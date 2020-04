René Quevedo:'La alternativa para bajar los índices delincuenciales y desempleo es activar los proyectos de infraestructura' Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El consultor empresarial René Quevedo busca una alternativa a las devastadoras consecuencias que dejará la pandemia de Covid-19 en nuestro país. Resalta que en los últimos años los jóvenes engrosaban las cifras de desempleo, situación que se agravará al finalizar la pandemia debido a los masivos despidos que se esperan en la empresa privada, importante generador de empleo formal del país. La idea es incluir a esta población en capacitaciones, innovación y proyectos de infraestructura contratados por el gobierno para paliar la crisis.

Un tema poco explorado es el aumento de la delincuencia como consecuencia de la situación del coronavirus, ¿qué tan aguda la percibe?

Creo que tenemos que entender que antes del virus teníamos el más alto índice de desempleo juvenil y la peor crisis delictiva de la historia, a la vez. Creo que es importante tener claro que ante una posibilidad real de una mayor exclusión productiva de jóvenes, la probabilidad del aumento de la delincuencia va a subir. Tenemos que tomar las acciones, insisto en que podamos aprovechar las lecciones del virus en trabajar juntos, porque el mismo esquema que tenemos que aplicar para salir de la crisis, es el que vamos a tener que hacer con la delincuencia, con la recuperación económica, el desempleo, y los problemas de la Caja de Seguro Social. Es una cantidad de problemas que han quedado rezagados ante esta situación de urgencia. Definitivamente el tema de la delincuencia guarda directa relación con el empleo juvenil. La última década ampliamos el Canal y generamos 576 mil empleos, invertimos más de $15 mil millones en educación, duplicamos los salarios, pero los jóvenes que hace diez años obtenían uno de cada cuatro nuevos empleos, a partir de 2009 obtienen uno de cada 12. El año pasado obtuvieron uno de cada 27, entonces, en ese periodo la delincuencia se triplicó. Pasamos de 6% de victimización en 2008 a 19% en 2017. Esto lamentablemente aunado a una deserción escolar que ronda el 60% con 14 mil adolescentes desertando de la escuela todos los años, tenemos retos que abordar, independientemente del coronavirus.

¿Este panorama pudiera cambiar con la reactivación de los proyectos de construcción que están presupuestados?

Absolutamente, porque eso va a tener un impacto social importante que hay que planificar. Me preocupan mucho los jóvenes, particularmente en el área de Panamá oeste, en los últimos cinco años, el número de desocupados entre los 15 y 24 años subió 80%; ahí tenemos un problema de pandillerismo y violencia terrible. No hemos podido generar empleo juvenil. Si no somos capaces de hacerlo, vamos a tener que seguir contando muertos. Entonces, creo que ese va a ser uno de los subproductos, por así decirlo, de esta crisis. Hay que crear los espacios. La identificación de los empleos y capacitación del personal es un proceso, pero si no se logra insertar a los muchachos en los empleos, se van a frustrar. Vamos a seguir siendo, como dice el Banco Mundial, el país con la mayor proporción de adolescentes en Latinoamérica que ve la educación como una pérdida de tiempo.

Las medidas bancarias adoptadas han dado oxígeno a los deudores, ¿cree usted que mientras dure la crisis serán suficientes?

