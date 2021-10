Víctor Castillo: “Reformas Electorales no son un traje a la medida para el PRD”

La discusión del proyecto 544 de reformas al Código Electoral avanza entre críticas de algunos sectores políticos y de la sociedad, civil y de elogios por parte de miembros de la Asamblea Nacional y del propio Tribunal Electoral (TE). Pero aunque el documento ya fue aprobado en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, presidida por el diputado Víctor Castillo, este asegura que existe la voluntad de mejorar aun más en el segundo debate, las reglas que regirán para las elecciones generales de 2024.

¿Cómo califica este proceso de discusión del proyecto de reformas al Código Electoral en su primer debate?

Estamos claros de que hay cosas que hay que corregir, darle forma y hasta un poco de fondo; en ese sentido, para eso está el segundo debate. La Asamblea no es que ha terminado de debatir el proyecto de ley, este proyecto ha sido aprobado apenas en primer debate. Ahora viene la parte que le corresponderá a los 71 diputados. En el primer debate todas las bancadas, las del PRD, Molirena, Cambio Democrático fuimos los que presentamos las modificaciones y a último momento y muy atinado, lo hizo el compañero de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez.

¿Qué temas positivos considera que aprobó la Comisión de Gobierno durante el primer debate?

Se lograron avances importantes en materia electoral . Se aprobó una nueva regulación de delitos electorales que no existía en nuestra legislación, y que requerían ser creadas para brindarle herramientas a la justicia electoral, al momento de iniciar las investigaciones. Las penas mínimas en casi todos los delitos y contravenciones fueron aumentadas. Las sanciones por faltas electorales fueron incrementadas. Además se incluye el sistema de validación biométrica para la inscripción y renuncia a partidos políticos, la recolección de firmas de respaldo a candidatos por libre postulación, actualización de residencia electoral, trámites ante cedulación y registro civil, la convocatoria a constituyente por iniciativa ciudadana y revocatoria de mandato cuando la ley lo permite. Se fortalece también la autonomía de los partidos, al permitir la reglamentación de sus elecciones internas de sus autoridades, las elecciones primarias, con la organización en coordinación con el Tribunal Electoral para las elecciones. De igual manera, se eliminó el concepto de campaña electoral gratuita, quedando sólo la restricción para la pagada . También se garantiza la paridad de género, al establecer que toda postulación de precandidatos y candidatos, estará compuesta de un principal de un género, acompañada de un suplente del otro género. Allí se establece además, que, para los cargos principales de diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales, los partidos postularán el 50% mujeres y el 50% de hombres.

¿Qué se aprobó para el tema del financiamiento público y privado

En este tema se avaló un tope al financiamiento para los partidos políticos y para los candidatos por libre postulación, tomando en consideración el porcentaje de participación. También se prohíbe que las campañas reciban donaciones provenientes de empresas que no ejerzan actividades económicas en el país; donaciones anónimas; de personas, gobiernos u organismos extranjeros; de empresas donde el Estado sea accionistas; de empresas contratistas con el Estado o que sean concesiones de servicios públicos; las provenientes de congregaciones religiosas; y de las personas naturales o jurídicas con sentencia ejecutoriada por los delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo. Se fija un tope para recibir financiamiento privado, haciendo obligatorio la entrega del informe de ingresos y gastos; estableciendo sanciones ante el incumplimiento en la entrega. Y se incluye además la publicación del informe en la página web del Tribunal Electoral.

¿Por qué decidieron mantener el fuero penal electoral y qué nuevos impedimentos hay en la ley?

Se aprobó establecer causales de impedimento para los miembros de las corporaciones electorales (Junta Nacional, Circuital, Distrital y Local de Escrutinio) para que no puedan actuar en la circunscripción donde son designados, si mantienen conflictos de intereses con cualquier candidato. De igual manera, se extendió el plazo para la recolección de firmas para los candidatos independientes. En cuanto al fuero penal electoral se hizo un ajuste para reducir los tiempos, ya que actualmente van desde que quede en firme la postulación hasta 15 días después de la ejecutoria de la proclamación. Con la modificación aprobada, se reducen los tiempos, dando inicio con la campaña y hasta la ejecutoria de la proclamación.

Sectores de la sociedad civil insisten que el debate no fue participativo ni inclusivo. ¿Cree que hubo oportunidades para todos?

