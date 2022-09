Rosana Casanova: “De cinco días de la semana, tres o cuatro tenemos situaciones con los estudiantes” Roberto Barrios| La Estrella de Panamá

En el Instituto Nacional, se presentan situaciones con los estudiantes de tres a cuatro veces por semana. La inseguridad en los alrededores del instituto, las familias disfuncionales, las secuelas que sufren los jóvenes o niños a causa de la violencia doméstica, son factores que inciden en su rendimiento escolar y en la convivencia con sus compañeros y maestros. La directora del plantel, Rosana Casanova, detalla la dificultad para atender las necesidades psicopedagógicas de los estudiantes, acentuadas por los dos años de pandemia, a falta de personal. Aunado a esto, Casanova se queja de que el personal designado por el Ministerio de Educación no es siempre el idóneo, en ocasiones ha detectado que tienen récord policivo, lo que a su criterio es un inconveniente por el contacto que hay con los estudiantes. Fundado en 1907, el también conocido Nido de Águilas, ha sido nicho de generaciones de intelectuales destacados en las luchas históricas, por ejemplo la del 9 de enero de 1964 en reclamo a la recuperación del Canal y la soberanía en territorio ocupado por las tropas norteamericanas. La infraestructura, no obstante, se ha deteriorado por la falta de mantenimiento. Desde hace nueve años se encuentra bajo la dirección de Casanova, recientemente cuestionada por el traslado o desaparición de más de 9 mil libros de la biblioteca deteriorados por los ácaros y las polillas. La directora da su versión al Polígrafo sobre el paradero de los libros.

¿La mayoría de los alumnos proviene de familias disfuncionales?

La mayoría viene de hogares disfuncionales. De pronto no tienen una figura paterna, están al cuidado de un abuelo o un tío, un hermano que son los responsables. Muchas veces se ve que están a cargo de hermanos que acaban de alcanzar la mayoría de edad y no tienen la responsabilidad o valentía para poder enfrentar o tienen el carácter para ser padres de familia o actuar como figuras paternas.

Rosana Casanova: “De cinco días de la semana, tres o cuatro tenemos situaciones con los estudiantes”

¿Se han presentado casos en que los profesores se han visto amenazados por las notas que ponen en el boletín?

En el colegio, con respecto a esta situación actúa un gabinete psicopedagógico y un gabinete de orientación compuesto por tres orientadoras, dos psicólogas, una trabajadora social, una profesora de adecuaciones curriculares que están haciendo una labor titánica. Luego de la pandemia han rebasado tres veces el número de estudiantes que atendían antes de la pandemia. Necesitamos mucho apoyo de los padres de familia porque para poder superar estas situaciones psicoemocionales o las adecuaciones curriculares, para ello es importante el apoyo en el hogar, de los padres. Necesitamos más apoyo en el caso del gabinete psicopedagógico para atender las situaciones de los hogares también. Los padres también necesitan esa atención.

La necesidad de revisar la mochila, ¿por qué surge?

Eso lo hacen todos los planteles, se hace por los índices de violencia que hay.

Rosana Casanova: “De cinco días de la semana, tres o cuatro tenemos situaciones con los estudiantes”

¿Ha documentado casos en que los alumnos van armados?

Sí. De pronto llevan gas pimienta, un cuchillo. Ellos alegan que viven en un área roja y les toca salir de madrugada, dicen que es para defenderse y deben tener algo.

¿Pero dentro del plantel han ocurrido incidentes?

Ellos lo que hacen es que los esconden en los alrededores de la escuela o si los introducen los esconden debajo del tanque de agua. Sí se ha procesado con disciplina casos de esa naturaleza. Pero insisten que los portan por la peligrosidad del área donde viven.

¿En qué terminan esos casos disciplinarios?

Pasan al departamento de disciplina, reciben una sanción, se les da un comunicado de asesoría legal, se llama al padre de familia dependiendo de la gravedad de la falta.

“Cuando uno está en un proceso, uno de pronto, actúa con cautela. Sí le pregunté y me dijeron que eran órdenes y se trataba de funcionarios altos de bienes patrimoniales...”.

¿Cuántos estudiantes han sido procesados por faltas disciplinarias en este año?