Es importante saber que nos enfrentamos a enemigo desconocido y hasta ahora, en Panamá, invencible. El tiempo que duren las medidas económicas va a depender también del tiempo que tardemos en contener el virus; en ese sentido lo más prudente es seguir las recomendaciones para mitigar la agresiva tasa de infección que registra el virus. Es importante poner las cosas en contexto. La pandemia nos agarra en una coyuntura muy particular. Panamá en el año 2012 había recibido la advertencia del Banco Mundial en un informe llamado “Mejores empleos en Panamá, el rol del capital humano”, en el que anunciaban que la finalización de la construcción de la ampliación del Canal de Panamá ocasionaría un shock económico que duraría 10 años y que ocasionaría una reducción en la demanda laboral. Por otro lado, es importante decir que en los últimos ocho años, tres de cada cuatro nuevos empleos que se han generado en el país son informales. De hecho, de 2014-2019, 85% de los empleos fueron informales y el otro 15% fue un aumento de la planilla estatal. Es decir, la empresa privada no está generando empleos desde aproximadamente 2011. Eso se debe a que ha disminuido la inversión privada y el clima para invertir, solo este sector es el que genera empleo asalariado, o formal. Sin inversión privada lo que estamos generando es empleo informal. Ahora, desde el punto de vista del empleo, tratando de establecer un símil a nivel ilustrativo y guardando las distancias, al nosotros poner restricciones a la movilidad, restricciones a ciertos sitios, que generan consumo, es como si aquí hubiera un huracán (proporciones guardadas) que haya destruido la infraestructura. La gran ventaja es que sabemos que es temporal y que otros países han podido salir de la crisis; China está retomando su vida normal. Ahora bien, el empleo asalariado ha venido disminuyendo en el país antes del coronavirus, de hecho el empleo asalariado en la empresa privada perdió 8 puntos en los últimos seis años, pasó de 53% del empleo a 45% y va a seguir disminuyendo. Probablemente ocurra antes a consecuencia del virus. En 2023 estimo que la mayoría de los trabajadores del sector privado serán no asalariados.

¿Qué debemos hacer en los próximos meses?

Como se han concentrado realmente las medidas, ante una inminente caída de los ingresos, obviamente lo que hay que hacer es diferir los pagos para que se pueda tener algo para vivir y, por otro lado, para generar algún tipo de demanda. Nuestro enemigo en este momento es la caída de la demanda. Para poner las cosas en perspectiva, en los últimos cinco años el sector privado perdió más de 9,300 empleos que fue un saldo entre 15 sectores económicos que generaron empleo asalariado y hubo seis sectores muy asociados a la caída de construcción y finalización de las obras del Canal, donde se perdieron 64 mil y tantos empleos. El balance de eso de los 9,300 empleos. Esa caída, de los cuales casi 40 mil fueron en la industria de la construcción, ocasionaron una reducción en el consumo de 484 millones de dólares al año. Esto tiene un impacto directo sobre financieras. En este momento estamos ante una situación de fuerza mayor que requiere medidas como las que se están tomando. Ahora, ¿qué va a pasar después de los dos meses? Creo que en este sentido lo primero que debemos hacer es reactivar los proyectos contemplados para Panamá oeste en materia de infraestructura. Estamos hablando del cuarto puente, de la ampliación a ocho carriles de la autopista, del corredor de las playas, de la costanera, proyectos de saneamiento, y todos los que están proyectados. Esto se suma a 507 proyectos de la empresa privada que están en ese sector. En total, hablamos de una inversión, contando la privada más la pública, de $7 mil millones, aproximadamente. Eso es bastante más que lo que se invirtió en la ampliación del Canal de Panamá. Cada dólar que se invirtió en la ampliación generó 64 centavos de demanda interna.

¿Qué prevé en cuanto al desempleo y cómo analiza el manejo del empleo ahora que se paralizó por un tiempo?

Aventurarme con una cifra sobre el desempleo no me atrevería, pero por ahí vi una proyección de Estados Unidos que en ese país potencialmente subiría el desempleo a 20%, que sería una locura. De hecho, el virus ha eliminado todas las ganancias que ha tenido Wall Street desde 2017. Considero que en este momento, ante la incertidumbre de los efectos del virus, ¿qué pagos podemos diferir? Las soluciones que ha tomado el gobierno son correctas. Y también ha habido medidas similares en otros países. Sí tengo incertidumbre con respecto a ingresos, tengo que busca minimizar los pagos y diferirlos hasta que el panorama de los ingresos se mejoren. Dentro de todo esto está el costo de planilla, dependiendo de la situación financiera de cada empresa estaremos en mayor o menor capacidad para hacer frente a este compromiso. Aquí es importante ver si las empresas pueden estar preparadas para esta situación, especialmente si tienen líneas de crédito a las que puedan tener acceso en estos momentos. Me preocupa la pequeña empresa, que no tiene esa flexibilidad. En el espíritu de las medidas que se están tomando, sería aconsejable explorar líneas de crédito de manera puntual para las pequeñas empresas y así amortiguar el impacto.