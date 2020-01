Diputado Robinson objeta nombramiento de copartidarios en directivas de entidades estatales

El presidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) , Benicio Robinson objeta nombramiento de funcionarios en diversas directivas de entidades estatales.

Robinson dijo estimar a los copartidarios y funcionarios que han sido nombrado en esos puestos y resaltó la capacidad de los mismos, pero enfatizó que en el PRD hay más de 600 mil adherentes y personas que no son del partido e independientes a los cuales se les debe dar participación. "No es justo que a alguien se le designe en dos o tres posiciones, en las cuales se pudiera designar a otra persona. Todos hasta que no se demuestre, hasta que no se demuestre lo contrario somos personas que trabajamos con bien".

Afirmó que como presidente del partido no pudiera estar de acuerdo con una posición de esas.

"Yo respondo a los 600 mil inscritos del partido y tengo que ver directamente con miembros del partido soy el presidente y lidero la posición política. No puedo decir que eso está bien, eso no esta bien", enfatizó Robinson.

Agregó que las personas designadas en estas posiciones son de confianza, pero enfatizó que los 2 millones y medio de ciudadanos que votaron todos tiene que ser de confianza en el Gobierno hasta que no se demuestre lo contrario, y en este caso a los 600 mil perredes que de una otra forma están tratando de conseguir algún tipo de trabajo y se le dé la oportunidad.

"Yo no sé el criterio que se utilizó, yo respeto la decisión que se tomó sobre esos funcionarios, pero creo que aquí hay mucha gente que puede hacer el trabajo igual o mejor", enfatizó.