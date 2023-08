Roberto Ábrego: 'La mayoría de los diputados están a favor de aprobar el contrato minero' Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La Asamblea Nacional se apresta a discutir dos proyectos de ley sensitivos: el contrato negociado entre el gobierno y Minera Panamá y el de extinción de dominio. Éste último fracasó tanto en análisis como al momento de la votación durante el pleno, fue archivado.

El diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ábrego (circuito 13-4) y miembro de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos explica que la ley del contrato minero será discutida con la presencia de los sectores que apoyan y rechazan el contrato. A juzgar por sus declaraciones, la bancada de su partido parece estar más inclinada a aprobarlo, al ser mayoría es más probable que pase el escrutinio legislativo.

Con miras a las próximas elecciones generales, el PRD mide su triunfo bajo algunas aristas. El diputado observa percepciones que a la hora del voto pueden quedar en eso, en meras emociones. Confía en la logística, estructura, disciplina y la presencia de líderes del PRD a nivel nacional. Una fórmula que sumada a la cantidad de candidatos que tienden a diluir el voto, apuesta a que será la ganadora.

¿Cuál va a ser el tratamiento que dará la Asamblea al proyecto de ley del contrato minero?

Roberto Ábrego: 'La mayoría de los diputados están a favor de aprobar el contrato minero'

Es igual al que se le da a la aprobación de una ley orgánica. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos debe hacer el primer debate en cual convocaremos a las consultas necesarias y van a participar los sectores que están a favor y en contra. Obviamente que participará la ciudadanía, aunque con ciertas limitantes por el tiempo. Este contrato que ya ha sido refrendado por el Contralor ha sido consultado. En esa consulta se abrió una página digital que recibió 48,982 citas, de las cuales 2080 vertieron su opinión.

¿Qué vinculación tendrán estas citas que menciona en cuanto a la aprobación o rechazo del contrato?

A nosotros como Asamblea se nos pone la limitante de aprobar o rechazar el contrato. No podemos agregar ni una coma. Obviamente el debate será sobre lo que existe.

En este tenor, ¿qué valor tendrán esas opiniones?

Roberto Ábrego: 'La mayoría de los diputados están a favor de aprobar el contrato minero'

Nosotros vamos a recibir los comentarios, absolver las consultas, nos vamos a nutrir. Pero al final los que van a decidir son los 71 diputados por mayoría absoluta.

¿El PRD tiene una opinión a favor de la aprobación del contrato?

Nosotros todavía tenemos que concretar la forma en cómo vamos a votar. Vamos a reunir a la bancada, tenemos un partido disciplinado, pero si me preguntan como parte de la comisión de Comercio, estoy seguro de que el contrato es favorable para que el partido lo apruebe.

Hay voces en contra de la aprobación, tanto de candidatos como de otros grupos de la sociedad civil, ¿cómo va a discernir estas posiciones la Asamblea?

Hay que establecer un balance, algunos dicen que se viola la soberanía, lo cual no es cierto. No se viola ningún artículo referente a este tema porque no se le da ningún dominio a ninguna empresa extranjera llámese filial, la empresa es panameña. Solo se está haciendo una concesión en un acto público de derecho administrativo en el cual se autoriza a una entidad privada a llevar un servicio sujeto a un contrato de concesión.

Además, hay otra cosa importante, hay una inversión de $10 mil millones y 40 mil empleos directos e indirectos.

¿Cuál es la situación si se demanda el contrato una vez más ante la Corte, el tema se tocó en las negociaciones?

Ya el tema de la posibilidad de invocar un arbitraje pasó. Se firmó el nuevo contrato, siempre hay cláusulas que mantienen el arbitraje, pero hay que separar lo que ocurrió con el contrato firmado en 1997 y el actual.

De no aprobarse en la Asamblea, ¿la empresa puede acudir a la cláusula de arbitraje internacional?

Obviamente. Está en juego la inversión de ellos, los empleos que genera y una serie de situaciones importantes económicas que le afectan a Panamá.

