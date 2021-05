Alianza PRD-Molirena se deteriora en medio de crisis interna en ambas agrupaciones políticas

La alianza entre los gobernantes Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), que llevó al triunfo a ambas organizaciones políticas en las elecciones de 2019, parece resquebrajarse apenas transcurrido un año y 10 meses de gestión gubernamental.

Por un lado, las divisiones a los interno de ambas agrupaciones políticas por lograr el control de las dirigencias de sus respectivas agrupaciones, comienzan a generar elementos distractivos de lo que debe ser la gestión gestión gubernamental del presidente Laurentino Cortizo Cohen.

Y por otro lado, los cuestionamientos por supuestos actos irregulares, más específicamente tras la confusión generada en la Lotería Nacional, por la duda generada sobre quien ganó el premio del Gordito Millonario a finales de abril pasado, pareciera también estar teniendo efecto en la relación PRD-Molirena, siendo la Lotería Nacional administrada por miembros del gobernante partido del gallo, presidido por el diputado Francisco "Pancho" Alemán.

La situación del Molirena se agrava aún más ante la pugna interna, atizada ahora por el diputado y actual vicepresidente de la Asamblea, Tito Rodríguez, quien hasta hace poco era uno de los fieles aliados y de los más allegados al presidente del partido y quien con el beneplácito de Alemán, ha sido vicepresidente del Legislativo en dos ocasiones seguidas, por encima de aspiraciones de diputados del colectivo como Corina Cano, quien en el periodo pasado también aspiraba a esta posición.

Rodríguez, quien es secretario del Partido Molirena cuestiona que Francisco Alemán, pretenda ocupar la presidencia del Molirena por tres años más.

“Es un partido que se está utilizando prácticamente en un solo sector del país, precisamente en San Miguelito, tenemos olvidados a todos los molirenas, a todos los convencionales a nivel nacional, yo creo que esto es un llamado que hacemos todos los Molirena y los convencionales de no caer en esto, al presidente yo le tengo respeto como político, pero la administración del partido para mi concepto ha sido muy mala, inclusive hasta pésima”, manifestó recientemente el diputado Rodríguez.

Alianza seguirá deteriorándose

Para el analista político Richard Morales, la alianza PRD-Molirena seguirá deteriorándose, debido a la pugna por la repartición de un presupuesto estatal cada vez más limitado.

Indicó que la situación fiscal precaria del gobierno, hace más difícil absorber a los miembros de ambos partidos que esperan puestos de trabajo, por lo que el PRD estará más dispuesto a desplazar a los Molirena del gobierno,"para privilegiar con esos espacios a sus propios integrantes, sobre todo de cara a una elección del CEN, donde la repartición de prebendas entre copartidarios usando recursos del estado es la garantía de victoria de la facción dominante".

Sostuvo además que los votos del Molirena en la Asamblea no son indispensables para el PRD, y puede remplazarlo con votos de miembros de otras bancadas, ya que tiene 35 diputados y solo requiere uno más para la mayoría.

"Por eso, aunque los votos del Molirena fueron necesarios para el PRD para ganar las elecciones del 2019, no lo son en la Asamblea para gobernar, por lo cual prescindir de la alianza no compromete su control sobre el legislativo y la gobernabilidad en general", destacó.

Morales precisó que no es normal que en tan poco tiempo haya este tipo de fricciones, pero señaló que es una expresión de lo grave de la crisis económica y social en estos momentos, que está desbordando la capacidad del Estado de contenerla

"Por eso las fricciones a lo interno del Estado van en aumento. La política se vuelve más conflictiva en medio de las crisis, cuando las pugnas entre clases y partidos se intensifican", señaló.

Cedeño: "Molirena se mantendrá en la alianza por conveniencia

En tanto, el abogado Ernesto Cedeño manifestó que fricción hubo desde que se fraguó el cambio del ministro de Gobierno, Carlos Romero por un hecho que tenía que ver con las cárceles.

También recordó Cedeño, el reciente episodio en el cual fue removida Judy Meana como gobernadora, quien forma parte del Molirena, para darle la posición a Carla García del PRD.

"Hubo quejas de los molirenas de que no los consideraban, según manifestaron algunos líderes, pero allí están. No me parece que el Molirena vaya a salir de la alianza, creo que es un partido que ahora mismo está cómodo con lo que le han dado y no me parece que ellos vayan a terminar una alianza por situaciones de conveniencia, más que por aspectos filosóficos", señaló.

Destacó que hay situaciones que de alguna manera afectan la filosofía de la alianza como los cuestionamientos en la Lotería, pero consideró que aún así desde el punto de vista político, no cree que el PRD vaya a expulsar al Molirena de la alianza "máxime que ahora mismo el PRD ha perdido popularidad ante la ciudadanía y debe sumar más que restar".

"Independientemente que el presidente Cortizo pudiera tomar una medida severa en cuanto a la estructura administrativa de la Lotería Nacional, yo creo que ni así el Molirena va a salir del gobierno y tampoco creo que el PRD los vaya a expulsar del gobierno, tal vez los ubiquen en otros espacios políticos", enfatizó Cedeño.