No te puedo dar un estimado, pero de cinco días de la semana, tres o cuatro días tenemos situaciones por estudiantes, a uno o dos por día. Estamos trabajando muy estrechamente con el gabinete psicopedagógico, pero me faltan psicólogas y personal idóneo. Ya se ha hecho esa petición a través del departamento correspondiente, pero hay que conseguir las partidas para nombrar al personal.

También se han detectado aspectos en materia de seguridad, ¿cómo está atendiendo esa falencia?

Eso también tiene que ver con el área social. Se necesita apoyo de las personas encargadas de los nombramientos para puestos clave. Considero que para trabajar con menores de edad se tiene que ver el récord policivo, debe ser personal joven, que no esté en la tercera edad. Se trata de aproximadamente 2,369 muchachos que es la matricula y se requiere de personal joven, con un sentido de pertenencia, con ganas de trabajar y comprometidos con la labor, además de revisar si son aptos para trabajar con jóvenes.

¿Ha notado que el personal asignado al plantel tiene antecedentes penales?

Primero por ser menores de edad, debemos de saber quiénes son las personas que van a estar cerca de ellos. Eso no lo podemos dejar a la política ni a un diputado o representante. Debemos tener un poco de seriedad y las evaluaciones que se le hagan al personal.

¿Ese personal lo asigna el Meduca?

Sí, yo no nombro ni boto a nadie. Recursos Humanos manda una nota con la copia del contrato y el oficio que tendrá esa persona. Ellos me lo mandan, si son agentes de seguridad, inspectores, etc.

¿Son idóneos?

Hay muchos que no.

¿Qué mecanismo efectúa para hacer el reclamo?

Se habla con el departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Lo que nos informan es que ellos tienen un formato en el que evalúan su desempeño, primero se hace un llamado de atención verbal, posteriormente se establece por escrito. Pero la idoneidad para los cargos lo maneja Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Ellos tendrán su escala, la forma de nombramientos, pero no lo manejo yo.

¿Cuál ha sido el padecimiento psicológico más frecuente de los alumnos?

“De pronto [los estudiantes] llevan gas pimienta, un cuchillo. Ellos alegan que viven en un área roja y les toca salir de madrugada, dicen que es para defenderse y deben tener algo...”.

Muchas secuelas por problemas de violencia familiar, hemos tenido situaciones de hogares disfuncionales, hay niños con depresiones muy fuertes a causa de la pandemia y por la situación dentro del hogar. Hay padres que han perdido su trabajo, se viven carencias económicas, pérdidas, que también es un duelo no procesado.

En la reciente reunión que sostuvo con la Policía Nacional, ¿qué se logró en relación con la revisión de la mochila de los alumnos?

Es que las leyes de los menores son muy fuertes en estos momentos. Además, ya está en Gaceta Oficial la ley 285 que habla sobre la implementación de dejar ser al estudiante. Se le tiene que permitir encontrar su identidad, lo que quiere ser. Eso recae un poco negativamente con respecto a las leyes ya establecidas, como es el Decreto 142 y 162 que rigen a todos los planteles a nivel nacional y además cada escuela tiene su reglamento interno. El nuestro lo acabamos de actualizar después de una labor ardua que hicieron los docentes con respecto a nuestro reglamento interno, pero fue puesto en vigencia en 2020 por orden de la señora ministra de Educación, Maruja Gorday, luego de haber sido revisado por los asesores legales. Lo que pasa es que esa labor se hizo cuando estábamos en pandemia, pero ahora que queremos ejecutarlo no podemos por la ley 285. Se hizo una primera reunión con los coordinadores de disciplina y directivos para reglamentar esa ley.

Desde el regreso de la pandemia se han notado deficiencias académicas en los alumnos. ¿Cuál es la situación en el Instituto Nacional?

Hemos tenido muchas deficiencias, estos dos años de pandemia han sido cruciales para la educación. Los alumnos presentan dificultades académicas en materias como física, química, biología que son materias que no se pueden dar virtualmente. En este aspecto sí presentan deficiencias los chicos. También en lectoescritura, los muchachos tienen que salir con un conocimiento de español, igualmente en matemáticas que ayuda en el razonamiento. En estas materias presentan deficiencias, en parte porque en la pandemia encontramos sectores en los que los muchachos no tenían luz o agua, conexión a Internet.

¿Se han medido esas deficiencias?

Sí, en estos días se están practicando las pruebas PISA para conocer el nivel académico, cuyos resultados veremos más adelante.

