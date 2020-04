Diputada Harding denuncia que fue agredida físicamente por el diputado Jairo 'Bolota' Salazar

La diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Kayra Harding denunció esta tarde que tanto ella como el diputado Mariano López, también del oficialismo, fueron agredidos físicamente por el diputado colonense del PRD, Jairo “Bolota” Salazar.

En una entrevista con el periodista Álvaro Alvarado, Harding confirmó que fue golpeada físicamente por el diputado Bolota.

“Estábamos en una reunión de bancada, 35 personas, había un intercambio de opiniones con el diputado Mariano López (también de Colón al igual de Salazar), él (Bolota) lo invitó a pelear, le ha entrado a puñetes al diputado, le rompió la cabeza", dijo.

Agregó que le dijo a Bolota que eso no podía ser, que cómo él se atrevía hacer una cosa como esa.

“Y yo le dije, yo no te tengo miedo, quería venir a pegarme, algunos diputados lo trataron de retener fue puesto en un extremo de la mesa, agarró una botella de agua de esas personales y me la ha estrellado en la cara en frente de 35 diputados”, relató.

“He sido agredida físicamente, golpeada por el diputado Bolota y el diputado López tiene la cabeza rota”, afirmó.

Harding manifestó que presentará la denuncia por esta agresión. “Yo siempre he sido una persona que defiende el derecho de las mujeres, ajena al maltrato y he sido maltratada por primera vez en mi vida por el diputado Bolota”, aseguró.

Detalló que se trataba de una discusión de bancada tomando en cuenta argumentos y posiciones sobre qué íbamos a hacer frente a la crisis sanitaria que vive el país.

“Eran temas normales de política, entonces tuvo esa actitud porque estaba en desacuerdo con la opinión de algunos compañeros. Tolerancia, pero hay maltrato a la mujer... físicamente él no se puede comparar conmigo, ni siquiera con el Doctor López, como yo salí a defender al Doctor López me dijo cállate, no te metas y he sido víctima de maltrato, yo no puedo quedarme callada frente a eso, no lo puedo hacer... hubo una amenaza”, recalcó.

Relató que tras el incidente sus otros colegas diputados sacaron a Salazar y lo calmaron.

Manifestó que aunque algunos colegas están tratando de mediar, señaló que “no me voy a quedar callada, no lo voy a pasar por alto. El piensa que físicamente la gente le tiene miedo, eso no puede ser... yo voy a actuar legalmente”.

Ministra del MIDES rechaza agresión contra las mujeres

Luego de conocerse este incidente, la Ministra de Desarrollo Social (MIDES), Markova Concepción a través de su cuenta de twitter rechazó esta acción.

"Como ministra del @MIDESPma rechazo rotundamente cualquier acto de agresión hacia las mujeres. Solicito se abran las investigaciones correspondientes por las autoridades competentes".