Diputados retan a Cortizo a que congele pagos Asamblea Nacional

Diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) retaron al presidente de la República, Laurentino Cortizo a tomar medidas más favorables para la población panameña, en especial las de escasos recursos económicos, luego del anuncio del mandatario en el que informó de la reducción del pago en la tarifa de energía eléctrica.

Diputados de la Asamblea, en plena cuarentena. Gustavo Aparicio | Estrella de Panamá

El diputado del PRD, Jairo Salazar "Bolota" se refirió a la situación de clientes del servicio de energía eléctrica residentes en la comunidad de Los Lagos en Colón quienes asegura pagan con tarjeta y que ante la crisis generada por la pandemia de coronavirus no podrán obtener recursos económicos para cubrir este pago.

"Tenemos que aprobar la ley de moratoria o de suspensión del pago de estos servicios. Si el Ejecutivo no quiere congelar el pago por 90 días, nosotros en la Asamblea sí podemos hacerlo. Si el Ejecutivo lo veta, podemos aprobarlo por insistencia", exclamó Salazar.

El también oficialista Raúl Pineda anunció ante el pleno que no retirara su proyecto de ley, a pesar del anuncio hecho por el presidente Cortizo.

"Vamos a discutirlo, si el Ejecutivo lo veta que lo vete". El proyecto de Pineda busca la suspensión del pago de los servicios públicos de agua, luz, telefonía e Internet por un período de cuatro meses. También plantea la suspensión del pago del peaje por los corredores norte y sur, por un período de tres meses.

Pineda expresó que a pesar de las crisis que ha vivido el país no ha visto a ninguna de estas empresas eléctricas quebrar. Expresó que el presidente es el líder de la parte ejecutiva, "pero nosotros tenemos que velar por los intereses de los que nos eligieron a nosotros.

El pueblo necesita que tomemos decisiones". Por su parte, la diputada de Cambio Democrático (CD) Fátima Agrazal afirmó que le daría el voto al proyecto del diputado Pineda.

"Ya es hora de que cada uno de nosotros haga valer su curul". Mientras que la también diputada del PRD, Zulay Rodríguez dijo confiar en la palabra del presidente de la República "pero yo no confío en los bancos, no confío en las empresas eléctricas" . "Señor presidente, sé que tiene las mejores intenciones y ha dicho que la gente no perderá sus casas, pero nosotros necesitamos garantías y que a la gente se le cumpla y que se les dé respuestas". Manifestó que no le importa si aprueban el proyecto de Pineda o el de la Diputada Ana Gisele Rosas, pero enfatizó que lo que hay que buscar que el pueblo panameño se beneficie y no haya una implosión social en este país.