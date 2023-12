Discusión y aprobación del presupuesto del Estado 2024, a contra reloj

El 19 de noviembre el ministro Héctor Alexander anunció que habría una reducción en el presupuesto de 2024, pero aún se desconoce el nuevo monto. Archivo | La Estrella de Panamá

La discusión y aprobación del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2024 tanto en el Órgano Ejecutivo como en el Órgano Legislativo, se encuentra en una carrera contra reloj.

A pesar de que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander anunció que el presupuesto del Estado para 2024 experimentaría una reducción significativa debido a las cambiantes condiciones en el país, el Consejo de Gabinete aún no se ha reunido para discutir y aprobar el nuevo presupuesto.

Tampoco se sabe si el nuevo proyecto de presupuesto ya fue elaborado o presentado para colocarlo en el orden del día en la próxima reunión de Gabinete.

Ni siquiera diputados oficialistas que forman parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, saben cuando el proyecto de presupuesto será devuelto al Órgano Legislativo.

"Esperamos que esta semana lo lleven a la Asamblea", manifestó uno de los diputados del oficialismo que forma parte de la Comisión de Presupuesto, quien dijo desconocer si el proyecto será discutido esta semana en el Ejecutivo.

El pasado 19 de noviembre el ministro Alexander manifestó que el hecho que se hable de un presupuesto menor, significa que las instituciones públicas como un todo, tendrían un presupuesto menor que ejecutar, y la tarea es cómo se manejará la estructura de ese nuevo presupuesto y en ese escenario es que realmente estamos nosotros.

Agregó que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está evaluando diversos escenarios para adaptarse a estas circunstancias y estructurar un nuevo presupuesto, el cual será presentado al Consejo de Gabinete una vez finalizado, lo cual se dará antes que finalice diciembre.

El proyecto de presupuesto para el 2024 tiene hasta el próximo 31 de diciembre para ser aprobado en la Asamblea Nacional y ser sancionado por el presidente de la República.

El Órgano Ejecutivo inicialmente había enviado a la Asamblea un proyecto de presupuesto cifrado en $32.744 millones, el cual superaba en más de $5.000 millones al de 2023.

A pesar de ello, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, a través de una resolución, lo devolvió al Ejecutivo solicitando reajustes hacia a la alza.

El diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez, informó en su momento que esta resolución incluía, entre otros temas, un aumento de $53.4 millones para la Autoridad Nacional de Descentralización y recomendaciones de ajustes para otras instituciones estatales.

No obstante, la crisis surgida tras la aprobación de la Ley 406 sobre el contrato minero, propició un retraso en la discusión del proyecto en el Ejecutivo y el anuncio para recortar el presupuesto a la baja.

Para Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, es de vital importancia reformular el presupuesto 2024 frente a la crisis interna y al análisis de calificadoras externas. “Panamá no puede seguir expandiendo el presupuesto, con un tren de gastos inéditos, la planilla estatal creciendo y el déficit aumentando”, dijo.

Mientras que Ricardo Lombana, candidato presidencial del Movimiento Otro Camino (Moca), ha pedido reducir drásticamente el presupuesto de la Asamblea “y poner un alto a la ilegal descentralización paralela, porque la población ya no está dispuesta a aguantar sus desmanes. No alimenten más el descontento social, no arriesguen más la estabilidad social”, advirtió.