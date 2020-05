Magistrado Juncá descarta sesiones virtuales para discutir cambios al Código Electoral

Las intenciones del Tribunal Electoral (TE) para continuar con el proceso de discusión de cambios al Código Electoral a través de sesiones virtuales, habrían fracasado por falta de voluntad de algunos de los actores de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

El magistrado del TE, Alfredo Juncá Wenderhake quien preside la CNRE explicó que las sesiones virtuales fue manejada por su parte, como una opción para avanzar en el proceso de elaboración de un borrador de proyecto con ajustes al Código Electoral vigente, pero destacó que necesita que haya voluntad para ello.

En tal sentido, agregó que hasta que el país no regrese a una semblanza de lo normal que teníamos, no cree que haya esa oportunidad de realizar sesiones virtuales. "Bueno, creo que en este momento no hay ambiente", dijo Juncá.

Expresó que por el momento habrá que esperar y salir primero de la crisis del COVID-19 para poder considerar el reinicio de las sesiones de la CNRE.

No obstante, manifestó que en el Tribunal Electoral se ha continuado trabajando el documento madre para llevarlo a la comisión cuando llegue el momento.

Aunque no es un tema que depende de él como presidente de la CNRE, sino de las condiciones sanitarias que viva el país frente al COVID-19, Juncá señaló que espera que esa normalidad de la que habla para poder retomar las sesiones de la CNRE se dé en octubre próximo.

La CNRE solo se ha podido reunir en una ocasión y fue el pasado 5 de marzo justamente el día en que se dio la sesión de instalación.

Durante esa reunión de trabajo se discutió y aprobó el reglamento interno de la CNRE, se presentó el Pacto Ético Digital, el Portal de Actualización Electoral y se crearon diversas mesas de trabajo.