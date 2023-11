Gaby Carrizo culpa de ataques a la oligarquía y la izquierda

El vicepresidente de la República y candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo reapareció públicamente en un acto político realizado en Río Hato, tras más un mes de guardar silencio ante la crisis surgida en el país debido al rechazo popular a la Ley 406 que avaló el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá. En el acto organizado por el diputado perredista Melchor Herrera, Carrizo agradeció a los presentes por lo que denominó este "acto de valentía". "Digo de valentía porque en este momento estamos bajo ataque, porque nos han querido meter en la cabeza de que lo que hemos hecho, lo hemos hecho mal, y bien equivocados que están, porque lo que hacemos los PRD, es no vender nuestra patria. Lo que hacemos los PRD es luchar por mejores condiciones para los que más lo necesitan", exclamó. Agregó que lo que ha hecho este gobierno PRD no es decidir si queremos ser un país minero o no, "porque el llamado popular frente al cambio climático es que debemos preservar nuestra naturaleza y que probablemente la minería es una actividad agresiva". Continuó diciendo que este gobierno no ha decidido si quiere ser un país minero o no, sino que lo que ha hecho este gobierno ha sido encarar una problemática para que una empresa que estaba instalada aquí en Panamá, aquí en Colón, cerca de nosotros, que solamente le daba muy poco al país, la encaró para que le diera más recursos a los panameños y a las panameñas. "Nos han querido castigar por eso y nosotros, lejos de agachar nuestra frente, debemos levantarla porque en 1977 un hombre que se llamó Omar Torrijos Herrera que conquistó la soberanía del Canal cuando regresó de Washington le dijeron que había traicionado la patria", señaló. Manifestó que "ese ataque que nos han hecho a nosotros compañeras y compañeros, no obedece a un contrato minero, es el ataque sistemático de la oligarquía panameña y de la extrema izquierda que obedece a una realidad, y ustedes saben cual es la realidad compañeras y compañeros, que el partido que se pronostica con el escenario político a enfrentar el 5 de mayo y a vencer, es el Partido Revolucionario Democrático y por eso nos atacan". "Por eso nos tienen miedo, porque no saben y no conocen la capacidad y la estructura que tiene este partido para movilizar a nuestra gente. O ustedes no se acuerdan cuando nos atacaron en medio de la pandemia y luego sacamos a votar 400 mil miembros para escoger a los delegados", destacó. Les recordó a los presentes que el año pasado cuando asegura también les atacaron, producto de una guerra lejana con consecuencias cercanas en los precios del combustible y meses después, en unas primarias el partido sacó a votar 444 mil miembros del PRD. "Ahora saben que con organización, que con disciplina, con perseverancia, que con mística, con lealtad, el partido de Omar Torrijos Herrera volverá a ganar las elecciones del 5 de mayo de 2024. Voy a recorrer casa a casa de la geografía nacional, con la juventud y la salud que Dios me ha regalado, a partir de febrero para ganarme la oportunidad de ser el próximo presidente de Panamá y defender los intereses del país, que viva el PRD", concluyó Carrizo.