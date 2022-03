Las elecciones para la Presidencia de la República serán en mayo de 2024. Archivo | La Estrella de Panamá

Si las elecciones para la Presidencia fueran hoy, un 35% de los electores votaría por el expresidente Ricardo Martinelli, seguido por el actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo, con un 21%.

Este fue el resultado al que llegó la encuesta de Gismo Services, S.A., que es publicada mensualmente a través de La Estrella de Panamá.

En la encuesta fueron consultadas 1,800 personas de todas las provincias, más la comarca Ngäbe Buglé, y se realizó del 5 al 10 de marzo de 2022 utilizando una muestra aleatoria estratificada.

Los números del mes de febrero no cambiaron para los dos primeros lugares. Sin embargo, los candidatos Rómulo Roux y José Isabel Blandón lograron captar una mejor aceptación.

Martinelli y Carrizo se mantienen a la cabeza de la encuesta

Roux pasó del 9% de aceptación al 10%, según los resultados de la encuesta. Blandón, quien marcó 5% de aceptación en febrero, pasó a un 7% en marzo.

Ricardo Lombana, líder del partido político Otro Camino, se mantuvo en 5% para febrero y marzo.

Los votos en blanco pasaron del 11% al 12%, según el resultado de la encuesta.

En cuanto a considerar quiénes podrían llegar a la Presidencia en 2024, se mantienen en los dos primeros lugares el expresidente Ricardo Martinelli (33%) y Jose Gabriel Carrizo (19%).

Y si las elecciones fueran hoy, un 25% no votaría por Ricardo Martinelli, seguido por un 19% que no votaría por Zulay Rodríguez, y 14% no votaría por Saúl Mendez.

Este estudio, como todos los que se hagan al amparo del Código Electoral, está sujeto a no reflejar la certeza de los resultados.

Mientras que 4 de cada 10 panameños consideran que la situación general del país es buena y muy buena, en comparación con el año pasado, tras ser consultados en torno a si consideran que la situación general de Panamá es mejor, igual o peor que el año pasado.

Con relación al trabajo realizado por el gobierno, una gran mayoría (80%) aprueba la campaña de vacunación contra la covid-19 (Panavac-19), mientras que un poco más de 6 de cada 10 panameños aprueban la labor del presidente y su gabinete en el apoyo al agro (65%), a los programas sociales (63%), la seguridad (62%).

En tanto, un 54% apoya la gestión que se está haciendo para el deporte y un 49% avala lo realizado en materia de educación y la generación de empleos.

En torno al desarrollo de infraestructura, solo un 35% de los encuestados aprobó esta gestión, y un 60% la desaprobó; un 5% no sabe o no respondió.

En materia turística, un 29% aprobó la actual gestión del gobierno y un 60% la desaprobó; el 11 % no sabe o no respondió.

En lo relativo al combate a la corrupción, un 42% avaló la gestión realizada por el presidente Cortizo y su Gabinete, un 53% la desaprobó, y un 5% o no sabe o no respondió.