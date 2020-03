'Tasa de desempleo alcanzará el 20% cuando culmine la crisis epidemiológica' Cedidas, Ministerio de Trabajo

Esta semana se implementará el Plan Panamá Solidario que entre otras cosas, consiste en repartir bolsas de comida a los trabajadores que no reciben salarios debido a la suspensión de sus contratos, a los independientes, buhoneros, y personal de otras actividades que se han visto afectadas por la crisis sanitaria que vive el país a raíz del Covid-19. La fuerza pública será la encargada de llevar puerta a puerta una bolsa de comida con lo básico. Una situación sin precedentes en el país, que requerirá de más acciones para salir de la crisis económica en la que se verá sumergida la nación. Las autoridades estiman que la tasa de desempleo se incrementará hasta el 20%, un reto que requerirá de la flexibilización burocrática, además de creatividad para permitir que emerjan las empresas innovadoras, impulsoras de la economía naranja o verde. El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, explica que el gobierno trabaja intensamente en varias mesas de trabajo en las que se contemplan diversos escenarios y paquetes económicos dirigidos a rescatar la economía. Uno de ellos, consiste en préstamos bancarios para el sector comercial a bajas tasas de interés.

¿Qué tiene planeado el Ministerio de Trabajo ante la ola de despidos que se avecina ante la falta de flujo de dinero en las empresas?

Te respondo en base a dos informaciones precisas que manejamos en este momento. El primero es que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha emitido algunas medidas establecidas para las empresas que suspendieron labores. Una vez levantado el estado de emergencia, los trabajadores deberán retornar al día siguiente a sus puestos de trabajo. Eso genera una estabilidad, una garantía y tranquilidad para el sector trabajador. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ente rector de las relaciones laborales a nivel internacional, ha estimado que el desempleo puede aumentar en todos los países de la región, arriba del 26%. La OIT ha recomendado a los Ministerios de Trabajo de todo el continente, que luego de la situación de crisis sanitaria que se vive, se produzca una relación más allá de lo empresarial y sindical y que los ministerios se avoquen a las comunidades para que nazca una relación entre Ministerio de Trabajo y comunidad. Esto antes no había sido así, se manejaba todo entre empresas y sindicatos, de manera tripartita, gobierno empresa. Ahora hay un nuevo engranaje, no sería tripartito sino que habría cuatro patas en la relación. Desde las bases de poder construir nuevas relaciones laborales, porque por la situación que ha ocurrido vamos a necesitar creatividad laboral, innovación, microempresarios y trabajar en la formación de profesionales en materia técnica y vocacional. Por lo tanto, las relaciones laborales van a cambiar esa situación formal, y la OIT nos señala el camino hacia dónde deben ir los gobiernos en relación a esta crisis.

“Necesitamos creatividad empresarial, lo que se conoce como economía naranja o verde, y esa economía requiere de flexibilidad y eso vamos a tener que plantearlo y hallar algunas soluciones al respecto. Estamos en esa línea porque es una recomendación no solo del Mitradel, sino de la OIT, la sede central de las políticas de trabajo a nivel internacional que vigila las relaciones”

Tomando en cuenta la estimación de la OIT, ¿ustedes tienen alguna cifra proyectada de la tasa de desempleo en Panamá producto de la crisis sanitaria?

Como te dije, la OIT estima que puede estar alrededor del 26%, nosotros pensamos que podríamos alcanzar una tasa de alrededor del 20% debido a que en este momento muchas empresas se mantienen operando. Recuerda que en Panamá, por encima de otros países, se han tomado medidas progresivas, no son iguales, aquí hemos dejado 32 actividades económicas operando como excepciones al Decreto 507, por lo cual no podemos medir a todos los países por igual. Entonces este momento, frente a las actividades económicas vigentes que se mantienen en el país, y la garantía de que los trabajadores regresen a sus trabajos producto de la idea del gobierno nacional de generar la suspensión y el retorno con la garantía a sus trabajadores, va a producir que la crisis del desempleo no se profundice.

¿En qué consiste el segundo paquete económico?

En estos momentos hay una mesa sentada liderada por el ministro de Inversión, José Alejandro Rojas, además del paquete económico Panamá Solidario, que trata de un auxilio para el tema de luz, gas, y energía. Así también hay una mesa liderizada por el Ministerio de Economía y Finanzas que está estableciendo políticas públicas de reactivación y reconstrucción económica del país, donde en su momento se va hablar de impuesto sobre la renta, Caja de Seguro Social, y préstamos flexibles. Recuerda que si al empleador tu le das préstamos flexibles va a poder invertir en sus empleados, en los profesionales, y estos a su vez circularán el dinero haciendo un ciclo para que la economía pueda funcionar. En eso se está trabajando en este momento y no se está improvisando en nada. Todos los equipos están trabajando en diferentes mesas, hay un equipo grande de profesionales para hoy y el futuro.

Para reactivar la economía el gobierno tendrá que flexibilizar esas ataduras burocráticas que están plagadas de inspecciones y permisos concretos para ciertas actividades. Esto dificulta la creación de nuevas empresas, la innovación y la reactivación de las que ya estaban funcionando. ¿Qué políticas planean implementar al respecto?

