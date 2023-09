Martinelli oficializa a su esposa Marta Linares como candidata a la vicepresidencia

Marta Linares de Martinelli dijo que no sería una llanta de repuesto como vicepresidenta y agregó que “el país necesita un líder que no sólo prometa, sino que cumpla, como lo hizo en el pasado Ricardo Martinelli”

Ricardo Martinelli, candidato a la presidencia de la República por RM y su esposa y compañera de fórmula, Marta Linares de Martinelli. Daniel González | La Estrella de Panamá

El Directorio Nacional del opositor partido Realizando Metas (RM) ratificó a Marta Linares de Martinelli como la candidata a la vicepresidencia de la República por esta agrupación política, luego que la misma fuera presentada como candidata para este cargo por su esposo y candidato presidencial, Ricardo Martinelli Berrocal.

Desde tempranas horas de ayer en la reunión del Directorio Nacional del partido RM, realizada en un hotel de la localidad, era evidente y casi dado como un hecho los rumores de que Marta iba a ser la candidata para este cargo.

El salón donde se realizó la reunión estaba totalmente decorada con ramilletes de orquídeas blancas; un extraño elemento para un evento político de esta índole, lo que daba una clara señal de que la candidata a la vicepresidencia por RM sería una mujer.

Minutos después el propio Ricardo Martinelli confirmó que su esposa era su compañera de fórmula.

El presidente del partido Alianza, José Muñoz tras ratificar la alianza con Realizando Metas. Cedida

“Esa persona [refiriéndose a su esposa] me conoce a mi en las altas y bajas, ha llorado conmigo, ha peleado conmigo, ha gozado conmigo, hemos ido por todos los rincones del mundo, hemos pasado por cosas buenas, por cosas malas, por problemas de salud [... ] Es una persona que me conoce de pie a la cabeza y es una persona en la que yo confío porque el otro que tenía [en clara alusión al ex presidente Varela quien fue su vicepresidente] miren todo lo que me hizo”, indicó.

Una vez que Martinelli presentó a su esposa como la candidata a la vicepresidencia de la “Alianza para Salvar a Panamá”, que también está conformada por el partido Alianza, el Directorio Nacional de RM ratificó de forma unánime con 64 votos la candidatura de Marta Linares de Martinelli.

Mientras esto ocurría, en otro salón del mismo hotel, el partido Alianza presidido por el ex diputado José “Pepe” Muñoz también avaló la candidatura vicepresidencial de Marta Linares y ratificó la alianza con Realizando Metas.

En su discurso Linares de Martinelli manifestó que aceptaba esta responsabilidad porque “hemos sido testigos de una década de dos gobiernos que, en lugar de avanzar, han como paralizado nuestro país. El pueblo panameño ha sufrido un deterioro notable en su economía y en su calidad de vida”.

Agregó que lo que “necesitamos es un líder que no sólo prometa, sino que cumpla, como lo hizo en el pasado Ricardo Martinelli. Porque para él, su lema “Prometido, cumplido”, no es una frase, sino un compromiso inquebrantable”.

Agregó que como vice presidenta será una balanza para Ricardo Martinelli. “Él va a ver los temas que requieren una mano dura y yo veré las cosas con un corazón grande. Yo no voy a ser una llanta de repuesto como vicepresidenta, yo voy a estar encargada de un gabinete social y un Despacho que se encargue de la salud, educación y ayuda social para todos los panameños necesitados”.

Continuó diciendo: “Prepárate Ricardo, porque si te sales de la línea, allí estaré, porque si es inventor. Puedo asegurarles que lucharé junto a Ricardo con tenacidad por el bienestar de todos ustedes. Hoy, me comprometo a trabajar con amor y dedicación, para construir un Panamá más fuerte, más unido y más humano. Estoy lista para ser su voz, su equilibrio y su compañera en este viaje hacia la realización de metas”, exclamó.

Inmediatamente en su discurso, el abanderado presidencial de RM, Ricardo Martinelli expresó que no pudo haber encontrado a una mejor vicepresidenta que Marta Linares. “Sé que ella estará de pie a mi lado, una vez más, para llevar al país hacia un mejor futuro. Ella, ¨Pepe¨ y yo sabemos que el camino por donde otros lo quieren llevar, no va a producir ningún cambio”.

Señaló que es fácil pararse en una tarima y prometer de todo, pero cuando llegan al puesto, la banda presidencial les queda grande y la silla les resulta muy cómoda.

“Yo no soy perfecto y todos ustedes lo saben y Marta también... Pero saben... yo sí trabajo para cumplir lo que prometo. Estoy aquí para hacer que este país crezca otra vez, para que a ti y a tu familia les vaya bien. Que tengan más chen-chen en el bolsillo. Porque si a ustedes les va bien, al país le va mejor. Cuando sólo a un grupito le va bien, significa que hay muchos panameños comiéndose un cable”, aseguró. Sostuvo que no va a prometerle cargos a nadie, sino a exigir resultados para el pueblo. “Por eso, ahora se han inventado que si soy presidente los voy a meter a todos presos. Si me dedico a perseguir como lo han hecho por los últimos 10 años, nuestro país nunca va a sanar ni saldrá adelante”, precisó.

Martinelli dijo que quiere que Panamá sane y sea el mejor país del mundo, y eso, aseguró, “sólo puede suceder si nos unimos y trabajamos todos en conjunto, sin odios ni venganzas. Para eso, necesitamos conformar un equipo de todas las banderas políticas, e independientes, que realmente quieran hacer un cambio. Aquí, en este equipo, tendrás un espacio y una voz. Yo quiero ser recordado por el bien que hice y no por el mal que hice”, indicó.

Mientras que el presidente del partido Alianza, José Muñoz manifestó que Ricardo Martinelli ha designado a una gran mujer, madre, compañera, amiga, esposa; esa esposa que en esos momentos difíciles allí estaba con Ricardo. “Pero para mi hay algo tan importante, que Marta es una ciudadana panameña que va a trabajar por este país, es una ciudadana que no va a vender nuestro país, es una ciudadana que va a luchar por cada uno de los más pobres de este país”, aseguró..

Muñoz no negó que hubo negociaciones y hubo conversaciones con otros partidos políticos y que el pueblo no vio, los fólderes con muchas documentaciones solicitando embajadas, consulados, notarías, entidades publicas, entidades descentralizadas como la Lotería Nacional de Beneficencia.

“Hoy les quiero decir a la faz de este país que cuando el partido Alianza se sentó a conversar con el partido Realizando Metas, llevó este fólder que yo les traigo hoy con sus peticiones (y mostró un fólder con la frase: Salvemos a Panamá), con estas peticiones que ustedes ven aquí, y por eso acepté hacer esta alianza porque Ricardo Martinelli me dijo en esa línea voy". Esto que está aquí fue lo único que el partido Alianza solicitó trabajar por Panamá con esta alianza", concluyó.