“Está en juego la inversión de ellos, los empleos que genera y una serie de situaciones importantes económicas que le afectan a Panamá”

¿Usted percibe un clima a favor o en contra de la aprobación del contrato en la Asamblea?

Si me pregunta le diría que hay a favor y en contra, pero mi percepción es que la mayoría de los diputados están a favor de aprobarlo. Es que las implicaciones van más allá de los partidos políticos.

¿No habrá sobre saltos en esta discusión?

Puede haber, obviamente quienes están en contra pueden hacerlo, dependiendo del tipo de emociones que manejen, pero al final del camino el tema del contrato es un tema de Estado.

¿Cómo van a manejar esas emociones que menciona usted?

Bueno, nosotros tenemos que cumplir con la ley, nos han sometido la facultad de aprobarlo o rechazarlo.

También se discutirá el proyecto de extinción de dominio, ¿cuál será el trato en este caso?

Bueno, he tenido la oportunidad de conversar con fiscales colombianos sobre el tema y los jueces especializados. Al final del camino nosotros concluimos que para Panamá ese no era el mejor proyecto de ley porque la realidad colombiana no es igual a la panameña. El proyecto de extinción de dominio de Panamá se sustenta en mucho con el de Colombia y en ese país fue donde surgió esa ley por la negociación de los acuerdos de Paz con la guerrilla. Por eso se creó en 1991.

¿Pero por qué no fueron capaces de crear una ley que cumpliera con nuestra realidad?

Precisamente, la Asamblea es un ente democrático. Lo que se acordó al final del camino fue que fuera una ley consecuente con la realidad. Mi suplente votó a favor de la ley.

Pero explique ¿cómo se va a discutir el proyecto?

Primero tenemos que conocerlo bien. Estos procesos de extinción de dominio son herramientas importantes para combatir el crimen organizado, pero ya contamos con legislación que persiguen los mismos propósitos, la ley 121 del 2013 sobre el crimen organizado que trata de la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y las armas de destrucción masiva. También la ley 23 de 2015 que es sumamente específica.

Hay herramientas importantes, me siento complacido con el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad con los cargamentos.

¿Usted ve necesaria la aprobación de la ley, sí o no?

Es que la concepción de la ley de extinción de dominio es diferente a la forma en como está concebida el resto de la legislación penal. En primer lugar, tiene una característica civil, aparte de la penal. Siempre que sean herramientas para combatir el crimen organizado, es necesaria la ley. Lo que le quiero decir es que hay leyes que persiguen el mismo delito. El tema no es simple, va más allá del tema penal. Si le presentan un proceso de extinción de dominio de una finca, por ejemplo, se la pueden quitar.

¿Cree que se debe incluir el delito contra la administración pública (corrupción) en el debate?

Primero quiero analizar bien el proyecto, no sé qué cambios se han hecho, se ha aplicado el catálogo de delitos de la ley 121 de 2013 que amplía todos los delitos. Hay que analizarlo bien.

¿Cómo van a lograr una redacción que blinde a la ley para ser utilizada como una herramienta para la persecución política?

Buena pregunta. Tal vez lo más importante. La presunción de inocencia con los asuntos de extinción de dominio se pierde. El subjetivismo puede afectar mucho. No es un tema solo de los funcionarios públicos, sino para la sociedad en su conjunto. Yo diría que debemos de ponernos de acuerdo para lograr una ley equilibrada, primero permitiendo una aplicación eficaz para combatir el crimen organizado, eso es muy importante y ver de qué manera se pueden hacer. Si se incluyen conductas penales también se pierde el objetivo, por eso va a requerir mucho debate y análisis. Me preocupa mucho el tema de que por contener tanta subjetividad se invierta la presunción de la prueba, de salida le quitan todo y tienes que demostrar que eres inocente.

“La presunción de inocencia con los asuntos de extinción de dominio se pierde. El subjetivismo puede afectar mucho. No es un tema solo de los funcionarios públicos, sino para la sociedad en su conjunto. Yo diría que debemos de ponernos de acuerdo para lograr una ley equilibrada”

El chiste es blindarla de eso...

