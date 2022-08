José Galloway Reducir la cifra de diputados de 71 a 16, la propuesta del precandidato presidencial

Galloway dio las declaraciones durante una entrevista para portada. La Estrella de Panamá

José Galloway Logan, uno de los 35 aspirantes por la libre postulación a obtener una candidatura para llegar a la silla presidencial, plantea una reducción radical del número de diputados en la Asamblea Nacional.

En el programa “Portada” de La Estrella de Panamá, Galloway manifestó que debe haber un hemiciclo con 16 diputados, uno por provincia y por comarca. “Si una Corte Suprema de Justicia trabaja con nueve magistrados, entonces por qué tenemos que gastar la plata en botellas de la Asamblea, esas botellas hay que quebrarlas”, afirmó.

Aunque dijo que podía evaluar aumentar el número de diputados inicialmente propuesto, dependiendo del número de habitantes de un sector, reiteró su mensaje de “reducir” los escaños en la Asamblea. Así como otros precandidatos a la Presidencia por la libre postulación, Galloway denunció “irregularidades” en el proceso de recolección de firmas. Sin embargo, para el jurista esto no es impedimento para continuar con sus aspiraciones, porque considera que hay que atender la mala distribución de riqueza del país.

“Hemos visto falta de oportunidades, hemos visto un crecimiento económico empobrecedor que no llega a la clase más necesitada de este país, pero seguiremos la lucha hasta el final”, aseguró. Tildó de injusta la posición del Tribunal Electoral para los “independientes” versus los de partidos políticos en varios factores. Como ejemplo mencionó el subsidio electoral, “a un candidato de partido político le dan un porcentaje superior que es el 93% del subsidio preelectoral; a los independientes les dan el 7% del subsidio preelectoral”.

Para Galloway, la participación de precandidatos por la libre que son parte de partidos daña la figura de los “independientes” y crea un “sistema falso” porque “alguien que está en un partido político y no renuncia, responde a ese colectivo político”. En medio de la polémica sobre las recientes declaraciones del magistrado Heriberto Araúz, indicó que el que no tiene dinero también puede participar en política, solo tiene que tener la voluntad y tiene que convencer al pueblo para que el pueblo lo apoye, “porque en las urnas no se echa plata, se echan votos”, dijo.

Sostuvo que en este proceso invertirá lo más mínimo posible “porque no se comprará votos, no vamos a pagar, sino que vamos a conversar con la comunidad para que luche y busque esos cambios, porque la lucha social no requiere de que uno esté pagando para que den las firmas de respaldo, y si quieren hacer un camino, aquí estamos para luchas y echar hacia adelante”.

Aunque también aseguró estar dispuesto a una alianza con precandidatos “verdaderamente” independientes que no tengan ningún vinculo político, pero con el mismo fin.

Y si en el camino hay alguien que pueda hacerlo mejor que nosotros, lo valoramos y declinamos para que siga adelante el compañero independiente y hagamos las cosas.

En cuanto a sus propuestas de gobierno, el precandidato presidencial detalló que garantizará que haya una educación gratuita, que los jóvenes cuando salgan de secundaria puedan ser insertados en el mercado laboral. Además, planteo impulsar una asamblea constituyente pararela, con el fin de rescatar la revocatoria de mandato, que se cambie la situación actual de que los magistrados juzgan a los diputados, y viceversa, porque a su juicio “eso crea inmunidad”.