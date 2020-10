Roux: 'Diálogo nacional debe acompañarse con reformas constitucionales'

Roux asegura que el país no puede seguir siendo rehén del sistema político actual.

El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux afirmó que el diálogo nacional convocado por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen para el mes de noviembre próximo, debe estar acompañado de la ejecución de reformas constitucionales para aplicar los consensos logrados por todos los sectores involucrados.

“Yo voy a proponer que lo que acordemos en el diálogo se acompañe de reformas constitucionales, sino esto no sirve de nada. Sino el presidente lo que va a hacer es ganar tiempo y dilatar los cambios profundos que requiere este país para poder salir adelante", indicó.

Para Roux, no es sostenible lo que Panamá tiene hoy como sistema político, "eso ha colapsado, tenemos que ponerle un alto, lo que no podemos permitir es que seamos rehenes de un sistema político actual que tiene a país como está”, precisó.

El dirigente opositor sostuvo que junto con este diálogo debe haber un compromiso real de realizar cambios constitucionales; ya que el país, “rehén de un sistema político colapsado, con una situación agravada por la crisis social, económica y de salud, producto de la pandemia, es insostenible”.

Expresó que a pesar de la coyuntura que vive el país producto de la pandemia de covid-19, con una economía golpeada, a raíz de la crisis sanitaria, es un momento que puede aprovecharse, de una vez por todas, para impulsar los cambios que se ameritan.

Esos cambios dijo, deben estar dirigidos a garantizar una verdadera separación de los poderes del Estado, disminuir el excesivo presidencialismo o abordar los grandes problemas nacionales con medidas o soluciones que transciendan los gobiernos y no dependan de infructuosos diálogos cada cinco años que terminan en shows políticos.

“Quizás es el momento de aprovechar para lograr los cambios constitucionales que de verdad van a impulsar el país y sacarnos de lo que hemos estado viviendo en forma permanente a largo plazo”, destacó.

El también ex candidato presidencial reiteró que no se pueden aplazar más las decisiones urgentes que requiere el país, como tampoco puede el gobierno postergar las medidas que hoy debe tomar para darle tranquilidad a los cientos de miles de panameños que recibirán el 2021 con 8 meses de deudas impagables en hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos, carros, agua, luz y teléfono.

De igual manera, advirtió que el país camina al borde de un estallido social, ya que existe desesperación e incertidumbre de los panameños no solo por las deudas, sino porque son cientos de miles de empleos que se han perdido, producto del cierre de empresas, mientras otros cientos de miles de ciudadanos están con contratos suspendidos y tampoco podrán volver a sus puestos porque las compañías no volverán a abrir.

“En eso es que debería estar concentrado el gobierno, no en andar haciendo show políticos o politiquería en plena pandemia como vimos en Bocas del Toro como si estuviéramos en campaña. Me gustaría que el presidente asumiera su liderazgo, pero que actúe como presidente no como candidato presidencial, ya las elecciones se acabaron", enfatizó.

Roux puntualizó diciendo que hay mucha incertidumbre en el país entero debido la falta de acción, la falta de decisiones, pero decisiones coherentes, falta de transparencia y rendición de cuentas. "No hay un plan de recuperación económica, no hay hoja de ruta”, subrayó.