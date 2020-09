Analistas prevén férrea pugna interna en el PRD

La reclamación de un grupo de perredistas aglutinados en el Movimiento Nacional de Profesionales de Base del Partido Revolucionario Democráticio (PRD), hacia la dirigencia de esta agrupación política que gobierna en el país, comienza a hacer más evidentes las diferencias que hay ente quienes dirigen actualmente el partido y el gobierno liderado por el presidente, Laurentino Cortizo Cohen.

Estas diferencias, según algunos analistas, comenzarán a arreciar a medida que se acerque el proceso de escogencia, el próximo año, del nuevo Comité Ejecuivo Nacional (CEN), lo que podría afectar aún más la gestión de gobierno.

El Movimiento Nacional de Profesionales de Base del Partido Revolucionario Democrático (PRD), pidió mediante una nota al secretario general del PRD, Pedro Miguel González, incluir el tema de las elecciones primarias de delegados que corresponde realizarse en 2021, dentro de la agenda de asuntos que a corto plazo el CEN debe deliberar y decidir, al tiempo que pidieron organizarse para salir en defensa del gobierno del presidente, Laurentino Cortizo Cohen.

Mientras que el expresidente Ernesto Pérez Balladares, en una entrevista en el programa Debate Abierto, afirmó que diputados del partido han dejado “peor que solo” al presidente Cortizo.

Para Pérez Balladares, el partido tiene el problema de que su dirigencia está vinculada directamente a la Asamblea Nacional.

“Nuestros dirigentes o fueron o son miembros de la Asamblea, en consecuencia, las políticas públicas que debieran estar debatiéndose y que de alguna forma debiera estar implementando el PRD a través de su gobierno, se ven desviadas hacia los intereses de la Asamblea, y no necesariamente hacia los intereses de la mayoría”, precisó.

Férrea pugna

Para el politólogo Richard Morales, las reclamaciones hechas por este grupo de profesionales del PRD son una continuación de las disputas entre las corrientes del partido por la repartición de los recursos del Estado, ya sea como contratos y concesiones o nombramientos.

“Esa disputa se agudiza en tiempos de crisis, donde los recursos son más escasos”, dijo.

De igual forma, según Morales, esas presiones son posicionamientos ante las elecciones internas del CEN del próximo año, donde las distintas corrientes están ya organizándose para luchar por el control del partido, a sabiendas de que eso les daría mayor poder de negociación con el gobierno. “Esto no tiene que ver con estilos de gobierno o estrategias de comunicación, es simple pugna por el reparto”.

Por su parte, el analista político Edwin Cabrera indicó que sin duda habrá una fuerte pugna interna.

Manifestó que indiscutiblemente estas diferencias afectan la gestión gubernamental.

“El presidente, por alguna razón que yo no entiendo, no se sacude al PRD de encima, porque ese partido no le está ayudando a gobernar. Algunos miembros del PRD lo están ayudando, pero el partido como institución no le está ayudando a gobernar”, afirmó Cabrera.

Cabrera dijo no sorprederse ante el pedido del movimiento de profesionales del PRD y estas tensiones con la elección de delegados, “porque ahora van a ser insaciables con lo de los delegados, porque aquel que logre tener más delegados siente que le torcerá el brazo con más fuerza al presidente Cortizo”.

Octubre de 2021 fecha tope para renovar liderazgos en el PRD

Dirigencia PRD

El secretario general del PRD, Pedro Miguel González, frente a lo señalado por los profesionales de base del partido, manifestó que la nota de este movimiento no ha llegado formalmente a las oficinas del colectivo político, aunque dijo haberse enterado por las redes sociales y grupos de WhatsApp.

Respondió que “no ha sido responsabilidad de las estructuras de dirección del partido, la incorporación de nuestra militancia a la gestión del actual gobierno”.

En todo caso, señaló, que quienes dirigen el gobierno son los que han establecido los parámetros de ese proceso, “el cual ha sido lento y poco satisfactorio para una cantidad importante de militantes que hicieron posible nuestro triunfo en las últimas elecciones”.

En cuanto al proceso de renovación del liderazgo del partido, González explicó que por mandato del estatuto y ahora también de la Ley Electoral, este deberá desarrollarse a lo largo del próximo año y su fecha límite debería ser octubre de 2021.

Indicó que la convocatoria al XI congreso ordinario la hace por estatuto, el Directorio Nacional del partido, el cual pudiera estar reuniéndose para dicho propósito en el primer trimestre del próximo año.

Con relación a lo señalado por el expresidente Pérez Balladares, González dijo respetar su opinión, aunque no la comparte. “Creo que a nuestra bancada de diputados puede faltarle mayor orientación desde el partido; hasta ahora la coordinación se ha hecho desde el Ejecutivo, lo cual considero un error que debe corregirse, sobre todo en una democracia republicana en la que la separación de poderes es un elemento fundamental”, señaló.

Precisó que este asunto puede corregirse con mucha facilidad con una mejor coordinación de gobierno-partido-bancadas, algo en lo que, asegura, ha venido insistiendo desde el día uno de esta gestión.