Panorama para la definición de alianzas políticas sigue confuso

Realizando Metas y Alianza son las únicas agrupaciones políticas cuya alianza ha sido ratificada por sus respectivos directorios. Cedida

A pesar de que se acorta el tiempo para que los partidos políticos definan sus alianzas para participar en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, el panorama para la conformación de estos acuerdos sigue confuso.

Las diferencias entre el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, y el presidente del Partido Alternativa Social Independiente (PAIS), José Alberto Álvarez, provocó que los panameñistas suspendieran las conversaciones con PAIS para la formación de una alianza junto al partido Cambio Democrático (CD) y su candidato presidencial Rómulo Roux.

Tanto el panameñismo como CD anunciaron que el próximo 16 de septiembre harán sus directorios nacionales para ratificar su eventual alianza, la cual aún no ha sido confirmada, y que según Roux se anunciaría en la primera semana de septiembre.

Por otro lado, desde hace varias semanas se rumora sobre una posible alianza entre el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y su candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, con el partido Realizando Metas, liderado por Ricardo Martinelli.

Aunque las partes han negado supuestos encuentros entre miembros de ambas agrupaciones para concertar ese pacto, no se descarta que puedan concretar acuerdos para el apoyo mutuo en cargos para diputados en circuitos uninominales.

Más recientemente también ha trascendido la existencia de supuestos acercamientos entre dirigentes del Partido Panameñista, que a espaldas del candidato presidencial panameñista, José Blandón, se habrían reunido para explorar una alianza con el partido Realizando Metas.

Hasta ahora el único pacto político que está formalizado es entre Realizando Metas y el partido Alianza, presidido por el exdiputado José Muñoz. Mientras que el acuerdo entre el PRD y el Molirena debería finiquitarse el próximo 17 de septiembre.

El Tribunal Electoral (TE) recordó ayer en un comunicado que a partir de hoy viernes 1 de septiembre, los partidos políticos podrán formalizar sus alianzas electorales ante esta instancia y tendrán para tal fin hasta el 30 de septiembre próximo.

Danilo Toro: 'El panorama es confuso'

Para el sociólogo y analista político Danilo Toro, el panorama está confuso y saturado de incoherencias y contradicciones, porque no hay comprensión entre los diversos aspirantes .

Obviamente, dijo, hay candidatos a nivel presidencial que se sienten más presionados en hacer alianzas, otros que no tienen esa presión y hay quienes le restan importancia a lo que pase. También hay candidatos que están dispuestos a llegar a un acuerdo con quien sea.

Consideró que ese escenario de confusión lo pueden estar generando en algunos casos personas que creen que tienen todas las opciones, y otro porque creen que así manipulan el escenario de quien podría ganar.

Toro sostuvo que hay candidatos como Martín Torrijos, abanderado del Partido Popular (PP), que pase lo que pase gana. “A él no le conviene ser segundo de nadie, le conviene que si hay una alianza él sea el primero porque si gana, gana la Presidencia, pero si pierde también gana porque él ha tenido que correr fuera de su partido con un partido de proporciones muy pequeñas en circunstancias muy atípicas”.

“El paso siguiente para Torrijos sería tomarse el PRD desde afuera, porque seguramente los votos que sacará serán importantes o abrir un partido nuevo que competiría con el PRD. En esas condiciones, perdiendo él sigue ganando”, aseguró el analista.

Agregó que en el escenario electoral la confusión favorece al que esté arriba en las preferencias de los electores, pero no necesariamente. “Creemos que las elecciones van a resolver el escenario de inestabilidad que hay ahorita mismo en Panamá, no. Los políticos no han entendido eso”, precisó.

Toro considera que en esta vuelta no se está debatiendo el poder, que es lo que siempre se suele debatir en las elecciones, lo que se está debatiendo es la estabilidad, y después el poder.

Plantea que muchos políticos no lo están entendiendo, por lo tanto las elecciones van a ser un punto de arranque nuevamente, tal y como ha ocurrido en muchos países de América Latina que después de las elecciones es que han comenzado los dolores de cabeza de la inestabilidad.

“Las elecciones no te resuelven, te crean un problema, Panamá podría estar en esa misma órbita de otros países porque sus actores políticos no emiten señales de comprensión y es parte de la confusión que hay en estos momentos”, advirtió.

Edwin Cabrera: 'No es fácil armar una alianza'

Por su parte, el también analista político Edwin Cabrera manifestó que no es fácil armar una alianza, y señaló que lo que ocurre aquí es que hay otros factores que están jugando en este proceso.

Citó como ejemplo que la plataforma de fuerza que plantea el candidato presidencial de Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, es la cantidad de votos que sacó en las elecciones de 2019, pero en la mesa de negociación el candidato del Partido Panameñista, José Blandón, plantea que llevó más gente a votar en las primarias de su partido que está unido y que sacó más votos, y plantea que CD sacó menos votos que él y que es un partido que evidentemente está dividido.

“Ese solo elemento ya complica ponerse de acuerdo de si es Blandón o si es Rómulo Roux quien iría a la cabeza. Yo tengo la impresión de que ellos han llegado a un acuerdo de que será Rómulo Roux”, precisó Cabrera.

A eso dijo, se suman las diferencias entre el Partido Panameñista y PAIS, porque ahora se complica ponerse de acuerdo con ese tercer jugador en la mesa.

Por el otro lado, precisó, está la alianza entre RM y el partido Alianza, que era más fácil de predecir. “ Yo no estoy seguro que esa alianza le produzca un resultado diferente al que hoy se le advierte a Ricardo Martinelli quien tiene una intención de voto muy alta con o sin el partido Alianza e incluso, sin hacer alianza”, destacó.

Mientras que en el PRD y el Molirena, considera que tampoco hay nada extraordinario. “El Molirena va a llegar hasta el final con el PRD en este quinquenio y tratará de ver si logra repetir”.

Pero por otro lado, señaló, está Martín Torrijos por el Partido Popular (PP), que es el candidato no esperado, que marca en las encuestas y que pareciera que va a estar en el uno, dos, tres sin alianza y además está Ricardo Lombana.

Cabrera expresó que lo que está en juego acá es un tema de resultados electorales y más nada. “Lo que está en juego en Panamá para hacer alianzas no es un tema de planes de gobierno, no es un tema ideológico, no es un tema de propuesta, sino un tema de ver qué hacemos o cuántos nos unimos para ganar una elección y sobre todo para ganar a quien pareciera es el contendor más fuerte que es Martinelli, no el candidato de gobierno".

Destacó que en Panamá pasan cosas políticas muy curiosas, ya que usualmente el candidato a batir es el candidato del gobierno de turno, pero acá en Panamá parece que el candidato a batir es Ricardo Martinelli.

“Eso hace que el proceso de alianzas sea bastante diferente a lo que hemos visto en el pasado o a lo que hemos visto en otros países”, puntualizó.