Por eso, se trata de una jurisdicción especial, y no importa el tema penal, porque si invocamos el catálogo de la ley 121 que están todos los delitos, y si en el proceso no le prueban ninguno de ellos, aun así le pueden quitar los bienes. La premisa es el tema penal, pero la jurisdicción es aparte.

El PRD inició una alianza con el partido Molirena, ¿hay intención de hacer conversaciones con RM?

No se puede descartar ninguna conversación con ningún partido político ni con personas. En mi opinión no debe descartarse nada. Si se comparten objetivos, planes de gobierno, no puede descartarse.

¿Cree que tiene objetivos y planes de gobierno con el partido RM?

“A nosotros como Asamblea se nos pone la limitante de aprobar o rechazar el contrato minero. No podemos agregar ni una coma. Obviamente el debate será sobre lo que existe”

Hasta el momento no lo veo. Pero al final del camino es la agenda hacia el futuro y no se puede descartar nada.

¿Qué tipo de alianza podrían hacer con RM?

Por eso le digo, si hay coincidencias en objetivos, claridad en el tema de interés nacional y buscar solución al país, y claridad en el tema, no le veo ningún problema.

¿Hay acercamientos?

No conozco ni estoy autorizado para decirlo, pero a la fecha no me consta que haya ningún acercamiento. La dirigencia del partido tomará la decisión, pero no descarto nada. Con el Molirena siempre ha sido un buen indicador que se haya decidido quedarse en alianza. Él sabe que vamos a ganar.

¿Por qué está tan seguro de eso con el desgaste político existente?

Con los desgastes políticos que tiene el resto de los partidos y los independientes también… pero la diferencia es que el PRD tiene estructura y participación en todos los rincones del país y ya en estas elecciones internas demostró a todos los partidos políticos la capacidad de convocatoria que tenemos.

¿Cómo ve el panorama para su partido en mayo 2024?

Tengo un optimismo moderado, pero muy positivo. Si hacemos el trabajo estamos logrando lo que ocurre en nuestro partido luego de las primarias, que es limar asperezas, curar heridas y hacer un núcleo.

Pero a lo externo, su candidato José Gabriel Carrizo, ¿cómo hace clic con el elector?

Recuerde que nosotros tenemos más de 700 mil electores.

Eso no es garantía…

Pero podemos garantizar que vayan a votar. Las percepciones no son suficientes, siempre hay que tener la estructura necesaria y convencer al electorado de por qué nuestra propuesta es mejor.

¿Esa disciplina se va a mostrar también con los PRD que apoyan a Martín Torrijos postulado por el Partido Popular?

No se pierda, hoy a las 7:30 p.m., “Polígrafo” con Roberto Ábrego por Eco TV, canal 28 de Tigo

Obviamente Torrijos salió de las filas del PRD, hijo de Omar Torrijos y fue presidente de la República, puede beneficiar a otros partidos políticos.

¿Pero puede aplicar la misma disciplina en el caso Torrijos?

Desde mi óptica pocas personas. Históricamente todos los que salen del PRD se van solos.

¿Cree que el voto independiente pueda tener más cabida en los cargos locales?

Eso de independiente es muy relativo. La combinación de un partido político con independiente que entregan postulaciones no es independiente.

¿El electorado optará más por los independientes que por los partidos políticos?

Es lo que aspiran los llamados independientes o los que se postulan por la libre. Es la percepción.

¿No siente un hartazgo en la ciudadanía hacia los partidos políticos y la labor de la Asamblea?

Le digo la verdad no veo a un independiente en la presidencia. Yo le puedo decir mi experiencia, lo que ocurra en la presidencia, o con los candidatos de la presidencia, no necesariamente ocurre en los circuitos, el comportamiento es distinto.

¿Ve alianzas presidenciales?

Sí lo veo. Lo que hemos visto hasta ahora es la de Rómulo Roux con José Blandón y el partido País. Es una alianza con tradición política y membresía importante. Va a depender del proyecto de gobierno que presenten, si puede causar impacto en el electorado, no lo veo.

