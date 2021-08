Cuestionan enfrentamiento verbal entre diputados

La comisión de Presupuesto analizaba la vista presupuestaria de Ampyme cuando ocurrió el altercado entre los diputados. Asamblea Nacional

Como bochornoso y vergonzoso fue calificado por miembros de la sociedad civil el enfrentamiento verbal entre el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda y el diputado de la bancada independiente Edison Broce, quienes estuvieron cerca de liarse a golpes cuando el director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Óscar Ramos, sustentaba el presupuesto de la entidad para 2022 en la comisión de Presupuesto de la Asamblea.

De acuerdo con la imagen de la transmisión televisiva de la Asamblea Nacional, el hecho se dio cuando Broce luego de algunos cuestionamentos sobre el presupuesto de la Ampyme, pidió derecho a réplica tras una intervención de Pineda quien fungía como presidente encargado de la comisión de Presupuesto, pero Pineda no le dio ese derecho respondiendo que no había mencionado el nombre del diputado Broce que invocaba el artículo 173 del Reglamento Interno de la Asamblea.

Parte del artículo 173 del Reglamento Interno indica que: “El diputado o diputada no deberá hacer alusión personal de otro colega. De hacerlo, la diputada o diputado aludido tendrá, inmediatamente finalice la intervención del primero, derecho a réplica por un tiempo no mayor de cinco minutos”.

“No mencioné tu nombre”, gritó Pineda, quien golpeó la mesa y se levantó de su puesto para dirigirse a la curul del diputado Broce, que según otro video filmado por el propio Broce desde su celular, también se habría levantado casi al unísono de su asiento aporreado su mesa para reclamarle a Pineda que le permitiera intervenir nuevamente.

Al momento del altercado la transmisión de la señal televisiva de la Asamblea fue suspendida.

“Ven, dale, no mencioné tu nombre payaso... vente... no me agarren, no mencioné tu nombre...vamos a vernos ... vamos a vernos”, le decía Pineda a Broce según el audio del video de Broce en el que no aparecía ninguno de los dos diputados en la imagen.

Minutos después en una entrevista, el diputado Pineda explicó que su reacción se dio porque Broce le preguntó al director de la Ampyme sobre cuántos beneficiados del programa Capital Semilla están graduados de secundaria.

Para el dirigente de la sociedad civil Freddy Pittí, lo ocurrido es bochornoso y vergonzoso. Manifestó que lamentablemente no es la primera vez que este tipo de incidentes se dan en la Asamblea Nacional.

Mientras que el abogado Ernesto Cedeño señaló que es un asunto de principio y de dominio propio.

Precisó que de una u otra manera ambas partes deben poner en consideración que representan a dos circuitos populares y que deben ser el ejemplo de mansedumbre de pacificadores.

“De alguna u otra manera deben tratar de conducirse de tal manera que sean un ejemplo de cómo debe comportarse la juventud, que pudieran ver en sus líderes políticos un ejemplo a imitar”, indicó.

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames, lamentó el incidente y exhortó a todas la bancadas para que prioricen al máximo evitar esta situaciones que no son para nada edificantes.