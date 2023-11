Meduca pide retorno a clases; docentes se niegan a volver a las áulas

Ayer se realizaron varias protestas en diversos puntos del país y de la ciudad capital, en rechazo a la Ley 406. Archivo | La Estrella de Panamá

Un grupo de dirigentes de diversas agrupaciones docentes del país, anunciaron que se mantendrán en huelga como mecanismo de protesta contra el contrato minero, ignorando así el llamado del Ministerio de Educación (Meduca), que el domingo anunció que las clases preesenciales en las escueles oficiales y particulares del país se retomarán hoy martes 7 de noviembre.

Estos líderes realizarobn ayer una concentración en las inmediaciones de la Iglesia del Carmen, en donde exigieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 que avaló el contrato entre el Estado Panameño y la empresa Minera Panamá.

Según Edy Pinto, dirigente de la Asociación de Educadores de San Miguelito, “definitivamente nosotros no vamos a volver, hemos declarado una huelga indefinida y no se ha logrado nada” ..] Tampoco dijo Pinto, hay un acuerdo de huelga como para regresar a las buenas a las clases, tildando como “irresponsable” el llamado hecho por la ministra de Educación.

Manifestó que el gremio docente pide al Ejecutivo que llame a la Asamblea Nacional a sesión extraordinaria para que derogue la Ley 406 o en su defecto, que la CSJ falle lo antes posible declarando la inconstitucionalidad de esta ley.

Mientras que el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Fernado Áb rego afirmó que “continuamos firmes con la huelga indefinida”.

Posibles sanciones

Actualmente el derecho a huelga para los servidores públicos, incluyendo al sector educativo oficial, no está reglamentado y mientras no se reglamente, el artículo de la Constitución que establece el derecho a huelga, no se considera legalmente huelga, sino que en la práctica es un paro de labores.

De acuerdo con un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo emitido en 1994, existe una omisión legislativa en el sentido de que no se ha regulado las restricciones especiales a que puede someterse el derecho a huelga en los servicios públicos de educación.

Según el fallo, mientras esta ley no se dicte, rige el principio fundamental de derecho público de que los funcionarios sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente los autoriza (artículo 18 de la Constitución que establece el principio de la legalidad). Los educadores de la República son servidores públicos y por tanto sus actos tienen que realizarse única y exclusivamente conforme lo manda la ley y ésta dispone que no pueden ausentarse de sus trabajos sin causa justificada (artículo 797 del Código Administrativo), así como también son de aplicación los artículos 803, 808 y 811 del mismo Código así como el artículo 144 de la Ley 47 de 1946.

Tales normas, según el fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, contienen implícitamente, las sanciones que las autoridades administrativas pueden adoptar en caso de abandono del puesto por parte de un servidor público, por lo que la actuación del Ministro de Educación tiene pleno respaldo jurídico.

Preparan proyecto derogatorio

Por otro lado, el Consejo Nacional de Suntracs que se reunió ayer exigió al Gobierno la derogatoria de la Ley 406. Según el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez esta derogatoria tiene que hacerse con un llamado a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional, para que se derogue la ley e inicie el cierre de la empresa minera. Méndez anunció que desde el movimiento popular se preparan para presentar a la Asamblea Nacional una propuesta por iniciativa ciudadana para la derogatoria de la Ley 406.

Siguen protestas

Ayer en diversos puntos del país continuaron las protestas en contra de la Ley 406, tanto en Capira, en Coclé, Arraiján, La Chorrera y la provincia de Chiriquí. Mientras que en la ciudad de Panamá, en las inmediaciones de la Asamblea hubo enfrentamientos entre manifestantes y unidades de control de multitudes de la Policía Nacional. También hubo una concentración en la Cinta Costera, pero con poca afluencia de personas.