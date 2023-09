Agilio Semperi: Los proyectos petroleros y mineros aniquilan a las comunidades

Agilio Semperi, líder indígena de la Amazonía peruana Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

El cambio climático es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad.

Con pocos avances a pesar de los cientos de foros y acuerdos internacionales, las afectaciones socioambientales ya se perciben en varias partes del mundo. Uno de esos puntos es la Amazonía peruana, donde sus comunidades indígenas registran incremento en la temperatura y disminución del caudal de los ríos, una amenaza directa a la forma de vida de esta población.

“El cambio climático está afectando a los pueblos indígenas. Los mismos hermanos indígenas nos dicen que el río ha cambiado”, señaló Agilio Semperi, dirigente indígena y ambiental peruano.

Semperi es presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), una región ubicada en la zona amazónica de Cusco, Perú.

El dirigente indígena fue uno de los participantes del segundo foro anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, que organizó la Cepal y otros organismos internacionales.

Este viernes habló en “Portada” de La Estrella de Panamá sobre los problemas que enfrentan los líderes sociales en Perú, donde el cambio climático es un eje transversal en la lucha frontal que llevan los indígenas contra el modelo extractivista en el Amazonas.

“Antes se trabajaba en las chacras (parcelas de agricultura familiar) hasta las 3:00 o 4:00 de la tarde, ahora a partir de las 12:00 mediodía el sol no te deja trabajar”, sostuvo Semperi sobre los efectos de las altas temperaturas en actividades vitales como la agricultura.

Las personas que viven directamente de la tierra, como los indígenas, son los que sufren de manera inmediata los efectos de los gases de invernadero, pero eso no significa que las metrópolis no se tengan que preocupar por la crisis climática.

“El tema del cambio climático no es solo para los pueblos indígenas, es para todos. Acá la responsabilidad no es solo de los indígenas, sino los que mayormente contaminan”, indicó Semperi. La “tierra no soporta más”, reclamó.

El dirigente también se mostró muy crítico con los proyectos mineros en la región amazónica. Considera que no traen desarrollo a la población y que la experiencia de Perú arroja un saldo negativo en términos de contaminación y daño a las comunidades.

Si bien es cierto sí otorgan concesiones que ofrecen un canon minero, hay mucha contaminación. Hay problemas con el consumo del agua, y todos los ácidos que utilizan en la extracción del material van a parar al río, sostuvo Semperi.

El dirigente indígena manifestó que las comunidades tienen propuestas de desarrollo sostenible, pero el Estado no las escucha; por el contrario, se vuelve “cómplice” de las transnacionales en la explotación.

“Nosotros estamos en contra de las extracciones de hidrocarburos y la minería, por que mata la vida de los seres humanos que vivimos en esas comunidades. En la capital ellos están muy tranquilos, pero nosotros somos los que estamos sufriendo las enfermedades”, dijo.

El presidente de Comaru denunció, además, que alrededor de estos proyectos extractivos en Perú, hay persecución y amenazas contra líderes sociales. Lamentó que muchos terminan asesinados por sus reclamos contra las empresas transnacionales.

“Ha habido asesinatos de los pueblos indígenas, nos tratan como ciudadanos de segunda categoría. Pero nosotros hemos seguido luchando”, dijo.

Puede ver la entrevista completa en todos nuestros canales digitales