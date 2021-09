El fiscal electoral considera que se ha violado el debido proceso porque "no se le permitió presentar la apelación

La Fiscalía Electoral determinó que se han "violado parcialmente las garantías fundamentales del debido proceso"para la expulsión de Daniel Brea Clavel, como presidente del Partido Popular.

Dilio Arcia, fiscal electoral, planteó su postura en la contestación al traslado dentro del proceso de nulidad interpuesto por Brea, a la resolución del Tribunal Ético del Partido Popular.

El fiscal electoral considera que se ha violado el debido proceso porque "no se le permitió presentar la apelación ante la Comisión Política del Partido Popular como segunda instancia, aduciendo el Tribunal Nacional Ético Electoral que estaba extemporáneo porque no había interpuesto el recurso de reconsideración y no anunció en el acto de su notificación que apelaría a la resolución".

Por lo anterior, el fiscal electoral solicitó al magistrado Alfredo Juncá que se "decrete la nulidad parcial del proceso desde el momento de la notificación de la Resolución N° 01-DISCIP-TNÉ-2021 del 15 de julio de 2021, a fin de que se le garanticen al señor Brea Clavel todos los derechos para su defensa".

La defensa de Brea Clavel sostiene que el Tribunal Nacional Ético Electoral "constituido en indebida forma dicta la Resolución N° 01-DISCIP-TNÉ-2021 del 15 de julio de 2021, porque la decisión guardó silencio sobre el cargo de presidente, que era la petición del denunciante y del Fiscal Nacional del Partido Popular, por lo que consideran que el fallo es "ilegal y violatorio, en lo que el derecho se conoce como Ultra Petium, ha resuelto más de lo pedido por el querellante o denunciante".

La respuesta de la Fiscalía Electoral fue entregada el 26 de agosto, pero no se conoció hasta este miércoles 9 de septiembre.