Actualmente la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa está trabajando en lanzar un programa para este momento y otro para cuando se levante el estado de emergencia. Vale la pena destacar que los microempresarios están contemplados en el Plan Panamá Solidario y van a recibir además un paquete de préstamos especiales. La OIT, en su informe, señala que los ministerios de trabajo van a tener que regular y desregular algunas actividades económicas para reactivar la actividad económica. No quiero mandar un mensaje de que se va a violar el Código de Trabajo, en lo absoluto, lo que se plantea es que es rígido, y al serlo puede impedir que las actividades económicas de innovación puedan salir adelante. Necesitamos creatividad empresarial, lo que se conoce como economía naranja o verde, y esa economía requiere de flexibilidad y eso vamos a tener que plantearlo y hallar algunas soluciones al respecto. Estamos en esa línea porque es una recomendación no solo del Mitradel, sino de la OIT, la sede central de las políticas de trabajo a nivel internacional que vigila las relaciones.

“El plan Panamá Solidario no solamente es bonos. Consiste en bolsas de comida, vales, cupones, y habilitar la cédula de identidad personal como una tarjeta de débito. De igual manera agrego que consiste en un hospital, habilitar los hoteles como hospitales, medicamentos especiales, igual manera de equipos especiales que serán habilitados en hospitales públicos y privados”

¿Cómo se va a repartir la comida en el Plan Solidario?

El Plan Panamá Solidario no solamente está conformado por bonos. Consiste en bolsas de comida, vales, cupones, y habilitar la cédula de identidad personal en una tarjeta de débito. También contempla un hospital, habilitar los hoteles como hospitales, medicamentos especiales que haya que conseguir y habilitar de igual manera, equipos especiales que serán utilizados en hospitales públicos y privados. Se habilitará una cuenta en el Banco Nacional de Panamá para que el pueblo pueda depositar ahí sus donaciones, empresas privadas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales y utilizar los fondos para apoyar a las familias vulnerables y más necesitadas del país. Las bolsas de comida tendrán arroz, aceite, tunas, enlatados; serán coordinadas por el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Seguridad, Policía Nacional y los estamentos de seguridad del país para que lleguen a personas que viven de trabajos informales, los independientes, los empleados afectados por la suspensión de contratos de trabajo, transportistas, buhoneros, los estilistas, lavanderías, paleteros, o raspaderos, todos estarán en el Plan Solidario.

¿Cuál será el mecanismo para repartir las bolsas de comida?

Se va a utilizar a los gobernadores, representantes, alcaldes, miembros de la fuerza pública, así lo han hecho otros países. La fuerza pública estará a cargo porque ellos preservan el orden, son los responsables de mantener la disciplina, se van escoger los lugares donde los focos de epidemiología fueron detectados de primera mano. Recuerda que hay casos en San Miguelito, en Chilibre, Chorrera, Arriaján, Tocumen, ahí se dieron cercos epidemiológicos. Se tratará de llegar primero a esos lugares de manera ordenada. También se hará en las provincias.

¿Cómo evitarán que esta repartición de comida se convierta en una piñata política de representantes y alcaldes? ¿por qué no los sacan a ellos de en medio y dejan solo a la fuerza pública a cargo?

La fuerza pública es la que va hacer entrega de las bolsas. Pero en este momento necesitamos a todos, esta semana el presidente conversó con todos los presidentes de partidos políticos y se les expresó que se estaba tomando en consideración a todos. Efectivamente la Policía entregará puerta a puerta las bolsas.

“La OIT estima que puede estar alrededor del 26%, nosotros pensamos que podríamos alcanzar una tasa del alrededor del 20% debido a que en este momento muchas empresas se mantienen operando. Recuerda que en Panamá, por encima de otros países, se han tomado medidas progresivas, no son iguales, aquí hemos dejado 32 actividades económicas operando como excepciones”

¿Tienen contemplado un tiempo específico que tomará la cuarentena total?

En un principio el Ministerio de Salud y los epidemiólogos señalaron que se esperaba un periodo de cuarentena de dos a tres meses. Ese fue el tiempo que se estableció en un principio, que incluso se publicó en el Decreto de Gabinete que declara el estado de emergencia, pero no establece un periodo específico. Sin embargo, la ministra de Salud, Rosario Turner, ha indicado que nos encontramos ante una situación dinámica y que todo depende del comportamiento de todos. Con el establecimiento del toque de queda total, se producirá un cambio en la situación epidemiológica, en la cantidad de afectados y en el comportamiento de su propagación pero no podemos establecer un tiempo definido ante la situación en la que nos encontramos en este momento. Es variable.

Quiero aclarar un punto de su respuesta, serán de dos a tres meses el tiempo que estará el virus afectando al país. Pero en cuanto al toque de queda nacional, ¿a qué se refiere?

Se había hablado inicialmente de dos a tres semanas. Sin embargo, en este momento queremos ser prudentes porque no se ha establecido un término fijo hasta que no se realicen las mediciones y la reacción del Covid-19.

