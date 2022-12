Estancado, el proceso de expulsión de Valderrama y Arrocha

Los procesos administrativos que el Partido Panameñista inició contra Adolfo Valderrama y Melitón Arrocha por aspirar a cargos de elección popular por la libre postulación no toman forma

A cuatro meses desde que Porfirio Batista, fiscal del Partido Panameñista, anunciara en conferencia de prensa la apertura de procesos administrativos de expulsión del colectivo contra el exdiputado Adolfo Valderrama y Melitón Arrocha tras formalizar una aspiración a cargo de elección popular por la libre postulación, estos se mantienen estancados.

El fiscal del Partido Panameñista explicó que, en el caso de Adolfo Valderrama, precandidato a diputado por la libre postulación por el circuito 13-3, ya presentó la vista fiscal al Tribunal de Honor y Disciplina del partido, (el pasado lunes 22 de agosto), y quedó entonces en sus manos la decisión de admitir o no la demanda para luego fijar la fecha de audiencia y definir si se expulsa o no de esta agrupación política.

En el caso de Melitón Arrocha, quien es precandidato presidencial por la libre postulación, Batista detalló que como en los estatutos del Partido no se fija un término fiscal definitivo de investigación, a tres meses del anuncio de apertura de este proceso de expulsión, todavía se está evaluando si se presentará o no la vista fiscal al Tribunal de Honor y Disciplina del colectivo.

“Está en la etapa preliminar y como fiscalía del Partido, prontamente tomaremos una decisión en el caso de Melitón Arrocha, si se va a presentar o no esta vista fiscal para fijar fecha de audiencia, y se tiene contemplado para antes de que inicie el proceso electoral de cara a las elecciones de mayo de 2024”, señaló el fiscal del Partido Panameñista.

Según el fiscal, el estatuto del Partido Panameñista establece que para que un miembro del colectivo político pueda aspirar a un cargo de elección popular por la libre postulación, debe pedir autorización al Directorio Nacional del Partido, sin embargo estos dos adherentes no solicitaron autorización, “en su momento manifestamos que no sólo no nos parece correcto, sino que además, en los estatutos del Partido hay normas claras que obligan a los miembros que quieran tomaran esa decisión, pedir permiso al Directorio Nacional, en este caso ninguno de los dos lo hizo”, agregó el fiscal.

De acuerdo al estatuto panameñista, estas personas serían expulsadas del partido por “traición”, según lo establece el literal f del artículo 118: “expulsión inmediata del partido a quien sea candidato en otro partido o por la vía de libre postulación, sin el permiso del Directorio del Partido Panameñista”.

El Directorio del Partido Panameñistaes presidido por José Isabel Blandón; primer vicepresidente Guillermo Bermúdez; segundo vicepresidente, Jaime Alemán; Secretario General, Luis Ernesto Carles; Primer Subsecretario. Zaida Del Rosario Quintero; Segundo Subsecretario, Joaquín De León Rivera; Tesorero, Eric Pitti; Subtesorero, Arturo Velarde; Fiscal, Porfirio Batista Pineda; Subfiscal, Aaron Walker Gonzáles y Vocal, Roberto Archibold.

Arrocha responde

Arrocha, quien actualmente busca una candidatura a la presidencia de la República por la libre postulación, señaló que hasta la fecha no ha sido notificado de nada , lo que le resta credibilidad a las acciones del Partido Panameñista.

Dijo que tiene dudas de que el fiscal del Partido, Porfirio Batista, haya llamado a esa conferencia de prensa sin haber notificado a las altas autoridades del Partido Panameñista.”convocó a una conferencia de prensa e hizo una declaraciones y no ha hecho absolutamente nada”.

“A mi juicio, no cuenta con los votos para decidir expulsarme”, exclamó Melitón Arrocha.

Además de Arrocha y Valderrama, otros miembros del Partido Panameñista, aspiran a cargos de elección popular por la libre postulación.

En el caso de un miembro del colectivo que aspira a representante, el fiscal del Partido Panameñista, indicó que pidió permiso al Directorio Nacional del colectivo, por ende no se han reunido a definir ese caso en particular, “aunque el Directorio no se ha reunido para tomar una decisión, en ese caso el cumplió con la norma de solicitar esa autorización”.

Sin embargo, para Melitón Arrocha, va a haber precandidaturas por la libre postulación a la medida y por tratarse de personas cercanas a los miembros de la junta directiva, encabezada por José Isabel Blandón, los trataran de una forma “diferentes y más blanda”.

Melitón Arrocha, considera que “ no hay” contradicción en buscar una candidatura presidencial por la libre postulación “ y al mismo tiempo seguir inscrito en un partido político.

Reitera que tuvo que aspirar a una candidatura presidencial por la libre postulación porque el actual presidente de esta agrupación política, José Isabel Blandón, es quien tiene el control del subsidio electoral, lo que a su juicio no ofrece ninguna garantía de que estos fondos públicos no sean utilizados para favorecer su candidatura en las primarias.

Indicó que desde su perspectiva, la persona que administra los recursos de todos los panameñistas, el que al mismo tiempo va a correr en una primaria del partido lo que considera “ un evidente conflicto de interés que pone en desventaja a cualquier otro aspirante”.