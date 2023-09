CAPATEC lleva a cabo su evento anual de tecnología: Disrupt-It 2023

La Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC), celebra la edición 2023 de su evento anual de tecnología DISRUPT-IT, mediante el cual se busca impulsar el ecosistema digital y aumentar la competitividad en el país.

Para José Cuervo, Presidente de CAPATEC, este evento en su XV versión, sigue abordando con optimismo las tendencias que representan la tecnología de la información y la innovación de cara a las demandas que representan para Panamá y el mundo.

Destacó el impacto del It Show que permite ver de primera mano y experimentar las últimas tecnologías y tendencias como lo son: Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Inteligencia Artificial, Robótica, 3d printing entre otros.

También sobresalen los Innovadores y Startups que presentan soluciones innovadoras que están siendo desarrolladas en el país.

"Este año, al igual que en años anteriores estamos orgullosos en presentar TRES CONFERENCIAS con speakers de alto nivel nacionales como internacionales para presentar temas de mucho interés además de un panel de Mujeres In Fintech", señaló José Cuervo.

“Estamos complacidos por este gran aporte al país de CAPATEC que, a través del Disrupt-It, busca cumplir con sus principales objetivos como los son: Promoción del Ecosistema de Innovación y Tecnología, Promoción de la Estrategia Panamá HUB Digital, Impulsar la digitalización de las Empresas, Identificación de oportunidades de negocio a los participantes, entre otros”, agregó Cuervo.

Este año, Disrupt It, contará con destacados expositores como:

• Chris Colbert, Ex Director Gerente del Harvard Innovation Labs con su conferencia “Technology is Dead.”

• Mónica Taher, Vicepresidente de Marketing para Rocketfuel con la conferencia “Creando una Nueva Era del Fintech,” seguido por un Panel de Mujeres en Fintech con Empresarias Líderes del Sector.

• Farooq Anjum, Profesor Asociado de la Universidad de Harrisburg con la conferencia de “AI´S Promise and Peril: Charting a Course for Business Success.”

Se informó que en ambos días habrá espacios de Networking para que todos los participantes de todos los sectores puedan fortalecer y expandir su red de contactos y sus relaciones comerciales con potenciales clientes y aliados.

Es importante recalcar que este evento anual a través de los años ha reunido a más de 4 mil personas, 25 conferencistas de primer nivel, 500 empresas líderes en el ámbito tecnológico y más de 10 instituciones académicas.