Digamos que culmina la suspensión, pero la empresa no tiene ingresos, ¿cómo va a mantener al empelado en el puesto? Y en todo caso ¿cómo lo liquida si le hacen falta recursos?

Es una buena pregunta. Recuerda que el gobierno nacional va a trabajar paquetes económicos en este momento. Luego trabajará en otros paquetes para cuando se levante la emergencia nacional y las personas vuelvan a sus plazas. Va a haber un paquete económico para aliviar a las empresas. Pero en relación a lo que preguntas, cuando las personas regresen a su posición laboral, las empresas podrán utilizar herramientas basándose en el artículo 199 del Código de Trabajo que indica que al día siguiente, el empleador podrá negociar una reducción de jornada con el empleado, bajando las horas de trabajo, de 8 a 4, por ejemplo. De esta forma, el empleador va a tener que pagar un salario mucho menor y con esto se va acompañar con un paquete económico para reactivar la economía.

Sobre la mayoría de las empresas en este momento ¿cuáles son las solicitudes más frecuentes en su escritorio?

Nosotros en este momento estamos monitoreando el sitio consultas@mitradel.gob.pa y nos llegan todas las solicitudes, así que te puedo informar que lo primero que están haciendo muchas empresas es pagar un mes de salario a sus trabajadores por su lealtad, por su compromiso… otras empresas están dando vacaciones acumuladas, hay trabajadores que en dos o tres años no han recibido vacaciones así que las están otorgando y se las están pagando porque no habían sido pagadas. Quienes ya consumieron las vacaciones, están adelantado las vacaciones de 2021, pagadas. El Mitradel lo activó como parte de las soluciones para las empresas. De igual manera están haciendo teletrabajo, muy solicitado, aunque nosotros no tenemos modelos, hay 6 requisitos que debe tener la adenda de trabajo: nombre, dirección, salario, jornada y cuál es el equipo que se va utilizar. Lo otro que están haciendo las empresas es la suspensión de contratos de trabajo y la reducción de las jornadas. La reducción de la jornada está en el Decreto 71 así como los formularios y requisitos, al igual que la suspensión, que está en el Decreto 81. Si se cumple con los mismos, pueden recibir los beneficios de ambos procesos.

Pronto habrá que pagar el décimo tercer mes, ¿las empresas tienen que cumplir con este compromiso forzosamente o cuál es la recomendación del Mitradel?

El décimo tercer mes es un acumulado de la prima, al igual que el fondo de cesantía que acumula el trabajador en su día a día, es como la retención de las cuotas de la Caja de Seguro Social; es una retención que se le hace al trabajador y el empleador tiene que tener la disponibilidad de haber hecho esas retenciones. Lo mismo opera con el décimo, se va reteniendo a medida que transcurre el tiempo, así que el empleador debe tener la disponibilidad por lo cual el 15 de abril, fecha en que se debe honrar ese compromiso, los empleadores del país deben cumplir y no podemos generar excepciones porque violaríamos el Código de Trabajo, a menos que el Ejecutivo a través del Mitradel, ordene una situación particular al respecto.

Pero... ¿si las empresas no tienen plata?

En estos momentos, por ser un derecho, se supone que ya debe estar resguardado. De hecho, las empresas ya lo están pagando algunas en forma adelantada. En el caso de que la empresa no tenga para pagarlo, hay bancos que están flexibilizando los préstamos sin generar el cobro de los mismos, y otorgando un periodo de gracia. Aparte de los préstamos, recuerde que el dinero que se presta va a circular para que los trabajadores puedan subsistir. Nosotros esperamos que el décimo pueda ser parte de ese apoyo solidario.

Qué pasa si quiebra una empresa, ¿cómo pagará las prestaciones a los empleados?

Si una empresa siente que va a quebrar debe presentar ante el Mitradel bajo el artículo 215, el proceso decretado frente a una quiebra, y de esa forma el ministerio va a valorar por medio de los bienes de la empresa, cómo disponer de las liquidaciones para sus trabajadores, eso es lo que establece el Código de Trabajo.

VICEMINISTRO

El integrante más jóven del gabinete de Laurentino Cortizo

Nombre completo: Roger Alberto Tejada Bryden

Nacimiento: 7 de agosto de 1987, Las Tablas, Los Santos, Panamá

Ocupación: Abogado

Resumen de su carrera: Estudió la Licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María La Antigua, en donde fungió como Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Usma (AEDUSMA) y a su vez, fue presidente de la Federación de Estudiantes. Laboró como abogado para la firma Tejada Abogados y en el año 2013 inició labores en la firma Forense Infante & Pérez Almillano (IPAL), donde ejerció su profesión de abogado en calidad de asociado, y dirigió el departamento Laboral y Penal. Tiene una Maestría en Derecho Procesal y un Diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Fue electo segundo Vicepresidente de la Juventud del PRD, en el último congreso de su partido. Es miembro del Club Activo 2030, fue Presidente de la Comisión Penal y Laboral en Colegio Nacional de Abogados, donde es miembro activo. Fue Presidente de la Organización Democrática Mundial (ODM Panamá).