestos a ceder la cabeza de una alianza o de una nómina, en favor de un partido tradicional, eso no va a ocurrir”, aseguró.

Con relación a las conversaciones con la coalición Vamos, Lombana sostuvo que el diálogo continúa. “Entiendo cualquier decisión política que tomen, pero todavía falta; nosotros tenemos hasta el 31 de octubre para llenar vacantes y postular a candidatos, y ellos como candidatos tienen hasta el 5 de mayo de 2024 para decidir si quieren apoyar a algún candidato presidencial o no, explicó.

Rechazo al clientelismo

Dentro de su planes, de ser electo como el próximo presidente de la República, el líder de Moca apuesta por la reforma de la administración pública.

“Hemos llegado a un callejón en el cual el país no puede dedicarse una vez más a postergar la reforma a la educación, la reforma al sistema judicial, la nueva arquitectura constitucional y el desmantelamiento del sistema clientelista; que no es otra cosa que transformar un sistema que se basa en el pago de favores: desde el tanquecito de gas hasta los grandes donantes y todo es una transacción en lugar del bienestar de la sociedad”.

Plantea que una de las cosas que hay que transformar es el sistema de méritos para la entrega de becas; al estudiante que se esfuerza se le premie, y al empresario y al inversionista que inviertan, se les incentive.

“Estamos llevando al país al colapso con un sistema solo basado en si apoyas políticamente a un grupo”. Y agregó: “Estamos matando la motivación de toda una juventud al trazarle un camino que dice que el favor político es lo único que te saca de la pobreza, y no el mérito ni el esfuerzo o el estudio y la responsabilidad”, destacó.

Lombana considera que el primer paso para desmantelar el Estado clientelista, es practicar políticas sin clientelismo. “Cuesta más, el camino es más largo, pero estamos haciendo lo que el país necesita”.

Sostiene que la demostración de que hay una parte importante del país que quiere acabar con ese sistema clientelista son los casi 400.000 votos que obtuvo en la elección de 2019.

Educación y empleos

En el tema educativo dijo que hará hincapié en la formación de los educadores con la transformación de la escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de Santiago, en un instituto de formación docente. Un tema que, asegura, ya ha conversado con diversos gremios del sector educativo.

Sobre la situación económica del país manifestó que es “preocupante”, sobre todo por la falta de empleos y de oportunidades. “Hemos estado revisando precisamente el estado de renglones en los que se puede generar mayor ahorro en las finanzas. Estamos hablando de ahorros de entre $500 millones y $750 millones al mes. Estamos identificando montos específicos que podrán ser destinados para inversión y no para el gasto operativo, y también en la utilización más agresiva de las figuras de las Asociaciones Público-Privadas para generar mayor inversión y más empleos.

Reformas a la Constitución y crimen organizado en la política

En el ámbito constitucional, Lombana considera que hay que hacer una reforma estructural a los tres órganos del Estado, no obstante, indicó que lo mejor –de llegar a la Presidencia de la República– es convocar a una consulta pública y “que no sea Lombana ni el gobierno de Lombana el que decida, sino que sea la población y le dé la legitimidad al gobierno de turno para empezar el proceso ya sea de reformas o de la constituyente”.

Frente a cómo evitar que gente cuestionada sea electa como constituyente para participar en un proceso de reformas, sostuvo que ante este escenario hay solución. “Allí es donde yo menciono un poco lo de la línea dura. Hay gente que está en la Asamblea y hay gente que quisiera correr como constituyente que debe estar presa... hace rato, y desde la Presidencia de la República no puedo meter preso a nadie, pero puedo facilitar todas las evidencias a un procurador o a una procuradora que haga su trabajo. Nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer para que quienes no tengan que correr, no corran si es que tienen que rendir cuentas a la justicia; el Estado va a ejercer su autoridad”, advirtió.

Agregó incluso que hay ciudadanos que desde la Asamblea Nacional abiertamente están en actos criminales, y nadie le pone el cascabel al gato. “Lo digo con mucha responsabilidad porque hay quienes piensan que hay que seguir negociando con delincuentes porque a eso le llaman gobernabilidad... eso no es gobernabilidad, es negociar con distintas facciones políticas para lograr acuerdos de país; eso es gobernabilidad”. “Seguir sometiendo al presidente de la República a un secuestro con los recursos del Estado por parte de un grupo de delincuentes arropados de diputados, eso es un delito que irrespeta al Estado”, exclamó.

En materia de seguridad cree que cada vez es más notable que Panamá por ser un país de tránsito y por la droga que viene del sur hacia el norte, se vea penetrada por el crimen organizado. “Cada vez eso es más notable, aquí agarran presos a representantes de corregimiento, agarran presos a alcaldes, asesinan o agarran presa a gente muy cercana a diputados de la República y cada vez el crimen organizado se acerca más y gana más terreno frente a la actividad política del país y en la composición de nuestras instituciones”.

“Digo esto porque el gobierno no va a tener nunca la capacidad de combatir el crimen, si el crimen está con sus tentáculos. Con eso no se negocia, tenemos una postura firme de no negociar con delincuentes, ni los de la calle ni los de saco y corbata, hay que caerles con todo el peso del Estado a quienes están infringiendo la ley, están haciendo este país inseguro, ahuyentando inversiones y creando situaciones de zozobra”, argumentó.

Seguro Social

Con respecto a la transformación que requiere la Caja de Seguro Social (CSS), Lombana sostuvo que están escuchando todas las posturas y dijo que saben que patear la pelota no es una opción. “Hay que tomar decisiones, pero estamos convencidísimos de que no existe ninguna fórmula para plantear esta discusión ante la opinión pública, si primero la administración de la Caja de Seguro Social no da muestras reales y tangibles de que hay una gestión responsable en el manejo de las finanzas de la institución, de los nombramientos en la institución, de los servicios que presta la institución y con la corrupción dentro de la institución.

“Estamos evaluando todos los escenarios, incluyendo a quien le corresponde la facultad de designar y destituir a los miembros de la junta directiva. Allí hay un montón de cosas que no están pasando que son obligación legal de la Caja de Seguro Social. Es inmoral plantearle a la población panameña cualquier tipo de escenario de sacrificio con medidas paramétricas o relacionadas, si primero no se da una demostración tangible de que Benicio Robinson (diputado del PRD) no va a tener una cuota de 1.500 nombramientos porque sí, en la Caja de Seguro Social. Eso lo están permitiendo todos los miembros de la junta directiva de la Caja”, denunció.

'Instituciones de control deben funcionar'

Lombana también hizo algunos cuestionamientos hacia el contralor de la República, Gerardo Solís.

“Esos cargos tienen que contar con personas idóneas, independientes e imparciales. El gran despilfarro de los fondos públicos de esta administración, sin precedentes, ha sido avalado por el contralor Solís, que ha actuado como un activista del PRD. Las instituciones de control tienen que funcionar y la Fiscalía Electoral también está en manos del PRD, y sigue el cuento de que nadie fiscaliza y nadie aplica la ley electoral, cuando aquí la utilización del dinero de la descentralización para política es clara y evidente”, concluyó Lombana.

La reunión de Lombana con miembros del Consejo Editorial del Grupo GESE forma parte de un programa de encuentros que se realizarán con todos los candidatos presidenciales. Ya visitó este diario el candidato por el PRD, José Gabriel Carrizo; el candidato por Realizando Metas, Ricardo Martinelli, y el candidato por el Partido Panameñista, José Isabel Blandón.