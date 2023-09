FDA advierte sobre los riesgos de gotas oftálmicas no reguladas

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas pidió a la población evitar adquirir medicamentos a través de internet. Archivo | La Estrella de Panamá

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió este lunes 18 de septiembre una alerta por la comercialización de gotas para los ojos no aprobadas.

Esta agencia estadounidense ha emitido cartas de advertencias a ocho compañías por fabricar o comercializar productos farmacológicos oftálmicos no aprobados y que infringen la ley federal.

La agencia emitió cartas de advertencia a las siguientes compañías: Boiron Inc., Salud CVS, Soluciones de vitaminas DR, Oftálmica natural, Inc., Oclumed LLC, Similasan AG/Similasan EE.UU., Walgreens Boots Alliance, Inc. y TRP Company, Inc.

Así lo reveló la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), al tiempo que recordó que ese producto no está registrado en Panamá.

No obstante, alertó a la población a estar alerta por su posible introducción sin los debidos permisos establecidos en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Las gotas se comercializan ilegalmente para tratar afecciones, como la conjuntivitis, cataratas, glaucoma, entre otras dolencias.

“Algunas de las cartas de advertencia también mencionan a las compañías involucradas en cuestiones de calidad relacionadas con la esterilidad del producto”, indicó el Minsa.

Los productos comercializados ilegalmente representan un “mayor riesgo de daño para los usuarios”, ya que los medicamentos aplicados en los ojos evaden algunas de las defensas naturales del cuerpo.

Las etiquetas de algunos de estos productos para los ojos indican la presencia de plata, que puede estar caracterizada como sulfato de plata o argenta.

Consecuencias de su uso

Los médicos advierten que el uso a largo plazo de medicamentos que contienen plata puede hacer que algunas áreas de la piel y otros tejidos del cuerpo, incluidos los tejidos en el ojo, adquieran una tonalidad gris o gris azulado de forma permanente.

Además, los medicamentos no aprobados que afirman curar tratar o prevenir afecciones graves pueden hacer que los consumidores retrasen o suspendan tratamientos médicos que han resultado seguros y eficaces, recordó la entidad panameña en su comunicado.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas pidió a la población evitar adquirir medicamentos a través de internet, ya que los productos adquiridos a través de esta vía pueden ser falsificados.