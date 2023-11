Asamblea aprobó en segundo debate moratoria indefinida de la explotación de la minería metálica

Los diputados propusieron la tarde de este jueves eliminar los artículos No. 5 y No. 6 del proyecto de ley

El diputado oficialista Ariel Alba antes de ser aprobado este proyecto pidió al Ejecutivo prologar las sesiones extraordinarias. Gustado Aparicio | La Estrella de Panamá

Luego de varias horas de consultas jurídicas, sugerencias de sectores de la sociedad civil y de grupos ambientalistas el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley No. 1110 que establece una moratoria indefinida para la explotación y explotación de la minería metálica en el país.

Una hora antes los diputados en consenso con los jefes de bancada, introdujeron modificaciones para eliminar los artículos 5 y 6 que buscaban derogar la Ley No. 406, que avaló el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Esta modificación fue aprobada.

El diputado oficialista Ariel Alba antes de ser aprobado este proyecto pidió al Ejecutivo prologar las sesiones extraordinarias, que culminaron justamente este jueves 2 de noviembre, y que fue cerrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas. El proyecto debe ser considerado aún en tercer debate.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este jueves 2 de noviembre devolver a segundo debate el proyecto de ley No. 1110, que prohíbe la explotación de la minería metálica y que deroga la Ley No. 406.

Ya en la discusión de un nuevo segundo debate, los diputados incluyeron varias modificaciones, entre ellas una propuesta para eliminar los artículos No. 5 y No. 6, que hacen referencia a la derogatoria de la Ley No. 406.

Tras la presentación de las propuestas de modificaciones el presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, decretó un receso, con los cual los diputados de la bancada oficialista se movilizaron al Salón Chanchoré para reunirse antes de proceder a la votación.

El pleno, que se inició con cinco horas de retraso y había sido convocado para las 9:30 a.m. de este jueves 2 de noviembre, tenía previsto discutir este proyecto en tercer debate.

Con la decisión de bajar este proyecto de ley a segunda instancia, de ser aprobado el día de hoy, se requerirá que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, extienda el periodo de sesiones extraordinarias, que solo fue convocado hasta este jueves 2 de noviembre para poder darle el tercer y último debate al proyecto.