Si se dieron cuenta fue un debate abierto, se le dio oportunidad a todo el mundo. Tengo la lista de todos los sectores a los que se les envió invitación por correo. Por eso el primer día de debate vino el expresidente Ricardo Martinelli, el señor Ricardo Lombana; el presidente del panameñismo José Blandón vino la cuarta vez. Todos ellos vinieron como presidentes de partidos y si ellos vinieron es porque se les avisó de lo que se estaba discutiendo en la comisión. Durante el primer debate hubo oportunidades para todo el mundo. Hubo sectores a los que se les invitó para participar y no vivieron, incluso organizaciones políticas que estaban en formación y que ya fueron reconocidos como partidos políticos”.

¿Aprobarán unas reformas electorales equitativas, sin beneficiar a ningún bando?

Nosotros como gobierno y que formamos parte del PRD queremos que este proyecto salga de la mejor forma. Estoy casi seguro que en el análisis que se ha hecho hasta ahora no se ha dado la información de ambos bandos, por parte de los partidos, por parte de la ciudadanía o se ha dado la información que le conviene a las personas que las transmiten. Hubo temas álgidos como el residuo, la paridad, la autonomía de los partidos, el fuero electoral, las firmas de los independientes, el financiamiento político, fueron temas sobre los cuales la gente estaba más pendiente, que en todo el contenido del proyecto. En las reuniones de la mesa técnica incluso, el Tribunal Electoral se dio cuenta que el proyecto de reformas no era tan completo como se decía, porque hubo aportes de modificaciones por parte de los magistrados. Allí uno de los más beneficiados fue la Fiscalía Electoral, en el que ahora se ha tomado en cuenta algunos otros de sus roles. En lo personal yo que he sido presidente de dos Comisiones anteriormente, la de Transporte y la de Salud, y ahora como presidente de la Comisión de Gobierno; hicimos un trabajo vertical.

Los dos únicos diputados combativos a las modificaciones que el oficialismo hizo en el primer debate fueron Juan Diego Vásquez; de la bancada independiente y Luis Ernesto Carles; del panameñismo ¿Cree que sus cuestionamientos lo hicieron con argumentos válidos?

Váquez es un joven combativo y en el poco tiempo que tiene en la Asamblea está haciendo un trabajo interesante para él y lo que él quiere; pero se ha dado cuenta que las cosas no se van a poder dar de ya para ya, como lo pudo haber hecho Lombana, pero que hoy día tiene un partido. Yo si quiero felicitar a los diputados de Cambio Democrático, PRD, Molirena por su labor y sus aportes en este primer debate e inclusive a Juan Diego Vásquez que aportó un artículo nuevo que es muy importante para este proyecto de ley.

¿Son definitivas las modificaciones hechas y aprobadas por la bancada oficialista y aliados en el primer debate de este proyecto de reformas?

Yo pienso que esto todavía no se ha terminado, hay un segundo debate y yo sé que el Tribunal Electoral ha sido un árbitro muy importante. Hay mucha sapiencia en el Tribunal Electoral, pero también hay mucha sapiencia en los partidos políticos y detrás de los partidos políticos, están sus técnicos. Yo sé que se va a buscar la fórmula en el segundo debate de manera que este proyecto salga de la mejor forma para las próximas elecciones del 2024.

¿Busca el oficialismo beneficiarse manteniendo la norma de asignación de curules en los circuitos plurinominales utilizada en las elecciones de 2019?

Yo te diría que no, porque si uno se va a los números que se dieron en las elecciones pasadas, fueron pocos los casos los que se definieron por residuo.

¿ Considera que el PRD se está haciendo un traje a la medida con estas reformas, como dicen sectores políticos y de la sociedad civil?

Esto no es un traje a la medida, si fuera un traje a la medida yo te diría que en las elecciones de 2019 si hubiera sido así, el 60% de los diputados hubieran sido PRD, porque realmente los mayores votados iban en cadena, Por ejemplo, en mi circuito (8-8) hubiéramos ganado los PRD las cinco curules en disputa y no hubiéramos tenido independientes; sin embargo, en mi circuito fueron electos dos diputados independientes.

¿Lo que aprobó la Comisión de Gobierno propiciará un proceso electoral democrático y transparente?

Si nosotros como seres humanos tenemos que doblegarnos y decir vamos a hacer un alto, vamos a hacer lo que podemos hacer, tenemos el segundo debate para hacerlo. Este es un proyecto que aún no ha terminado de discutirse, y la ciudadanía debe estar pendiente de ello. Yo pienso que lo aprobado ha sido positivo, porque realmente hemos avanzado. Inclusive el magistrado (Heriberto Arauz) ha dicho que se ha avanzado en un 85% en lo que es el tema de las reformas. Bueno, nos queda ese 15% en donde no ha habido ese cordón umbilical para ver qué podemos hacer en el segundo debate para mejorarlo, hay mucha voluntad y eso era lo que nos faltaba al inicio.