Piden reajustar a la baja el presupuesto del Estado para 2024

El 5 de octubre la Asamblea devolvió el proyecto de presupuesto al Órgano Ejecutivo. FotógrafoLa Estrella de Panamá

Sectores políticos y de la sociedad civil pidieron al Órgano Ejecutivo reestructurar a la baja, el proyecto de ley 1041 que establece el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2024 que asciende a $32.754,00 millones.

El proyecto 1041 fue devuelto por la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional al Ejecutivo, el pasado 5 de octubre, al que le sugirió algunos incrementos.

No obstante, el mismo no ha sido discutido en el Consejo de Gabinete debido a la crisis generada tras la aprobación de la Ley 406 sobre el contrato minero, y no fue abordado en el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea, porque deberá ser discutido y aprobado antes del 31 de diciembre.

En tal sentido Melitón Arrocha, candidato presidencial independiente y del Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), calificó al proyecto 1041 como “presupuesto politiquero electoral que de manera indebida intenta financiar las elecciones de algunos candidatos para los comicios del próximo año”.

Para Arrocha, el presupuesto de 2024 no puede, de ninguna manera, ser más elevado que el de este año, porque es conocido que las recaudaciones de tributos están muy por debajo de los ejercicios fiscales anteriores.

Sostuvo además que el presupuesto solicitado por la Asamblea, que anda por los $200 millones, es una desfachatez para todos los que pagan impuestos. “Además es una forma burda de desvirtuar el proceso electoral del próximo año a nivel de la Asamblea Nacional, pues intenta generar un financiamiento de campaña política al margen de la norma por vía de sufragar activistas comunitarios que no son otra cosa que equipos de campañas encubiertos”.

En tanto, para Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, es de vital importancia reformular el presupuesto 2024 frente a la crisis interna y al análisis de calificadoras externas. “Panamá no puede seguir expandiendo el presupuesto, con un tren de gastos inéditos, la planilla estatal creciendo y el déficit aumentando”.

Agregó que la danza de millones en la descentralización y las planillas de diputados, entre otros, que no se traducen en mejores servicios a la ciudadanía, es una de las causas del hartazgo y la protestas actuales.

Mientras que Ricardo Lombana, candidato presidencial del Movimiento Otro Camino (Moca), expresó que nuevamente el Gobierno Nacional tiene en sus manos la oportunidad de enmendar la plana y actuar de cara a las verdaderas necesidades de la población. “Aún tiene pendiente la aprobación del presupuesto 2024 para el funcionamiento del Estado. Esta es la oportunidad de reformular el presupuesto. Asignen prioridad a lo que verdaderamente importa: la salud, el Oncológico, el Instituto Gorgas, la Senacyt, el Meduca”, precisó.

Lombana pidió reducir drásticamente el presupuesto de la Asamblea “y poner un alto a la ilegal descentralización paralela, porque la población ya no está dispuesta a aguantar sus desmanes. No alimenten más el descontento social, no arriesguen más la estabilidad social”, advirtió.

Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Alfonso Fraguela precisó que el presupuesto de 2024 debe ser reformulado de una forma correcta, donde los gastos se puedan ajustar a la cantidad de ingresos y necesidades reales que requieren ser satisfechas para que redunden en mantener un equilibrio y paz social.

“El gobierno debe ver lo que ha desencadenado la Ley 406 de 2023 y los efectos en la economía, lo que evidencia que los ingresos que se recibirán no podrán balancear el presupuesto. El gobierno debe tener una visión un poco más clara, a menos que la estrategia sea mantener al país dando tumbos, y con ello afectar la imagen y la posibilidad de desarrollo”, concluyó Fraguela.

Para el candidato a la vicepresidencia de la República, José Isabel Blandón, es evidente que ante el inminente fallo de inconstitucionalidad del contrato Ley 406, la crisis del agua que afecta los tránsitos en el Canal de Panamá y las pérdidas económicas por las protestas, las proyecciones del próximo año no justifican un presupuesto de 32 mil millones.

"El Gobierno tiene que ser prudente y responsable. El presupuesto debe ajustarse hacia abajo. A lo sumo, el mismo monto de este año, reasignando recursos, por ejemplo, quitándole a la Asamblea para pasarle al Oncológico y al Gorgas", indicó Blandón.

Mientras que el economista Felipe Argote consideró que por lo mínimo el presupuesto del 2024 debe bajarse en 5 mil millones de dólares, y para eso dijo, tiene que haber recortes en la planilla de la Asamblea Nacional y recortes en otra serie de gastos previstos porque se trata de un presupuesto inflado electorero.

"Yo dudo de que este Gabinete pueda hacerlo, y por eso creo que lo mejor que puede hacer el presidente de la República es destituir a todos los ministros y que queden los vicememistros y que luego vaya nombrando a otro Gabinete ya que el actual fracasó", concluyó.