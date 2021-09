Roux: "La vida de un partido no puede dañarse por intereses o caprichos politiqueros y egoístas del momento"

Luego que el Tribunal Electoral (TE) calificara como ilegal el pedido de un grupo de diputados de Cambio Democrático (CD), para la convocatoria a una convención extraordinaria, el presidente de esta agrupación política Rómulo Roux, se enfoca ahora en seguir fortaleciendo al partido con miras a las elecciones generales de 2024.

Roux asegura que Cambio Democrático responde a un proyecto del país que todos quieren, "un proyecto de cambio, de oportunidades, empleo y dinamismo en la economía" y afirma que quienes compartan esta agenda dentro de esta agrupación política están invitados a recapacitar y sumarse.

¿Qué representa para el partido la decisión del Tribunal Electoral?

"Que se hizo lo correcto, la vida de un partido no puede dañarse por intereses o caprichos politiqueros y egoístas del momento, que los estatutos de los partidos garantizan la democracia interna y se tienen que respetar. Consideramos que se ha reafirmado la importancia de los partidos como instituciones fundamentales en el fortalecimiento de la democracia. Hoy pudo ser Cambio Democrático, mañana otro partido. Es un buen precedente que busca respetar la voluntad de todos los inscritos en el partido".

Tras esta decisión, ¿hacia qué está enfocado ahora como presidente del partido?

"Nuestro trabajo es defender a los panameños, en exigir respuestas, en organizarnos para lograr el cambio en el 2024, nunca se vio afectado por quienes intentan dividir y debilitar el partido para favorecer a otros grupos políticos en detrimento del CD. Nosotros como partido tenemos una hoja de ruta de fortalecimiento del partido, de abrir las puertas a sectores que antes no participaban en política, de ser firmes en nuestro rol como principal partido de oposición y llevar el mensaje a los panameños de que en el 2024 las cosas van a cambiar con Cambio Democrático. De eso no nos vamos a desviar".

¿Esta decisión no producirá la salida de algunos miembros o líderes del partido que promovían la convención extraordinaria o cree que es un buen momento para unificar su agrupación política?

"Cambio Democrático responde a un proyecto de país que queremos. Un proyecto de cambio, de oportunidades, empleo y dinamismo en la economía. Quienes compartan esta agenda están invitados a recapacitar y sumarse. Estamos del lado del pueblo panameño, y quienes no se sientan cómodos con esta visión de país y prefieran estar en otro lugar donde la prioridad es la politiquería tradicional en que sólo se benefician unos pocos que tienen el poder de turno, están en su derecho de hacerlo".

¿Qué llamado le haría a los miembros del partido?

"Que continuemos haciendo el trabajo, así como pasaron estos meses dónde no lograron distraernos, sigamos adelante, tenemos una responsabilidad con el país. Es importante seguir organizando y fortaleciendo el partido y eso incluye seguir inscribiendo nuevos miembros que compartan nuestra visión de cambio en el país".

¿Habrá algún acercamiento o puente con la facción disidente?

"Mi primer pronunciamiento público luego del fallo, fue precisamente un llamado a seguir avanzando como partido en unidad por el bien de nuestro país. La reacción de otros parece haber sido todo lo contrario".

"Yo insisto, lo primero que debemos hacer todos es una verdadera oposición constructiva a un gobierno que le ha dado la espalda al país. No hay espacio para el silencio y comodidad de algunos muy cercanos al gobierno que sólo buscan perpetuar el status quo que está acabando con el país. Eso va en contra de los 300 mil miembros del CD y de una población que está sufriendo un pésimo gobierno. No puede haber un pequeño grupito que esté cómodo y siendo cómplice de este gobierno fallido mientras el país se desmorona".

¿Qué espera del proceso de revisión del proyecto de reformas al Código Electoral entre diputados y magistrados del TE, que inicia este lunes.

"En vista de las recientes declaraciones del presidente Cortizo y del presidente del PRD, no espero mucho. Tengo la impresión de que van a insistir en hacer lo que les da la gana, y ojalá me equivoque..

"La reforma electoral tiene que respetar la voluntad popular; que a la Asamblea llegué quién tiene que llegar con votos reales y no por acomodos de residuos, que se abran espacios a las mujeres, a las personas con discapacidad, que existan mejores condiciones para los que aspiran por la vía independiente, que el tope de campaña no convierta la política en Panamá en un asunto dónde solo los que tienen dinero pueden ganar, que no se destruya la libertad de expresión para proteger a quienes buscan esconder su trayectoria".