Ranking FIFA: ¿en qué posición está Panamá Femenina?

La selección de Panamá femenina se mueve de posición en el más reciente ranking FIFA de fútbol femenino, que fue publicado este jueves.

El fútbol femenino ha disfrutado de dos meses repletos de acción, con las competiciones continentales revolucionando la Clasificación Mundial Femenina FIFA, destaca FIFA en su publicación.

Así se movió el Ranking FIFA Femenino en Concacaf

El movimiento más dramático para el área de Concacaf fue el descenso de Estados Unidos, que pierde el número uno y es desbancado por España.

“Estados Unidos ha sido derribado de su puesto, que había ocupado desde agosto de 2024. Sin embargo, tres convincentes victorias en casa en amistosos durante este período han mantenido a las Barras y Estrellas en la contienda, y ahora están a menos de dos puntos de La Roja”, dice FIFA en su nota.

¿En qué posición está Panamá en el Raking FIFA Femenino?

En el área de Concacaf, la selección de Panamá femenina ocupa la posición número 7, por debajo de Haití, Costa Rica y Jamaica.

Según los resultados de los últimos partidos amistosos diputados en la ventana FIFA del pasado mes de julio, Panamá bajó hasta la posición 57 en el ranking global.

La selección de Panamá femenina tuvo dos amistosos en julio ante Australia, de los cuales logró una victoria.