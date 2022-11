Ábrego y Martinelli, ¿alianza 2024?

La diputada Yanibel Ábrego junto al expresidente de la República Ricardo Martinelli Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Un cierre definitivo del Tribunal Electoral del proceso de expulsión de los 15 diputados “rebeldes” del partido Cambio Democrático, liderados por la actual secretaria general de este colectivo político, Yanibel Ábrego, ha sido motivo de una reunión protagonizada por la bancada mayoritaria y el expresidente, líder del partido Realizando Metas y precandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Martinelli.

La diputada Yanibel Ábrego aprovechó la oportunidad para reiterar que apuesta a correr como candidata presidencial de Cambio Democrático y de la mano de Ricardo Martinelli ganar la Presidencia de la República en las próximas elecciones de mayo de 2024.

“Cambio Democrático va a ser la fórmula con RM... No puedo decirte esto hoy si todavía no he ganado las primarias”, fue la respuesta de Ábrego al consultarle si irá como vicepresidenta en esta fórmula con Martinelli.

“Ricardo Martinelli marca arriba en todas las encuestas presidenciales, de todos los partidos políticos; queremos ir a ganador y Cambio Democrático, partido que él fundó, quiere ir con su líder y nosotros lo lideramos”, señaló Ábrego.

Al mismo tiempo, la diputada Yanibel Ábrego retó a Rómulo Roux a ir a la convención extraordinaria. “Vamos a correr a las primarias de CD y vamos a ganarle al dictador de Rómulo Roux; lo retamos, porque cuando un líder tiene los votos, tiene el poder de convocatoria, enfrenta las elecciones de manera democrática”, recalcó.

La alianza RM-CD es un hecho. Así también lo confirmó el propio Ricardo Martinelli, quien llegó y dijo que apoyará a estos 15 diputados para reconquistar Cambio Democrático en unas elecciones internas que Roux ha querido evitar.

El Tribunal Electoral (TE) cerró definitivamente el proceso de expulsión de los 15 diputados de Cambio Democrático (CD), que votaron por Crispiano Adames para presidente de la Asamblea Nacional.