Jaclyn Guardia: 'A los 25 años se pueden iniciar tratamientos dermatológicos preventivos'

Dra. Jaclyn Guardia, especialista en dermatología cosmética. Cedida

Durante sus años de servicio, Jaclyn Guardia ha logrado ayudar a hombres y mujeres a recuperar su autoestima. Brinda diferentes tratamientos dermatológicos, enfocados en mantener la naturalidad del paciente.

Comparte a La Estrella de Panamá que desde la primera consulta se le ofrece un acompañamiento al paciente, lo examina y basándose en esa evaluación es que recomienda los tratamientos que realmente se necesite.

¿Qué la motivó a estudiar medicina?

Desde niña me gustaba investigar y todo lo que tenía que ver con encontrar la raíz de las cosas. Para mí el cuerpo humano siempre fue un misterio. Cuando entré a la carrera no tenía familiares médicos, no tenía referencia y me di cuenta de que era más que enfermedades, órganos y cuerpo. Era ver el impacto de la salud en la vida de las personas, el contacto con los familiares, pacientes, todo eso me motivó y el poder aliviar a las personas se convirtió en mi motor.

¿Por qué decide especializarse en dermatología?

Tengo que aceptar que fue amor a primera vista. Desde la facultad me encantó por tres razones: uno porque todos tenemos piel. Es una especialidad universal. Tratamos niños, adultos, mujeres, hombres, pacientes de diferentes religiones, etnias. Segundo, a través de condiciones de la piel podemos tratar o diagnosticar enfermedades de todas partes del cuerpo. Lo tercero es que la dermatología es muy versátil, hay más de tres mil enfermedades de piel, pelo y uñas.

Después de graduarse de la universidad realizó varios diplomados y especializaciones, cuéntenos sobre eso.

Cuando estaba haciendo mi especialidad me incliné hacia la parte de procedimientos y cirugías. En mi último año decidí hacer mi rotación externa en dermatología quirúrgica y fui a estudiar a México. Me gradué y fui a Chile a realizar un diplomado en dermatología cosmética. El amor por las cirugías y la cosmética se robusteció y empecé a asistir a cursos y talleres en diferentes países de Europa y Estados Unidos

Un día decide crear Mediskin, su propia clínica ¿Cómo fue el proceso?

Cuando conocí a mi socia, la doctora Sayuri Okazaki, ambas vivíamos en Condado del Rey y nos dimos cuenta de que en esta área no había una clínica dermatológica con especialistas idóneos, así que decidimos lanzarnos a esa aventura. Fue realmente un proceso de aprendizaje porque nada tenía que ver con medicina, eran temas de contrataciones, todo fue muy intenso, pero empezamos y nos sentimos muy agradecidas por la acogida que ha tenido la comunidad.

¿Cuáles fueron las dificultades que se le presentaron y cómo las superó?

Definitivamente el reto más importante que afrontamos fue el covid-19. Teníamos entre seis a ocho meses de haber inaugurado la clínica y anuncian la pandemia; tuvimos que cerrar dos meses. Pero la comunicación que tenía con mi socia y la fe nos mantuvo a flote.

¿Cuál sería su principal diferenciador vs. otros colegas?

Mi enfoque es ofrecer soluciones personalizadas y de alta calidad, a través de procedimientos mínimamente invasivos. Ofrecerle a los pacientes una evaluación integral, que tengan siempre un acompañamiento, sobre todo, educación y orientación. Que los pacientes se sientan en un ambiente cómodo, sean escuchados, comprendidos y valorados. Mi enfoque es ofrecer resultados naturales, con los mejores tratamientos y tecnologías.

¿Cuáles son los tratamientos que ofrece?

Tratamientos cosméticos de rejuvenecimiento facial integral, se les conoce como full face, abordamos la cara como un todo y no tratamos partes aisladas. Ese tipo de abordaje nos asegura que los resultados sean muy naturales, porque las proporciones se mantienen suaves, no hay distorsiones, no hay aspectos que resaltan de manera antinatural. Lo más común es la toxina botulínica, conocida como bótox, los rellenos de ácido hialurónico, bioestimuladores de colágeno, terapias con láser, radiofrecuencias, microagujas, cirugías. Además de las cicatrices de acné y otras alteraciones en la textura de la piel.

¿Desde que edad se pueden comenzar a realizar tratamientos?

Es importante acudir al dermatólogo alrededor de los 25 años para ir determinando cuáles son sus necesidades. Se recomiendan tratamientos dependiendo de lo que presente el paciente. Desde los 25 años es una buena edad para iniciar con tratamientos preventivos.

Se suele pensar que este tipo de tratamientos tienen costos elevados ¿Cuál es el promedio de precios que maneja?

Se manejan los tratamientos cosméticos como cualquier tratamiento dermatológico. Va a depender de lo que requiera el paciente, las necesidades, el estatus en el que se presenta a la consulta inicial, la cantidad de productos, la tecnología que se le va a aplicar. Así que el precio siempre es muy variable, pero podría decirte, ejemplo, uno de los tratamientos más usados, que es la toxina botulínica, los precios estarían desde 400 dólares.