¿Cómo se está efectuando la recuperación en los alumnos que presentan deficiencias?

Tengo mis dudas con respecto a las nivelaciones o reválidas porque se implementó el programa dos por uno, de aprendizaje acelerado en el que los muchachos hacían dos años en uno a nivel virtual. Se les daban los conocimientos básicos a través del sistema virtual, pero si tenían deficiencias, presencialmente. De forma virtual, claro que se notarán las deficiencias. La nivelación era para que tuvieran los conocimientos básicos y ahora que tenemos clases presenciales deben reforzarse, es un reto que tenemos.

El Instituto Nacional es un patrimonio cultural de la nación panameña. En el instituto hay una biblioteca de la cual se extrajeron miles de libros un 2 de noviembre de 2019, sábado. ¿Qué pasó ese día?

No te puedo decir cuántos libros son, para empezar. Ese inventario lo tenía la asistente de bibliotecas que entró desde finales de 2013. Trabajó aproximadamente dos o tres meses con la persona que estaba anteriormente encargada de la biblioteca. De pronto, lo que ella manejaba también lo hacía su antecesora que tenía un conocimiento de cuántos libros había. ¿Por qué te digo que yo realmente no lo sabía? porque asumí como encargada a finales de 2014. En esa fecha se decía en los pasillos que la biblioteca estaba en mal estado, que había un dinero de Leydis Caicedo, una chica que ganó el concurso de oratoria, y el patrocinador dio un dinero para la biblioteca que consistió en dos aires. En palabras cortas, la biblioteca no tenía las condiciones adecuadas.

¿Pero tampoco tenía un inventario?

No te puedo decir si había o no un inventario porque la muchacha a cargo era la que lo manejaba. Cuando llegué todos los libros estaban ahí. Uno de mis sueños era hacer un proyecto de biblioteca. Cuando subí todos los libros estaban como arrinconados, amontonados, con un aspecto como de ácaro, había mucha humedad. La Universidad Tecnológica hizo un estudio al respecto. Incluso me dijeron que yo no podía intervenir, inocentemente, tal vez por mi ignorancia en su momento, hice la gestión con Patrimonio Histórico. En ese momento estaba Wilhelm Franqueza y él visitó la escuela. Posteriormente, con la siguiente directora de Patrimonio Histórico también visitaron la escuela. Ellos hicieron un estudio con la Universidad Tecnológica en el que dijeron que no podía hacer muchas cosas en la infraestructura del plantel que involucraba la humedad de la biblioteca que se estaba metiendo por las filtraciones producto de los años de la escuela. Yo no tengo en el colegio los planos, ni lo que involucraba eso en la parte de infraestructura.

¿Es decir que no mejoró la infraestructura a raíz de eso?

No. Con respecto a la biblioteca la muchacha encargada se enfermó por los ácaros que había, con los años le ocasionó una infección y tuvo que ser removida para otro lugar. Pero ella siempre tuvo las llaves para abrir a los docentes que necesitaban entrar a la biblioteca.

¿En todo este tiempo que tiene de rectora (nueve años) no logró hacer una clasificación de esos libros?

No, no los pude catalogar. Empecé a preparar a una muchacha a quien se le consiguió una beca a través del Meduca para que pudiera capacitarse al respecto.

¿Por qué no solicitó ayuda externa?

Sí se solicitó en su momento. Me acerqué a los Archivos Nacionales y me dijeron que tenía que hablar con el Meduca y se hizo eso. Pero los trámites burocráticos u otras cosas tal vez a las que le dieron más prioridad lo impidieron.

¿Qué pasó el 2 de noviembre de 2019?

Ese día yo fui llamada a abrir la escuela, era sábado. Incluso hay una agenda, está por escrito, hubo una reunión en el 2019 que se dio por seguridad y cuando llegó la ministra terminó con otras peticiones. Dentro de éstas se pidió la (hacer algo con la) biblioteca con respecto al estado de los libros, que había que arreglar la escuela. Ese sábado, vinieron funcionarios del Meduca, de Bienes Patrimoniales, y eso no es mentira.

¿Qué hicieron esos funcionarios?

