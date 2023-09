El diputado Juan Diego Vásquez no ve urgente tomar una decisión, mientras no puedan leer bien las aguas de lo que se mueve en el escenario político

Edison Broce: 'Mantenerse neutral no es una opción sensata'

Diputado y candidato a alcalde Edison Broce Archivo | La Estrella de Panamá

A pocos días de que culmine el plazo para que los partidos políticos concreten sus alianzas para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, los diversos grupos independientes mantienen aún conversaciones para definir su respaldo a las diferentes ofertas o candidaturas presidenciales.

En tal sentido, el diputado Edison Broce, candidato a la Alcaldía de Panamá por la libre postulación y cuya candidatura es respaldada por el Movimiento Otro Camino (Moca), sostuvo que los sectores independientes no deben mantenerse neutrales, tratándose de un tema tan importante como es el electoral.

“Una persona debe tomar una posición y sobre todo en este tema en donde hay una oferta electoral completa. Mantenerse neutral no puede ser una opción, uno tiene siempre que buscar lo que considera es lo más viable al momento, con las opciones que tiene. Qué queremos, que repita el que está o que gane alguna otra amenaza; no estoy seguro que mantenerse neutral es una opción sensata”, aseguró.

En tanto, la candidata a diputada por la libre postulación en el circuito 8-3 Ana Matilde Gómez expresó que los grupos o candidatos independientes, sí tienen rumbo.

“Precisamente nuestra fortaleza radica en la independencia, pues así son libres de apoyar propuestas, planes, programas leyes o acciones que sean buenas, coherentes, transparentes, eficientes y que beneficien a las grandes mayorías”, dijo.

Gómez cree que los grupos independientes o candidatos de libre postulación pueden colocarse del lado de los principios y no de los intereses sectoriales cuando no sean positivos. “No estamos obligados a definirnos aún, y mucho menos a tener que plegarnos a tal o cual candidato”, señaló.

Al respecto, el diputado de la bancada independiente y líder de la coalición Vamos Juan Diego Vásquez indicó que no puede hablar por todos los panameños que no están inscritos en partido político.

No obstante, manifestó que lo cierto es que los independientes “no tenemos fecha tope para decidir o dejar de hacerlo”. “Hay mucho moviéndose en el escenario. No veo urgente tomar una decisión mientras no podamos leer bien las aguas”, precisó.

Por su parte, Francisco Carreira, del Movimiento Independiente Unidad sostuvo que la agrupación mantiene conversaciones con varios partidos y movimientos, pero prefirió no ampliar sobre el tema.

“Las conversaciones indican que nadie se va a mantener neutral, es un tema de evaluar opciones, por eso es prematuro opinar al respecto”, precisó.

Aunque los partidos políticos tienen hasta el 30 de septiembre próximo para oficializar sus alianzas políticas, los movimientos por la libre postulación con candidatos a otros puestos de elección popular, no tienen fecha tope para endosar su respaldo a alguna de las fórmulas presidenciales existentes.