¿Qué dicen sus consultas internas con respecto a la aceptación de Carrizo entre el electorado?

No las conozco.

¿Cree que su candidato tiene buena aceptación con la ciudadanía en general?

MIEMBRO DEL PRD Es su tercer periodo como diputado en la Asamblea, circuito 13-4 Nombre completo: Roberto Ábrego Torres Nacimiento: 26 de octubre 1948, Panamá Ocupación: diputado circuito 13-4 Resumen de su carrera: ha ocupado los siguientes cargos: Legislador de la República de Panamá para el período 1999-2004. Presidente de la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa para el período 2000 – 2001. Legislador de la República de Panamá para el período 1994 – 1999. Presidente de la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, para el período 1994 – 1999. Fungió como Secretario General en la Zona Libre de Colón, Secretario General y Asesor Jurídico del Ministerio de Vivienda, Asesor Legal en la Alcaldía de Panamá y Asesor Legal en la Contraloría General de la República de Panamá. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la Universidad de Panamá. Consultor de empresas en la rama comercial y corporativa, miembro mayor de la Federación Interamericana de Abogados, miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y de la Unión Iberoamericana de Abogados (UIBA). Idóneo para ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución No.771 del 29 de diciembre red 2004. Tomó posesión como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, el 13 de abril de 2020.

Sí lo tiene. Nuestro gobierno fue atípico al resto, vivimos la pandemia que cambió el estilo de vida del mundo, impactó la economía también y las capacidades políticas del partido. Hoy Panamá es el país que apunta al crecimiento de la región.

¿Qué le hace pensar que se va a romper con la tradición de no reelección?

No está escrito en piedra. El tema es que el mapa político de hoy no es el de hace 10 o 15 años. La cantidad de aspirantes con intereses opuestos y el interés de ganar, entre más débil vean al PRD, más interés tienen de candidatizarse y no negociar. Recuerde que en Panamá gana el más votado. Nosotros vamos a tener el 33% tenemos estructura, representantes y líderes en cada rincón del país.

¿Qué tan fieles son esas estructuras?

Muy fieles. Normalmente son fieles. Ya Martín no es PRD, es miembro, pero pertenece a otra corriente, precisamente la que adversó al partido históricamente a su padre.

Con ocho o diez candidatos presidenciales, ¿cuál es el escenario para el PRD?

Es un excelente escenario. Divide y vencerás. Si mantenemos el techo de un 32%, y no hay razón para no mantenerlo, hay que ver qué porcentaje va a sacar el resto de los candidatos.

¿Y cómo se miden contra Ricardo Martinelli que dicen que va arriba en las encuestas?

Lo de Martinelli es más percepción que realidad. La única forma de mostrar fortaleza es cuando se van a los votos. Si analizamos los últimos dos acontecimientos políticos que lideró Martinelli, la elección de la secretaría de la Mujer y de la Juventud (del CD) y que hablaban en nombre de Ricardo Martinelli, tanto uno como otro sacaron el 34%, es decir, 17% cada uno. No llevan a votar. El componente político no es solo la intención, es llevar a votar. Ellos no llevan a votar.

¿La experiencia de las primarias, es una proyección de la cantidad de adherentes que participan en la elección?

Nosotros hacemos primarias para todo.

Sin tantas flores, tienen el 40% reservado…

Pero es normal, el día que el PRD cambie la metodología de las primarias salvaje, va a empezar a crecer más. Pero volviendo a tu tema, tenemos que manejar las estrategias que tenemos y analizar la de los adversarios. La fortaleza del PRD se vio en las primarias en términos de respaldo y de voto. Salieron a votar 450 mil miembros y de ellos el diputado Crispiano Adames sacó más votos que los de Roux y los de Blandón. Eso le da fortaleza al partido y nos indica que la gente juega a ganador, por eso Pancho Alemán hizo la alianza con el PRD, ya sabe lo que viene.

¿Tal vez está jugando a una lotería? ¿No quiere perderla?

Las dos cosas.