Ellos entraron, yo me quedé en la parte de abajo, en el gimnasio, porque en ese momento a mí se me había abierto un proceso investigativo por una situación que denunciaron los profesores. Cuando vi que estaban bajando los libros subí y entré a la biblioteca. Pero cuando yo entré ya no había libros.

¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaron hasta que usted subió a la biblioteca?

Aproximadamente una hora. Supuestamente se trataba de una limpieza por el tipo de ácaro. Me quedé abajo porque ellos llegaron con ese personal.

¿Cómo bajaron los libros?

Lo bajaron y lo llevaron a un camión, supuestamente iban para una bodega. Yo tengo entendido que deben estar en alguna bodega del Meduca.

¿Con qué propósito se los llevaron si terminaron en una bodega?

En el 2019 cuando se dio esa reunión quedó que se iban a arreglar algunas cosas tanto de infraestructura como de mantenimiento y una serie de situaciones. Me imagino que era por el arreglo que se iban a hacer porque como el personal era de Patrimonio, tenían que estar en un lugar seguro.

¿Cuando se llevaron los libros, usted no reaccionó?

Sí, yo hablé con la funcionaria y ella dijo que eso venía con orden del Meduca. Como se me estaba abriendo un proceso…

¿Sintió temor de contrariar la orden?

Cuando uno está en un proceso, uno de pronto, actúa con cautela. Sí le pregunté y me dijeron que eran órdenes y se trataba de funcionarios altos de bienes patrimoniales. Eso fue en horas de la mañana.

¿Se hizo algún procedimiento técnico de descarte?

Yo no tengo nada por escrito. Sé por la chica de la biblioteca que a ella le solicitaron, porque todo lo manejaron con ella, le solicitaron el 15 de noviembre el listado de libros. A mí me han llamado por algunas investigaciones que se están haciendo.

¿Hizo usted alguna investigación interna?

No puedo hacer esa investigación en estos momentos. Yo, al comienzo, cuando veía venir la situación y había inquietudes me acerqué a hacer algunas preguntas en la regional del Meduca pero no me dieron respuesta, me dijeron que eso estaba en Bienes Patrimoniales. Si dicen que está ahí, deben estar en resguardo.

¿Se tiene tasado el valor de esos libros?

No le puedo decir qué valor tenían porque cuando yo llegué en 2014 los libros estaban sin catalogar, no pude verlos todos. Solo hay un inventario que tiene la chica de la biblioteca que era la encargada. Ese inventario decía qué libro era y cuántos había. Eso sí lo tenemos en la escuela.

¿Qué hay ahora en la biblioteca?

Hay algunos anuarios. Se comenzó a hacer un proyecto con el vice despacho académico, había algunos en un anaquel que estaba cerrado y quedó así.

DIRECTORA DEL INSTITUTO NAL.

La infraestructura es Patrimonio Cultural de la Nación

Nombre completo: Rosana Guadalupe Casanova

Nacimiento: 26 de septiembre de 1946 Colón, Panamá

Ocupación: Docente, directora del Instituto Nacional

Resumen de su carrera: 2001 “Licenciada en Humanidades con Especialización en Historia”. Universidad de Panamá, Escuela de Historia. 2002 “Diplomado De Historia Universal: El Reordenamiento Mundial Después De La Segunda Posguerra”. Universidad De Panamá, Escuela de Historia. 2002 “Profesora de Educación Media con Especialización en Historia”. Universidad de Panamá, Facultad de Educación. 2008 Estudios de Maestría en Historia con énfasis en investigación, Campus Universitario, Harmodio Arias Madrid. 2007 Maestría en Docencia Superior, Campus Universitario, Harmodio Arias Madrid. 2008- Marzo 29, Especialización en Docencia Turística Panamá, Vía España, Universidad Panamericana. “Cum Laude”. 2008- Abril 26, Maestría en Estudios y Gestión de Proyectos Turísticos, Vía España, Universidad Panamericana. “Magna Cum Laude”. 2009- Julio 10, Diplomado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable, 280 horas; Buenos Aires, Argentina. Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. 2009- Octubre 25, Diplomado en Turismo Sostenible; Fundación Fondo Verde, Perú; Organización de Estados Americanos. Virtual. 2010- Marzo, Diplomado Internacional en Ecoturismo; Fundación Fondo Verde, Perú; Organización de Estados Americanos. Virtual. 2011- Octubre, Maestría en Antropología Social; Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá. Actualmente en Tesis.