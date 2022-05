Zulay Rodríguez: “El partido está secuestrado por Benicio Robinson”

La diputada Zulay Rodríguez aseguró que con la culminación del proceso de renovación de las estructuras internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ayer domingo, se demostró que el partido "está secuestrado por Benicio Robinson y que este proceso electoral está plagado de denuncias de todo tipo".

Según Rodríguez, por un lado los de Robinson acusan al gobierno de clientelismo, y por otro lado el gobierno se distancia de una resistencia que hace un mes hizo corto circuito con quiénes eran sus antiguos aliados.

Dijo que muchos la criticaron por denunciar al calor de la campaña las prácticas clientelistas que sus adversarios utilizaron en su contra, sin embargo, ayer, en medio del discurso del “Triunfo”, el propio Robinson ratificó sus palabras al dejar claro que en efecto si hubo manejos irregulares y poco democráticos en ese torneo electoral.

Pero según la diputada, lo que Robinson convenientemente no dijo es que él también fue parte del juega vivo y que asegura que fue así “cómo logró tomarse el Frente Femenino y retuvo su posición en el CEN del PRD, “Qué ironía, el tipo le gusta hacérselas a los demás, pero no le gustan que se los hagan a él”.

En cuanto a su derrota por Arelys González en la secretaría del Frente Femenino del PRD, manifestó que se siente tranquila de haber recibido el apoyo de 155 delegadas, que no cedieron ante las presiones que no se doblegaron ante los maletinazos y que votaron a conciencia, la misma conciencia torrijista que muchos pregonaron en sus eslogan de campaña, pero a la hora de la verdad, quedaron haciendo lo mismo que le criticaban a Robinson”, dijo.

Sostuvo que sabía que el no prestarse al juego de la cúpula le iba a costar, pero que tenía dos opciones: “quedarme a batallar hasta el último voto, o salir huyendo. Y como decía Omar Torrijos: yo no me vendo, no me rindo, no me rajo”.

Felicitó a la Rosario Turner quien enfrento a Benicio Robinson para la presidencia del CEN del PRD, que al igual que ella tuvo que enfrentarse sola a la aplanadora y recibió el respaldo de un digno 33%, “que no se rajó y que votó sin miedo, ni tembladera.

Anunció que a partir de hoy iniciará una gira nacional, para agradecer a todos los que la respaldaron “porque aquí hay Zulay para rato, llegó el momento de retomar nuestra alianza con la sociedad civil, con los gremios, las asociaciones, los sindicatos y con el pueblo panameño”.