Fricciones en bancada del PRD en plena crisis por Covid-19

Apenas el pasado lunes Salazar dijo que en el pleno legislativo hay diputados que están en sus curules, callados y tranquilos, por no pelear con el gobierno

La exigencia de algunos diputados de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) para que el Ejecutivo sancione las leyes de moratoria y la petición de que el Gobierno respalde económicamente y con alimentos de manera más contundente a la población frente a la emergencia por Covid-19, ha generado choques y denuncias públicas de supuestas agresiones físicas entre diputados de esta bancada.

Salazar dice que seguirá respaldando el sí a la moratoria. Archivo | La Estrella de Panamá

Ayer la diputada del PRD Kayra Harding denunció que tanto ella como el diputado Mariano López, también del oficialismo, fueron agredidos físicamente por el diputado colonense del PRD Jairo “Bolota” Salazar, durante una reunión de bancada donde había 35 personas.

“Había un intercambio de opiniones con el diputado Mariano López (también de Colón al igual que Salazar), él (Bolota) lo invitó a pelear, le ha entrado a puñetes al diputado, le rompió la cabeza”, dijo Harding.

Agregó que le dijo a Salazar que eso no podía ser, que cómo él se atrevía hacer una cosa como esa. “Y yo le dije, yo no te tengo miedo, quería venir a pegarme, algunos diputados lo trataron de retener y fue puesto en un extremo de la mesa; agarró una botella de agua, de esas personales, y me la ha estrellado en la cara enfrente de 35 diputados”, relató.

Según Harding, quien anunció que denunciará a Salazar ante la Corte Suprema de Justicia, se trataba de una discusión de bancada tomando en cuenta argumentos y posiciones sobre qué iban a hacer frente a la crisis sanitaria que vive el país.

Tras este incidente, en su cuenta de Instagram, Salazar informó que hoy en el pleno legislativo “aclarará lo sucedido”.

“Voy a desenmascarar a la diputada Harding; es cierto que hay una diferencia entre la bancada, unos que queremos la moratoria y otros que ya les da igual, lo del Dr. Mariano, mi amigo, todo lo que hablan es mentira, y él y yo lo aclararemos personalmente y juntos”.

“Ellos tratan de hacerme una encerrona y les molesta mi posición tajante de sí y solamente sí a la moratoria; hay diputados como la diputada Harding totalmente entregada a los poderes, y como es periodista la han mandado a hacer el trabajo sucio”, aseguró.

Dijo que sí hubo unos empujones normales que siempre se dan en reuniones de opiniones distintas, aunque señaló que el Dr. Mariano y él son y seguirán siendo los mismos amigos de siempre.

También circuló una información en la que presuntamente Bolota haría algunas confesiones de “situaciones que se dan en la Asamblea y que presuntamente ha callado por ahora”.

Según esta información, Salazar presuntamente estaría preparando una lista de dirigentes de su colectivo político que supuestamente temen abrir la boca en estos momentos porque están haciendo dinero desde posiciones gubernamentales, y que supuestamente se quedan callados porque no quieren perder esos beneficios.

“Sí estoy haciendo esa lista de los traidores del PRD, y la voy a tener preparada porque yo vine aquí por un pueblo, no vine aquí a ser amigo de nadie, yo no puedo callar porque al callar dirán que estoy aceptando las cosas que están mal”, afirmó Salazar.

Luego de conocerse este incidente, la ministra de Desarrollo Social (Mides), Markova Concepción, rechazo rotundamente cualquier acto de agresión hacia las mujeres. “Solicito se abran las investigaciones correspondientes por las autoridades competentes”.